Hørte på Andersen – sjekket ikke mulig drapsvåpen

Da Jan Helge Andersen ble pågrepet i september 2000, beskrev han drapsvåpenet i avhør. Politiet stolte så mye på forklaringen at de droppet å undersøke en høyst relevant kniv.

VED ÅSTEDET: Jan Helge Andersen avbildet under politiets rekonstruksjon etter drapene i Baneheia. Den innfelte kniven ble levert til politiet en måned etter drapene. Foto: Politiet

Det kommer frem i et nyhetsbrev fra forfatteren bak boka «I skyggen av Viggo», Eivind Pedersen. Han har vært tett på Viggo Kristiansens støttegruppe i mange år.

TV 2 får bekreftet de samme opplysningene.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept med kniv i Baneheia i Kristiansand den 19. mai 2000.

Hvilken kniv – eller hvilke kniver – som ble brukt, har politiet aldri klart å finne ut av.

Så etter fingeravtrykk

I tiden etter drapene ble mange kniver beslaglagt og undersøkt av politiet.

Noen av dem ble funnet i forbindelse med søk, mens andre ble funnet av turgåere og levert til politiet.

Blant de mange knivene i politiets besittelse var en kniv av merket Helle, som en tipser i saken leverte 17. juni – en snau måned etter drapene.

Tipseren fant kniven ved Bervannet i Kristiansand, opplyste vedkommende selv til politiet, ifølge TV 2s opplysninger. Denne innsjøen ligger noen kilometer nord for åstedet.

BESLAGLAGT: Denne Helle-kniven ble levert inn til politiet 17. juni i 2000. Sakkyndige mener den er utformet slik at den kan være drapsvåpenet i Baneheia-saken. Foto: Politiet

Etter det TV 2 får opplyst, ble kniven undersøkt for fingeravtrykk. TV 2 er ikke kjent med når disse undersøkelsene skjedde, eller hva politiet fikk ut av dem.

Seks eller syv kniver

Først i september gikk politiet til pågripelse av Viggo Kristiansen (43) og Jan Helge Andersen (41).

Andersen tilsto i avhør å ha vært med på drapene, men pekte på Kristiansen som initiativtaker og «hovedmann».

Overfor politiet beskrev han drapsvåpenet som en Mora-kniv med blått plastskaft.

Etter at Oslo politidistrikt tok over Baneheia-etterforskningen for halvannet år siden, ba de om en sakkyndig uttalelse om mulige drapsvåpen i saken.

Konklusjonen er at seks, muligens syv, av knivene som politiet har beslaglagt, er utformet slik at de potensielt kan være brukt til å drepe jentene.

UNDERSØKT: Åstedet i Baneheia ble saumfart etter spor etter drapene i mai 2000. Foto: Lise Åserud / NTB

Én av disse knivene er Helle-kniven som politiet mottok en måned etter drapene.

Ble ikke sendt inn

I en rapport som TV 2 er kjent med, har Kripos beskrevet alle beslagene i saken og de ulike undersøkelsene som er gjort av hvert beslag.

Helle-kniven ble, ifølge rapporten, aldri sendt til undersøkelser hos laboratorieteknisk avdeling eller til Rettsmedisinsk institutt.

Årsaken var at Andersen i avhør hadde beskrevet drapskniven som en kniv med blått plastskaft. Helle-kniven som politiet fikk fra tipseren, hadde imidlertid mørkebrunt treskaft.

TV 2 har sendt en rekke spørsmål til både Kripos, Agder politidistrikt, den tidligere etterforskningsledelsen og Oslo statsadvokatembeter.

Ingen ønsker å svare på hvilke vurderinger som ble gjort knyttet til Helle-kniven.

I en e-post skriver politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt, at hun ikke har tilgang til sakens materiale fordi det er oversendt til Oslo statsadvokatembeter.

– Det vil også prinsipielt være galt å kommentere enkeltheter ved vår etterforskning før Oslo statsadvokatembeter har lagt frem sin innstilling, skriver hun.

TV 2 er også kjent med at undersøkelser av en annen kniv i saken ble stoppet av samme årsak, altså at den hadde brunt treskaft. Denne kniven er imidlertid ikke blant knivene som i den nye etterforskningen er utpekt som mulig drapsvåpen.

Har gjort flere funn

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere opplysningene i denne saken.

Oslo politidistrikts nye etterforskning av Baneheia-saken ventes å avsluttes om kort tid. Til slutt er det opp til Riksadvokaten om det skal tas ut ny tiltale mot Kristiansen.

Etterforskningen så langt har ikke avdekket noen tekniske beviser som knytter Kristiansen til åstedet eller drapene.

Samtidig har politiet gjort flere DNA-funn som de mener knytter Andersen til begge de avdøde jentene.

Sistnevnte har også i nye avhør nektet for at han var alene om ugjerningene.