Houthi-ledelsen kontaktet Martines far: – De ser for seg en snarlig løsning

Etter at Martine-dokumentaren ble vist på arabisk BBC, har Houthi-ledelsen forsikret Odd Petter Magnussen om at de vil gjøre alt de kan for å gi saken en løsning.

INTERNASJONALT ETTERLYST: Farouk Abdulhak ble etterlyst for drapet på norske Martine Vik Magnussen i London i 2008. Foto: NTB

Siden drapet på Martine Vik Magnussen i London i 2008, har den mistenkte milliardærsønnen Farouk Abdulhak vært på frifot, skjult i Jemen.

I BBC og TV 2-dokumentarserien «Martine - siste kapittel» innrømmer Abdulhak ansvar for Martines død, som ifølge ham skyldes en «sex-ulykke som gikk galt». Britisk politi har siktet ham for voldtekt og drap, og etterlyst ham via Interpol.

Men Storbritannia har ingen utvekslingsavtale med Jemen.

Nå har dokumentarserien blitt vist på BBC Arabic, og Martines far sier han har blitt kontaktet av ledelsen i Houthi-bevegelsen.

– De sier de har sett dokumentaren, og forteller meg uforbeholdent at de ser for seg en snarlig løsning, sier Odd Petter Magnussen til TV 2.

NEW SCOTLAND YARD: I 15 år har Odd Petter Magnussen samarbeidet med britisk politi om å få stilt den drapsmistenkte for retten i Storbritannia. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Houthi-bevegelsen er en religiøs, politisk og militær bevegelse som har utfordret de sentrale myndighetene i Jemen, og tatt kontroll over store deler av landet.

Nå kontrollerer de landets politiske hovedstad Sanaa, der drapsmistenkte Abdulhak befinner seg.

– De sier jeg skal være forsikret om at de står opp for rettferdighet i denne saken, sier Magnussen.

Tror på løsning i 2023

I 15 år har Martines far, sammen med britiske myndigheter og BBC, kjempet for å få stilt Abdulhak for retten i Storbritannia.

Magnussen forteller at han har hatt kontakt med Houthi-bevegelsen gjennom to år.

– Nå ønsket de å sende meg et signal om at de har sett dokumentaren, og overhodet ikke er i tvil om hva de skal gjøre, sier han og legger til:

– De er veldig klar over at den eneste løsningen jeg aksepterer, og som internasjonal rettsorden vil kunne akseptere, er en rettssak i Storbritannia.

BLODIG BORGERKRIG: Den pågående konflikten er først og fremst mellom myndighetene i Jemen og opprørere fra Houthi-bevegelsen. FN har kalt krigen i Jemen verdens største humanitære krise. Foto: Hani Mohammed / AP

Magnussen tror nå sannsynligheten er stor for en løsning i løpet av året.

– Det virker på meg som om Houthi-ledelsen reagerer veldig på hvordan den skyldige opptrådte i dokumentaren, måten han overhodet ikke viste empati eller anger på, sier Magnussen.

– Dette er ting som baner veien for en mye større, og jeg vil tro mer aggressiv holdning overfor mistenkte fra jemenittiske myndigheter enn det vi har sett tidligere.