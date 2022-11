Hotelltopper tiltalt for tapping av over 60 millioner kroner

Økokrim har i dag tatt ut en svært omfattende tiltale mot fem personer knyttet til hotellkonkursen i Maribel sommeren 2020. Maribel stod for driften av rundt 50 hotell under merkenavnene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott.

– Det er en meget alvorlig sak som gjelder omfattende tillitsbrudd og økonomisk kriminalitet begått over en lang periode og med store beløp, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim til TV 2.

Ifølge Økokrim skal de tiltalte ha gjort urettmessige uttak på 62 millioner kroner fra selskapet gjennom en avtalekonstruksjon.

PÅTALE: Førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim Foto: TV 2

– Dette er det mest alvorlige punktet i tiltalen fordi det er langvarig og omfattende utroskap, sier Thorsen.

Skjulte klokker

Videre har Økokrim også tatt ut tiltale for skattesvik og medvirkning til dette ettersom det ikke er betalt skatt for pengene påtalemyndigheten mener er tappet fra selskapet og brukt til private formål.

To av hotelltoppene er også tiltalt for grovt bedrageri i forbindelse med refinansiering av lån på henholdsvis 21 og 29 millioner kroner der Økokrim mener at de to tiltalte fortiet sitt gjeldsforhold til Maribel og ga uriktige opplysninger til bankene.

– Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Og særlig alvorlig er det hvis man urettmessig tapper økonomien i et selskap som er i en sårbar økonomisk situasjon, skriver Økokrim i en pressemelding.

En av hovedpersonene er også tiltalt for å holde skjult fire eksklusive klokker verdt 1,2 millioner kroner da Namsmannen kom på døra for å sikre verdier i konkursboet.

DN har tidligere skrevet at konkursboet har tatt arrest i hus, hytter, dyrebåter, luksusbiler, dyre klokker og boblebad hos to av hotelltoppene. Private luksusturer til Dubai skal også ha blitt belastet firmakortet til Maribel.

Nekter straffskyld

Ifølge Økokrim erkjenner ingen av de tiltalte straffskyld.

Forsvareren til en av de tiltalte opplyser i en pressemelding at de er overrasket over tiltalen.

– Tiltalen er en enorm belastning for ham og hans ønske er nå at hovedforhandling blir berammet så raskt som mulig, slik at han får en anledning til å renvaske seg, sier forsvarer Christian B. Hjort i advokatfirmaet Hjort.

Thomas Skjelbred er forsvarer for en av hotelltoppene.

– Min klient kjenner seg ikke igjen i anklagene, sier forsvarer Thomas Skjelbred i Elden advokatfirma.

Får krav

Bobehandlingen etter konkursen i Maribel er ikke avsluttet, men bostyrer Egil Hatling opplyser at de har løst opp i verdiene som ble sikret gjennom arrest i fast eiendom.

– I hovedforhandlingen vil det bli fremmet sivilrettslig krav på flere titalls millioner kroner mot flere av personene i tiltalen. Noen av disse forholdene er også forlikt, opplyser Hatling til TV 2.

De endelige erstatningskravene mot de tiltalte vil være klar i god tid før hovedforhandlingen.