Høyesterett: Norge ble lovlig med i Acer

*Acer står for Agency for the Cooperation of Energy Regulators – byrået for samarbeid mellom reguleringsmyndigheter.

* Acer er en del av energisamarbeidet i EU. Acer skal sørge for like spilleregler og at de forskjellige landenes reguleringsmyndigheter (I Norge er det NVE) jobber sammen.

* Acer skal sørge for at europeiske land overholder reglene for kraftutveksling i Europa. Byrået skal tolke regelverket og lage retningslinjer for kraftmarkedene.

* EUs tredje energimarkedspakke er et knippe rettsakter fra 2009 som videreutvikler det indre marked for energi. Norge tilsluttet seg pakken ved en avstemming i Stortinget i 2018.

* Nei til EU har gått til sak mot staten etter vedtaket i Stortinget. Striden går på om Stortinget kun med et enkelt flertall skal avgi suverenitet til EU, eller om det var behov for et flertall på tre firedeler.

* Nei til EU tapte saken i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

* I september var saken oppe for Høyesterett i plenum.

* Dom i Høyesterett faller tirsdag klokka 9.

(Kilde: NTB)