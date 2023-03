Hørselshemmede fortviler: – Jeg føler meg diskriminert

– Jeg føler meg veldig frustrert og diskriminert, for jeg føler jeg har rett på informasjon og underholdning på lik linje som alle andre. Jeg betaler faktisk det samme som andre for tjenesten, og jeg er like verdt informasjonen.

Det sier Steffen Kommedal på 23 år. Han er døv og elev ved Norges eneste folkehøyskole for døve.

STIPENDIAT: Kommedal er stipendiat og elev ved skolen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Skolen som ligger på Ål bruker tegnspråk som eneste kommunikasjonsform og er åpen for alle som er hørselshemmet, døv og de som hører.

Han og flere andre som er døv eller hørselshemmet fortviler over at det i mange tilfeller ikke er teksting på TV tilgjengelig. I mange tilfeller er det for dårlig tekstet til at det er mulig å få med seg hva det er som blir sagt, mener flere av de.

– Ikke godt nok

Kommedal mener situasjonen er verre i noen spesielle sitasjoner.

– I alvorlige situasjoner som da koronapandemien brøt ut i Norge eller da Putin gikk til krig mot Ukraina føles det ille å ikke få tilgang til informasjonen like fort som den hørende befolkningen.

TEGNSPRÅK: På skolen kan alle som vil lære seg tegnspråk. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Ifølge kringkastingsloven må NRK tekste alt direktesendt TV. For kommersielle kringkastere gjelder denne loven dersom kringkasteren har en andel på mer enn fem prosent av de samlede seertallene på TV.

I dag er det kun TV 2 Direkte og TV Norge som omfattes av denne loven. Loven sier at det er et krav om teksting i beste sendetid, altså mellom klokken 18:00 og 23:00.

Kommedal opplever ikke den direkte tekstingen på TV som god nok. Han forteller at dersom alt var tekstet, ville han sett mer på TV enn det han gjør i dag.

– Tilbudet om direkteteksting føles ikke godt nok. Noen kanaler har ikke tekst i det hele tatt, andre kun i tidsbegrensede tider.

TEKSTING: Flere som er hørselshemmet eller døv sliter med å forstå direktetekstingen som er på flere TV-kanaler. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Det er ofte mye informasjon som ikke kommer med på direktetekstingen, men bare små deler av det. Det fører til at man forstår temaet, men man må gjette seg frem til hele saken, sier Kommedal.

I tillegg til at ikke alt av informasjon kommer frem i tekstingen, opplever han at teksten ofte henger etter bildet. Han opplever og at teksten ofte blir slettet på grunn av skrivefeil, før det kommer en ny tekst.

– Vi er ikke roboter

I 10 år har Fredrik Island Gustavsen (39) jobbet som direktetekster i NRK.

Han forteller at da han begynte i jobben i 2012 var det mye mindre som skulle tekstes, fordi loven ikke krevde at alt skulle tekstes på statskanalen.

I dag er situasjonen annerledes. Nå tekstes alt som sendes direkte fra og med Nyhetsmorgen begynner til Kveldsnytt er ferdig, forteller Gustavsen.

OSLO: På NRK sitt kontor i Marienlyst jobber det mange direktetekstere. Gustavsen er en av dem. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Hos NRK tekster vi alt som går direkte hele døgnet. Unntaket er distriktsnyhetene. Her må vi legge på tekst i ettertid, fordi vi ikke har et teknisk anlegg som gjør at vi kan tekste alle ti sendingene samtidig.

Gustavsen legger ikke skjul på at det til tider kan være utfordrende å jobbe som direktetekster. Jobben innebærer et høyt tempo, som igjen medfører at skrivefeil kan inntreffe.

Han mener at Kommedal har et godt poeng når det gjelder skrivefeilene i direkteteksting.

– Det er et veldig godt poeng at direkteteksten kan henge etter og at tekst blir slettet. Men vi prøver i all den grad vi kan å ikke rette på små skrivefeil underveis, for å unngå at teksten blir unødvendig forsinket. Men det er klart at om det er direkte faktafeil, så må vi jo rette.

– Vi jobber systematisk med å unngå skrivefeil og gjøre autokorrekturprogrammet vårt bedre hele tiden. Men vi er jo ikke roboter, så feil vil jo skje.

– Vanskelig å bli inkludert

Petter Noddeland er generalsekretær i Norges Døveforbund. Han sier til TV 2 at teksting er viktig for at hørselshemmede og døve skal bli inkludert i samfunnet.

– Det er mange som nå ikke har tilgang til de samme programmene som hørende har. Da er det vanskelig å bli inkludert i storsamfunnet.

– Vi jobber med å få på plass at det skal være teksting hele tiden, ikke bare hvor det er praktisk mulig, sier Noddeland.

GENERALSEKRETÆR: Steffen Noddeland jobber som generalsekretær i Norges Døveforbund, som jobber med å få på plass teksting på TV. Foto: Norges Døveforbund

Han forteller at det er på TV-kanalene som ikke sender fra Norge at problemet er størst. Dette er fordi de ikke er omfattet av norsk lov, og dermed er de ikke lovpålagt å tekste programmene sine.

Noddeland mener at det ikke er en god nok grunn til at det ikke blir tekstet på disse kanalene.

– Det er ikke en dyr investering legge på tekst på programmene sine. Det er faktisk billigere enn å ha god lyd på programmene.

– I tillegg gjør man programmene tilgjengelig for flere hundre tusen nye bruker. Det er ikke bare god vilje, men det er og god business, sier generalsekretæren.

– Veldig trist

I tillegg til å ha jobbet i en årrekke som direktetekster, er Gustavsen også leder for avdelingen for direkteteksting i NRK.

Han forteller at det ofte kommer inn tilbakemeldinger om at teksting ikke er tilgjengelig.

– Vi opplever ofte at hørselshemmede kommer med tilbakemeldinger til oss om at programmer ikke er tekstet. Disse programmene er alltid tekstet, men det er ofte utfordringer med å finne ut hvordan man slår på direktetekstingen.

– Det er veldig trist at det er utfordrende for mange å få på teksten. Derfor jobber vi hele tiden med å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for alle.

RASKT: Når Gustavsen er på jobb er det full konsentrasjon. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

For å få ut denne informasjonen til folk er blant annet siden nrk.no/tilgjengelighet opprettet. Siden skal fungere som en guide for hvordan man får på direkteteksting på de ulike TV-dekoderne.

I tillegg forteller han at de hele tiden gir tilbakemeldinger på hverandres tekster, slik at alle skal bli bedre på rettskriving og dermed kunne gi de som er hørselshemmet en bedre TV-opplevelse.