– Høyre får styre informasjonen selv

Økonomiekspert reagerer kraftig på at Høyre selv skal legge frem viktig tidslinje i Solberg-saken.

Høyre vil tirsdag legge fram en tidslinje i saken om Sindre Finnes' aksjehandler, sa nestleder Henrik Asheim til NRK mandag.

Asheim sier at tidslinjen vil vise at Høyre og Solberg har gitt riktig informasjon i saken, og at hele aksjelisten ikke kunne bli lagt frem før valget.

Fredag ble det kjent at Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes gjorde 3.640 aksjehandler mens Solberg var statsminister i perioden 2013 til 2021.

Selv om partiet ble spurt om aksjelisten før valget, ble ikke listen gitt før etter valget. Dette har fått flere til å stusse over tidspunktet.

Nestleder Aasheim sier han ikke vet om oversikten over Sindre Finnes' aksjehandler kunne vært på plass raskere.



– Problematisk

Solberg har sagt at ektemannens aksjehandel gjorde henne inhabil i flere saker som statsminister, og at aksjehandelen skjedde uten at hun visste om det.



– Hele tidsløpet med hva som er blitt gitt ut av informasjon er rart alt sammen. Nå kan Høyre selv styre informasjonen som skal ut til folket, sier Terje Heskestad.

Han er førsteamanuensis i økonomi på UiA, og undrer seg over hvem som kan kontrollere informasjonen til Høyre.

PROBLEM: Førsteamanuensis ved UiA, Terje Heskestad, mener det er et problem at Høyre selv skal legge frem tidslinjen. Foto: Gro Anita Homme

– Det er grunnleggende problematisk at det er bare en side som kan gi ut informasjon.

Heskestad mener de har alt å vinne på å legge ut sin egen side av saken.

– Det burde blitt gjort av noen objektive, og ikke partiske når det er så viktig informasjon. Nå har de kontroll, forteller han.



Eksperten mener man burde se på tidslinja med et kritisk blikk.

– Det er vanskelig å kontrollere for andre. Når dette blir lagt frem, så bør man se på dette kritisk, fordi det er en part som legger frem noe så viktig og avgjørende. Denne tidslinja betyr mye for veien videre



– Ute av kontroll

– Toget har forlatt stasjonen og er ute av kontroll. De prøvde å styre krisen, men det gikk ikke. Det er for sent, mener Peggy Simcic Brønn.

Hun er professor i kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, og mener Høyre bare kunne styrt krisen hvis de lå i forkant.

– Men her ligger de ikke foran i det hele tatt. Media styrer saken. Nå prøver de å rydde opp i etterkant, påpeker hun.

SENT: Professor Peggy Simcic Brønn mener det er for sent for Høyre å redde seg inn via kommunikasjon. Foto: Handelshøyskolen BI

Brønn mener Høyre nå må ut med fakta og håpe folk kjøper det. Hun er enig med Heskestad om at partiet ideelt burde latt en tredjepart legge frem tidslinjen.

– Det er veldig vanskelig å tro på folk som snakker om seg selv. I et selskap har vi ikke tro på ledere, men de som jobber på gulvet. De burde brukt en troverdig tredjepart folk har tillit i.

Millionspørsmålet

Kommunikasjonseksperten peker på at saken er et stort skudd i baugen for den tidligere statsministeren. På den andre siden tror hun ikke saken vil svekke partiets omdømme i stor grad – på én betingelse.

– Med mindre det blir bevist at de holdt tilbake informasjon med vilje til etter valget, noe jeg selv har liten tro på at de har hatt evne til å gjøre. Men det er millionspørsmålet.