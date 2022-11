Høy temperatur i retten: – Det du sier, stemmer ikke

HAUGESUND (TV 2): Kriminaltekniker Tore Per Bakken ble grillet av Johny Vassbakks (52) forsvarere. De mener han forklarer seg inkonsekvent.

UTSPURT: Johny Vassbakks forsvarer, Stian Kristensen (til venstre), stilte kriminaltekniker Tore Per Bakken flere vanskelige spørsmål. Foto: Frode Sunde / TV 2

Denne uken sitter kriminalteknikerne som jobbet med Birgitte Tengs-saken, i vitneboksen i sal 14 i Haugesund.

Både Morten Alsaker, Leif Øren og Tore Per Bakken, som i sin tid var kriminalteknikere for henholdsvis det lokale politiet og Kripos, har forklart seg om alt fra avgjørelser på åstedet til rutiner i 1995.

Onsdag ble sistnevnte utspurt av tiltaltes forsvarer, advokat Stian Kristensen.

I utspørringen ble det etter hvert ampert.

Forklarer seg detaljert

Tidligere i rettssaken har flere politifolk som jobbet med saken for over 20 år siden, vært tydelige på at det er vanskelig å huske så langt tilbake.

Én politimann måtte til slutt beklage til retten da han innså at han har husket fullstendig galt i alle år. En annen forklarte seg om en hendelse han beviselig aldri var med på.

Bakken, på sin side, forklarer seg i retten svært detaljert om sin rolle på åstedet og i dagene som fulgte.

BEFARING: Onsdag skal rettens aktører på befaring på Karmøy. Blant annet skal de besøke Gamle Sundveg. Foto: Heiko Junge / NTB

På flere punkter forklarer han seg imidlertid annerledes enn han gjorde i avhør i 2017 og i sommer.

– Jo mer man tenker over saken, jo mer informasjon får man samlet inn. Jeg har en åtte centimeter tykk ringperm med notater og bilder foran meg her. Og når en går inn i saken på nytt, så dukker det opp ting som faller mer på plass etter hvert, forklarer Bakken.

ÅSTED: Både det indre og ytre åstedet ble sperret av og dekket med plast. Foto: Jan-Petter Dahl / Dagbladet

Sentralt for retten

Årsaken til at dette er viktig for forsvarerne, er at Bakken i avhør har vært tydelig på at politiets håndtering av åstedet ikke var god nok.

Ettersom Vassbakk nekter enhver befatning med drapet på Tengs, mener forsvarerne hans at Vassbakks DNA må ha havnet på Tengs' strømpebukse på annet vis.

Om politiet kan ha forurenset åstedet, er derfor et helt sentralt spørsmål i retten.

I avhør i 2017 har Bakken forklart at det kriminaltekniske arbeidet ble utført «uten ordentlig verneutstyr». Han og kollegene hadde på seg det han har beskrevet som vanlige politikjeledresser og gummistøvler.

VITNEBOKS: Tore Per Bakken har sittet i vitneboksen tirsdag og onsdag denne uken. Foto: Frode Sunde / TV 2

I tillegg hadde de på seg plasthansker, har han forklart.

Kun da de bar ut liket, brukte de fullt verneutstyr, altså hårnett, hansker, fotposer og munnbind.

Opptatt av bilder

I retten er det imidlertid vist en rekke bilder fra åstedet. Ikke på noen av bildene har kriminalteknikerne på seg fullt verneutstyr.

Særlig ett bilde, tatt lørdag 6. mai 1995, har vært gjenstand for mye diskusjon.

Bildet, som er tatt av fotograf Jan-Petter Dahl, viser at ambulansesjåfører er i ferd med å bære offeret vekk fra åstedet.

SENTRALT: Dette bildet, tatt av fotograf Jan-Petter Dahl, har vært mye vist i retten. Foto: Jan-Petter Dahl / Dagbladet

Bakken har forklart at han, som befinner seg helt nede i høyre hjørne på bildet, og Morten Alsaker, som sitter på huk med blå jakke, hadde tatt på seg hansker og hvite, heldekkende kjeledresser.

Han mener de bar offeret fra åstedet og ut til veien, der de overleverte avdøde til to ambulansesjåfører.

På det samme bilde ser man tydelig at Alsaker ikke har på seg hansker. Verken han eller Bakken selv har på seg hvite kjeledresser.

Forsvarer kritisk

Forsvarer Kristensen ber Bakken om å forklare hvordan dette henger sammen.

– Dette bildet er tatt etter at Birgitte Tengs er fraktet ut. Jeg vet ikke hvem som har tatt bildet, sier Bakken.

Vassbakks forsvarer, Kristensen, leser bildet på en annen måte.

– Dette er jo noen få meter fra der dere overleverer avdøde. De er på vei til å frakte offeret ut, sier Kristensen.

– Ja, men de får beskjed av meg.

– Din forklaring er altså at dere har på dere heldekkende utstyr, frakter avdøde fra åstedet til ambulanse, så tar dere av dere alt, går rett inn igjen på åstedet og så blir bildet tatt?

– Ja, for i denne situasjonen trekker Alsaker duken over funnstedet. Jeg kan ikke skjønne at det er noen annen forklaring, svarer Bakken.

GRILLET: Forsvarer Stian Kristensen stilte mange spørsmål til kriminaltekniker Bakken. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det du sier stemmer ikke

Et annet tema i Bakkens forklaring er at han forklarte at de tok med seg Tengs' klær som håndbagasje fra Haugalandet og tilbake til Kripos i Oslo.

I tidligere avhør har Bakken imidlertid sagt at han er usikker på om de kan ha sendt klærne i posten.

Dette avviser den pensjonerte kriminalteknikeren kategorisk i retten.

– Beslag i drapssaker ble aldri sendt i posten. Det har jeg aldri vært med på, sier Bakken.

Kristensen viser til at politiet mener mageinnholdet til Tengs ble sendt i posten, der det for øvrig forsvant.

Forsvareren spør:

– Du sier at man ikke sendte materiale i drapssaker i posten. Men mageinnholdet ble sendt i posten. Det var jo sånn det forsvant?

– Ja, av en eller annen grunn så forsvant det.

– Men det du sier, er jo ikke riktig. Du sier dere ikke sendte materiale i drapssaker i posten. Så gjorde dere jo det? Jeg forstår ikke svaret ditt.

– Mageinnholdet i posten, det ble forsvarlig pakket ned og så ble det sendt i posten.

– Det er ikke poenget mitt. Poenget er at du sier at man ikke sendte materiale i posten, men så gjorde dere nettopp det. Hvorfor forklarer du da at dere ikke gjorde det?

– Mitt svar til det er at i denne saken så gjorde man ikke det.