Høyesterett om giftanklager: – Krevende sak

Høyesterettsdommer Skoghøy ble ifølge Dagbladet innlagt på sykehus i oktober, etter et illebefinnende.

Det vakte oppsikt da han nylig hevdet at innleggelsen skyldtes at han hadde blitt forgiftet, og at det var kona som hadde forgiftet ham.

Kona benekter anklagene på det sterkeste.

– Nei. Jeg har ikke forsøkt å forgifte ektemannen min, sier Nataliia Skoghøy (41) til VG.

Undersøkes

Mandag ble det kjent at politiet har opprettet en såkalt undersøkelsessak. Det er så langt ingen som har status som mistenkt eller siktet.

Torsdag skrev Dagbladet at Skoghøy i høst har sendt meldinger til sin ukrainske kone hvor han blant annet skriver at han «håper Ukraina slettes fra kartet».

Han forklarer overfor avisen at disse meldingene ble sendt mens det «fremdeles satt gift i kroppen», at dette «reduserte min dømmekraft og fungering» og at det «selvsagt ikke gir uttrykk for mitt syn på ukrainere».

Nå kommenterer høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie saken, etter at flere har kontaktet Høyesterett for å få en kommentar til hvorvidt Skoghøy kan fortsette som høyesterettsdommer.

– For Norges Høyesterett er dette en krevende sak, også fordi vi som arbeidsgiver er bundet av taushetsplikten. Saken gjelder i utgangspunktet en dommers privatliv, og den har medført store menneskelige omkostninger for de involverte, sier Øie i en pressemelding.

Kongen i statsråd eller ved dom

Selv sier Skoghøy til Dagbladet at han ikke ser noen grunn til å trekke seg.

– På helt generelt grunnlag er det viktig å minne om at dommere er selvstendige og uavhengige i sin dømmende virksomhet, ikke bare fra de andre statsmaktene, men også fra sine kolleger og ledelsen i domstolen de tilhører. Dette er et viktig prinsipp, sier Øie.

Hun påpeker at den dommer bare kan fratas sitt embete eller tas ut a dømmende virksomhet ved suspensjon av Kongen i statsråd eller avskjed ved dom.

– Etter første del av september har ikke Skoghøy deltatt i dømmende virksomhet. De siste sakene han behandlet før han gikk ut i permisjon, var i Høyesteretts ankeutvalg. Den siste saken han var med på der, ble avgjort 9. september.