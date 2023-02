– Du blir helt matt, faktisk. Jeg var ikke klar over at problemet er så stort, men dette er visst noe folk dessverre er blitt vant til, sier gullgrossisten fra Para-VM-helten.

Han parkerte bilen sin i 18-tiden torsdag og fant den med knust rute fredag morgen.

Noen har brutt seg inn for å stjele beviset på at Pedersen har lov til å parkere på handikapplasser.

TRE BILER - TRE INNBRUDD: Tre ulike biler på handikapplassene hos Pedersen i Oslo har opplevd innbrudd. Foto: Jesper Saltvik Pedersen

Verdt mye penger

Han var ikke alene, heller. To andre biler med HC-parkeringsbevis hadde også fått vinduene slått inn.

– Det har nok vært et raid her i natt. Det er egentlig helt horribelt at folk går etter oss med HC-bevis for å ta bevisene, sier Pedersen til TV 2.

– En jeg snakket med sier at sånne lapper går for fem tusen kroner på svartebørsen, legger han til.

VM-KONGE: Jesper Saltvik Pedersen dro hjem fra Para-VM alpint i Espot med fire VM-gull i bagasjen. Foto: Norges Skiforbund/Lemos Media / NTB

Pedersen har fem OL-gull i paraalpint, og ble nylig VM-konge med fire gull i Spania.

Under Idrettsgallaen tidligere i år ble han kåret til årets mannlige parautøver. I tillegg var han nominert i prestisjekategorien Årets navn.

Han forteller at han selv ikke har opplevd å bli frastjålet HC-parkeringsbeviset fra bilen før.

– Jeg har hatt bilen utendørs i nesten to år, men jeg har hørt om problemer fra alt mellom Moss og Bergen. Det virker som jeg har vært heldig til nå.

Etterlyser annen løsning

Han anser det også som heldig at han ikke var på reise akkurat nå. Da kunne det fort tatt lang tid før han oppdaget det. I verste fall hadde han selv fått bot for å stå ulovlig parkert.

Innbruddet er nå politianmeldt.

Problemet er imidlertid ikke borte. Ikke på langt nær.

– Det er vanskelig å få et midlertidig bevis. Jeg har sendt kvittering på politianmeldelse, men har fått beskjed om at det kan ta opptil 14 dager før de svarer på anmeldelsen.

Pedersen forteller at han har fått beskjed om å «parkere på vanlige plasser så lenge».

– Det går ofte ikke, for jeg trenger plass til å få ut rullestolen, sukker han.

Nå vil han at samferdselsdepartementet finner en annen løsning enn bevislapper.

– Alle har sikkert lært fra de var små at du ikke skal legge verdisaker synlig i bilen, men når den lappen er verdt fem tusen kroner for enkelte mennesker, har du ikke noe valg. Du legger igjen noe verdifullt der.

Han håper at lappene kan byttes ut med en løsning koblet til bilens registreringsnummer.

– Det går ikke å fortsette som nå, mener Pedersen.