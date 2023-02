Horribel start for tog i 2023

Ikke siden 2010 har det vært mer forsinkelser og innstillinger i januar. Bane Nor gir været deler av skylda.

KRASJ: Tidligere i år kolliderte et vogntog og lokomotiv på Dovrebanen som ga enda mer forsinkelser. Foto: Vegard Søberg / Ringsaker Blad / NTB

Det har vært en svært dårlig start på året for de som tar tog i Norge.

Nesten daglig har Bane Nor meldt om trafikkproblemer. En gjennomgang TV 2 har gjort, viser at NTB har omtalt forsinkelser og innstillinger hele 25 av 31 dager i januar.

Tidligere kunne TV 2 fortelle at 2022 var et rekorddårlig år for norske togpendlere. Nesten 21.000 timer med forsinkelser ble resultatet i fjor.

I det nye året har vondt blitt til verre.

Bare på en måned med togkjøring er fasiten nesten 2400 timer med forsinkelser på persontog i Norge. Det viser tall TV 2 har hentet fra Bane Nor.

Vi må tilbake 13 år for å finne en like ille januar-måned.

Nesten én av ti innstilt

I tillegg har det aldri vært flere innstilte tog i januar.

På en måned har 3317 tog blitt innstilt.

Samtidig var det planlagt over 39.000 avganger. Det gjør at 8,4 prosent av planlagte tog var innstilt.

INNSTILT: Slike skjermer har møtt pendlere i år. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Det er mer enn en dobling fra fjoråret, hvor 1245 tog ble innstilt.

Tidligere «rekord» var på 2279 innstillinger, det var i år 2021.

Bommer på egne mål

Bane Nor har som mål at 90 prosent av togene skal være på tid. Det kalles punktlighet.

Så langt i år har 85 prosent av togene vært på tid.

– Vi er ikke fornøyde med antallet forsinkelser og innstillinger vi hadde i januar i år. Vi skal ha punktligheten tilbake på over 90 prosent og lover å gjøre alt vi kan for å komme tilbake dit, sier Sverre Kjenne, drift- og teknologidirektør i Bane Nor til TV 2.

Han påpeker at selv om de ikke er fornøyde, så gikk det mange tog som fraktet passasjerene trygt og tørrskodd frem.

Snø og is får skyld

Bane Nor gir snø og is deler av skylda.

– Det rammet alle samferdselsårene i landet, dessverre også togtrafikken. Det heftige snøværet står for en betydelig andel av forsinkelser og innstillinger i januar og ga oss en krevende start på året, sier Sverre Kjenne, drift- og teknologidirektør i Bane Nor.

– Snø og kulde er ganske forutsett i Norge?

– Jo, og vi har god vinterberedskap, og vi får ofte togene frem under krevende værforhold og når fjellovergangene er stengt for biltrafikk. Av og til er det spesielt krevende vær som også påvirker togtrafikken. I januar hadde vi en kombinasjon av temperatur og nedbør som ga mye is i sporet, svarer Kjenne.

LOVER: Sverre Kjenne, driftsdirektør i Bane Nor lover å gjøre alt de kan for et bedre togår. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han er klar på at sikkerheten kommer først, men sier de vil gjennomgå om de kan bli bedre rustet til denne type vær.

Gammel teknikk

Etter snø og is får feil på jernbanenettet sin del av skyld.

– Vi har også hatt noen feil på infrastrukturen som vi gjerne skulle vært foruten. Vi har ikke hatt flere feil enn tidligere, men feilene gir dessverre flere forsinkelser, forteller direktøren.

Deretter må gammel infrastruktur ta sin del av skyld-kaka.

– Gammel infrastruktur slites stadig mer som følge av et stort antall tog. I tillegg er det meste av jernbanenettet enkeltsporet, noe som gjør det vanskelig å komme forbi når feil inntreffer, og togene blir stående i kø, sier Kjenne videre.