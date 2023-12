Hoppsjefen snakker ut: – Som om man har sviktet totalt som pappa

UVITENDE: Clas Brede Bråthen visste ingenting om at sønnen Sindre hadde store problemer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hoppsjef Clas Brede Bråthen visste ingenting om at sønnen ruset seg, helt til hjertet hans stoppet en dag. Nå vil han advare andre familier.

For tre år siden fikk sportssjefen for det norske hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, en uvirkelig beskjed.

Sønnen Sindre lå i respirator på sykehuset med hjertestans etter en overdose.

– Det var et sjokk. Det første som slo meg var at han hadde fått noe i glasset. Så fikk jeg jo rask klarhet i at dette var mer omfattende.

SJOKK: Clas Brede Bråthen åpner om den tøffe tiden etter han skjønte hva sønnen drev med. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hemmelighold i flere år

Det faren ikke visste var at Sindre hadde ruset seg hardt i tre år. Denne dagen sa hjertet hans stopp.

– Det føles som om man har sviktet totalt som pappa, sier Clas Brede til TV 2.

Den vellykkede idrettsfamilien fikk et brutalt møte med Sindres hemmeligheter. Nå måtte Sindre fortelle sannheten om hvordan han egentlig levde et liv i konstant rus.

SKJULTE ALT: Som sønn til hoppsjefen, var det uaktuelt å la familien få vite om problemene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Noe av det jeg brukte mest tid på var å skjule det for familien. De skulle aldri få vite dette om meg. Det ble vanskelig da jeg lå der i respirator, forteller Sindre.

– Hvordan skjuler man noe sånt over så lang tid?

– Det er løgner. Man bruker mye tid på å opprettholde løgner om hvor man har vært og hva man har sagt til hvem.

Klarte ikke slutte

Hvordan det skulle gå så langt, er vanskelig for Sindre å si.

– Jeg var nysgjerrig og bet på inntrykkene jeg fikk gjennom rus. Det var kjempegøy en liten stund, og så plutselig var det ikke det.

Overdosen gjorde inntrykk på Sindre, men ikke nok til at han klarte å slutte.

– Jeg trappet ned litt, og så eskalerte det igjen til at jeg brukte det hver eneste dag. Jeg skjønte jo etter hvert at jeg ikke kunne leve sånn, men det var ikke noe alternativ å slutte.

Tidligere i desember fortalte NRK Sindres historie og hvordan en tidligere narkoman skulle endre Sindres syn på avhengigheten.

– Det er først når man treffer enkeltpersoner med erfaring fra det samme helvete som Sindre levde i, at man får en drøm om at det skal ordne seg, forteller pappa Clas Brede.

– Et vanskelig liv

I jula tenker han ekstra på familiene som nå står i samme situasjon.

– Vi var heldige som fikk hjelp, men jeg tenker på alle dem som nå sitter hjemme og er redd for å få en lignende telefon, eller som ikke har gjort rede for dem de er glad i, sier han og legger til:

– Det livet man lever som pårørende til en som sliter med rus, det er et vanskelig liv.

VANSKELIG LIV: Bråthen ønsker å vise støtte til andre pårørende. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Familien takker blant annet Kirkens Bymisjon for støtte og hjelp på Sindres vei mot edruelighet. Samtidig frykter han folk i samme situasjon ikke får hjelpen de trenger.

– Vi føler oss heldige som traff på riktig folk i riktig miljø.

Vil fokusere på rus

Andre juledag forteller Sindre og Clas Brede deres historie på TV 2 Nyheter i håp om mer midler til tiltak for å hjelpe rusavhengige.

– Vi ønsker å sette fokus på at de som sliter er ressurser i samfunnet, og at det er en stor forskjell på om de blir bidragsytere eller ender opp som en utgift, sier Clas Brede.

Ett av tiltakene som kan hjelpe, er gatelagsfotballen som Norsk Idrettshjelp organiserer. Initiativtaker Morten Nygård roser familien Bråthen for åpenheten.

– Dette er både tabubelagt og forbundet med skam. Vi tror at man bør bruke idrett som et verktøy for å takle det.

I STUDIO: Andre juledag forteller familien historien på TV 2. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mener dette er nøkkelen

Gatelagsfotballen har 31 klubber med 14.000 spillere. Nygård forteller at 246 av spillerne har kommet tilbake til jobb, skole eller arbeidspraksis etter å ha blitt med på laget.

– Det er vanvittige tall som viser hvordan folk reiser seg etter å ha vært med i et ordinært miljø fri for rus, sier Nygård.

Sindre vet godt hvor stor verdi mestring og tilhørighet har på veien ut av avhengigheten.

INTIATIVTAKER: Gjennom Idrettshjelpen arrangerer Nygård tiltak for å hjelpe rusavhengige. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg husker enda godt hvor verdiløs jeg følte meg på mitt verste. Det å møte mestring underveis, om det bare var å stå opp av senga, spilte en sentral rolle.

Nå er Sindre i hundreprosent jobb og opplever mestring på flere måter i hverdagen.

Nygård håper på flere slike solskinnshistorier.

– Vår hypotese er at hvis vi klarer å vekke noen en morgen og få tak i dem før konkurrenten, altså rusen, tar dem, så har man mulighet til å skape endring.