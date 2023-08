Høyre-kommuner har økt eiendomsskatten: – Ikke til å stole på

LØFTET SLÅR SPREKKER: Høyre har flere ganger tatt til ordet for kutt i eiendomsskatten. Det siste året har det motsatte skjedd. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Høyre går til valg på å senke eiendomsskatten, men en kartlegging TV 2 har gjennomført viser at det motsatte har skjedd i mange Høyre-styrte kommuner.

Ett av Høyre og Erna Solbergs viktigste valgløfter i høstens valgkamp er å holde skatter, avgifter og gebyrer nede.

For med økte levekostnader, inflasjon og rentehevinger, begynner mange nordmenn å kjenne de økte prisene på lommeboka.

Derfor går Høyre i mange kommuner til valg på at eiendomsskatten skal kuttes.

– Ikke til å stole på

I dag finnes det 35 kommuner med Høyre-ordfører. Men det er kun 16 Høyre-styrte kommuner som ikke har eiendomsskatt.

Og i 19 av Høyre-kommunene er nettopp eiendomsskatten en viktig inntektskilde. Det tilsvarer litt over 54 prosent av Høyre-kommunene.



Men mens Høyre i flere kommuner sier de vil senke eiendomsskatten, viser TV 2s kartlegging det motsatte.

For i ti av kommunene hvor Høyre sitter med makten, har eiendomsskatten enten blitt økt eller innført det siste året.

Partileder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, mener kartleggingen viser at Høyre-lederen ikke er til å stole på.

– Jeg mener garantiene hun gir annenhver dag i denne valgkampen, får stadig mindre verdi. Rødt er ikke veldig glad i eiendomsskatt vi heller, men vi ser jo at det er en nødvendig inntektskilde for mange kommuner, sier Martinussen til TV 2.

I den Høyre-styrte kommunen Molde har eiendomsskatten gått fra null til 8000 kroner det siste året.



– Det er langt ifra løfter til virkelighet med Høyre. Man må lære seg å ta løftene med en dynge salt, mener Rødt-lederen.

Mener det er et nytt valgløfte

Høyre-leder Erna Solberg sier hun ikke er overrasket over TV 2s tall, men at det med økte utgifter for folk flest, blir viktigere å holde utgiftene nede.



– Det er jo ikke sånn at vi gikk til valg på dette i 2019. Vi gjør det nå i 2023, fordi det er veldig mange mennesker som har en utfordrende privatøkonomi, sier partilederen til TV 2.



Men i kommuner som Oslo gikk Høyre til valg i 2019 på å kutte eiendomsskatten.

Solberg understreker at Høyre ikke har vedtatt å kutte eiendomsskatten, men ønsker å begrense den.



– Jeg synes det er fint at flertallet av de kommune som ikke har eiendomsskatt, er Høyre-styrte kommuner, sier Solberg.



Tall fra SSB viser at kun 34 norske kommuner, ikke har eiendomsskatt i 2023.

Stusser på regnestykket



Samtidig stusser Rødts partileder over at Høyre ønsker å styrke andre sektorer, samtidig som skatter og avgifter skal kuttes.



– Regnestykket deres går ikke opp i det hele tatt. Dette viser jo bare at de ikke forstår hva det betyr.

IKKE IMPONERT: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener Høyres regnestykker ikke går opp. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Og det er ikke bare Rødt som reagerer på TV 2s funn i Høyre-kommunene. Også SVs partileder Kirsti Bergstø mener de ikke holder valgløftene.

– Dette viser at velgerne ikke har grunn til å stole på Høyres valgkampløfter, og det er bra – for det er mange viktige oppgaver som kommunene trenger penger for å løse, sier Bergstø til TV 2.