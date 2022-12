Da koronaviruset først traff Norge og landet stengte ned på rekordtid ble svakhetene i den norske beredskapen godt synlige.

Helsevesenet manglet både personell og intensivplasser, det var mangel på smittevernutstyr og det var usikkert om Norge ville få vaksiner samtidig som andre europeiske land.

– Det var en god illustrasjon på at vi ikke hadde vært i stand til å håndtere dette på egenhånd, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg under en konferanse om helseindustri- og beredskap tirsdag.

KAMPEN OM VAKSINENE: I starten av pandemien var det kamp om å sikre seg nok doser til befolkningen. Foto: AP / NTB

Selv om det er snart tre år siden pandemien brøt ut mener Stoltenberg det har skjedd lite med beredskapen.

– Vi er ikke i en vesentlig bedre situasjon nå enn da pandemien startet i 2020, sier Stoltenberg.

Kraftig nedbemanning

Samtidig som Stoltenberg mener vi trenger bedre beredskap skal FHI gjennom en stor nedbemanningsprosess.

Regjeringen har foreslått å kutte FHIs budsjett med over 300 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Det betyr at instituttet må kutte rundt 300 årsverk og de har nå tilbudt sluttpakke til alle ansatte.

– Det er en veldig krevende situasjon. Vi risikerer å miste viktige nøkkelpersoner, sier Stoltenberg.

Hun er ikke i tvil om at nedbemanningen vil gå utover beredskapen.

– For den delen av beredskapen som FHI har ansvar for så er det en ganske høy risiko for at noe kan gå galt, sier Stoltenberg.

Sentral rolle

Helseminister Ingvild Kjerkol forstår at nedbemanningen oppleves krevende for FHI.

– Jeg har hatt møte med FHIs ledelse hvor de har utdypet om hvordan de jobber med omstillingen, skriver Kjerkol i en epost til TV 2.

Til tross for store kutt sier helseministeren at FHI skal fortsette å ha en sentralrolle i pandemihåndteringen.

BEGRENSET HANDLINGSROM: Kjerkol mener den økonomiske og sikkerhetspolitiske situasjonen medfører begrenset økonomisk handlingsrom fremover. Dette påvirker alle sektorer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Samtidig er de bedt om å forberede og innrette aktiviteten i 2023 slik at den kan gjennomføres innenfor vedtatte budsjettrammer, sier Kjerkol.

TV 2 har spurt helseministeren om det er forsvarlig å kutte så mye når FHI-direktøren mener dette vil gå utover beredskapen. Kjerkol har ikke besvart spørsmålet.

Svensk redningsmann

En av de store svakhetene ved den norske beredskapen er at vi i stor grad er avhengig av samarbeid med andre land.

Det var ingen selvfølge at Norge skulle få koronavaksiner gjennom EUs vaksinesamarbeid, og det er ingen garanti for at vi vil få det igjen.

– Vi har ikke en avtale om hvordan vi skal få vaksiner. Vi så at det var et sårbart punkt sist, men det er ikke på plass, sier Stoltenberg.

Til slutt var det svenskene og deres vaksinekoordinator Richard Bergström som sikret Norge koronavaksine.

ORGANISERTE: Farmasøyt Richard Bergstrøm er mannen som organiserte Norges tilgang til vaksiner gjennom EU. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– For meg var det åpenbart at Norge og Island skulle være en del av det, men i starten var det tøft å overbevise resten av kommisjonen om det, sier Bergström på beredskapskonferansen tirsdag.

Han mener det er viktig at Norge institusjonaliserer sitt forhold til EU slik at man har en avtale før krisen kommer.

– Ille ute

FHI-direktøren legger ikke skjul på at det ville fått store konsekvenser for Norge hvis vi ikke hadde fått vaksiner gjennom EU.

– Uten Richard Bergström og hans forhold til EU hadde vi vært ille ute, sier Stoltenberg.

LETTELSE: Lettelsen var stor da de første vaksinedosene ankom Norge romjulen 2020. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Selv om hun er takknemlig for hjelpen og samarbeidet mener Stoltenberg det er uheldig at Norge er så avhengige av andre land.

– De andre må bli avhengige av oss på samme måte som vi er avhengige av dem, sier Stoltenberg.

Dette kan blant annet gjøres gjennom å bygge kompetanse og gjøre Norge til et mer attraktivt land for vaksineutprøving og produksjon.

Vil gjøre endringer

Koronakommisjonens andre rapport var tydelig på at pandemien har vist hvor avhengig Norge er av internasjonalt samarbeid.

Det ønsker helseminister Ingvild Kjerkol å gjøre noe med.

– Regjeringen har blant annet besluttet at Norge skal søke tilknytning til det styrkede europeiske helseberedskapssamarbeidet på så like vilkår som EUs medlemsland som mulig, sier Kjerkol.

Helsedepartementet jobber også med en melding til Stortinget som skal gi retningen for hvordan Norge kan være bedre forberedt på å håndtere helsekriser.

– Vi gjør nå en gjennomgang av organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen, både for å sikre en bedre helhetlig helseberedskap og effektiv bruk av ressurser, sier Kjerkol.

– Dundrer i gang

Også flere i den norske industrien ønsker å satse mer på beredskap og helseindustri.

Under tirsdagens konferanse ytret flere næringslivstopper et tydelig ønske om at Norge må bli mer selvforsynte av legemidler og medisinsk utstyr.

– Det finnes utrolig mange muligheter. Vi kan produsere mye mer enn det vi gjør nå, sier Leif Rune Skymoen, daglig leder i den norske legemiddelprodusenten Curida.

FABRIKK: Her får Ap leder Jonas Gahr Støre prøve en sårgel under en omvisning på fabrikken til Curida i Elverum. Foto: Vidar Ruud / NTB

For å få til dette mener Skymoen det trengs en aktiv næringspolitikk på feltet.

– Vi må ha staten på laget hvis vi skal klare å komme oss på nivå med Sverige og Danmark, sier Skymoen.

Også LO mener det ligger et stort uutnyttet potensial i industrien som kan gjøre Norge bedre forberedt til neste store helsekrise.

– Vi er allerede en stor vaksineprodusent innen fisk, så vi har det vi trenger for å begynne å lage vaksiner. Vi må bare koble kompetanse med kapital, så dundrer vi i gang, sier LO-sekretær Are Tomasgard.