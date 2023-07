Hoppet fra brennende hotell i Tyrkia: – Våknet av skrik

DRAMATISK: To mistet livet under en hotellbrann i Tyrkia natt til lørdag, og flere norske turister måtte hoppe fra taket. Foto: Miriam Nicolaisen

Flere nordmenn var til stede under en hotellbrann i Antalya natt til lørdag der to mennesker mistet livet.

– Vi har det fint ut fra omstendighetene. Men det har vært en påkjenning, forteller Olve Skrudland (24) og kjæresten Vanessa Bauge (20) til TV 2.



De er ett av to norske par som var til stede under en dramatisk brann på Alp Pasa Hotel i den tyrkiske feriebyen Antalya natt til lørdag.

Tyrkiske medier, deriblant NTV, skriver at to libanesiske turister omkom. I tillegg skal ytterligere 12 turister ha blitt skadet i forbindelse med brannen.

Brannårsaken er foreløpig ukjent.

– Vi våknet av at det begynte å bli røyklagt på rommet. Jeg åpnet døren ut til gangen, og flammene slo meg i trynet, forteller Skrudland.



VÅKNET TIL BRANN: Olve Skrudland (24) og kjæresten Vanessa Bauge (20) på ferie i Tyrkia. Foto: privat

TV 2 har i tillegg snakket med norske Miriam Nicolaisen (25) og Vegar Mortensen (28), som også var innlosjert på Alp Pasa Hotel den samme natten.



– Vi våknet av skrik, og at et dansk par som bodde ved siden av banket på verandadøren vår. Det var en veldig stressende situasjon, forteller Nicolaisen.

Utenriksdepartementet bekrefter til TV 2 at det var flere norske gjester på hotellet som brant, men kan ikke uttale seg videre om saken på grunn av taushetsplikt.



Måtte hoppe

Begge de norske parene hevder at brannalarmen på hotellet ikke fungerte, og at det ikke var noen nødutganger.



– Vi hadde kommet oss ut mye før dersom brannalarmen hadde ringt. Trappen ned til første etasje var allerede i brann da vi våknet, sier Skrudland.



Dermed måtte samtlige av de norske turistene hoppe ut av hotellrommene sine for å berge livet.

Olve Skrudland og kjæresten forteller at de hoppet ut av vinduet i andre etasje. Det andre paret bodde derimot helt oppe i fjerde etasje.

– Det er mye røyk rundt oss, og det er vanskelig å puste. Vi tenker først at vi kommer til å brekke beina hvis vi hopper til det nærmeste bygget, men vi finner etter hvert et annet tak som er én etasje ned, forteller Nicolaisen.

HER HOPPET DE: Miriam Nicolaisen og Vegar Mortensen måtte hoppe over til det røde bygget fra hotellet i bakgrunnen. Bildet er tatt noen timer etter brannen. Foto: Miriam Nicolaisen

– Jeg ser at Vegar hopper først, og tenker «nå dør han». En av oss kunne lett ha falt imellom takene, sier hun.

Alle de norske turistene kom seg heldigvis i sikkerhet uten alvorlige skader. Alle fire måtte innom sykehuset og ambassaden i Ankara for å ordne nødpass, men kom hjem til Norge denne uken.

Vegar Strand Mortensen er kritisk til at alle hotellboerne ble nødt til å ta seg ut på egen hånd:

– Dette kunne lett ha vært unngått dersom det hadde vært røykvarslere eller en brannstige, forteller han.



Avventer

Alle de fire nordmennene bestilte ferien gjennom reiseselskapet Ving.

Marie-Anne Zachrisson, landssjef i Ving Norway, bekrefter til TV 2 at de hadde fire gjester på Alp Pasa Hotel den aktuelle natten, men kan ikke gå ut med navnene.



– Vi forstår virkelig at dette har vært en skremmende opplevelse. Vi tror på hva gjestene forteller oss, og vi vil til bunns i hvordan dette kunne skje, sier hun.



Zachrisson opplyser at de har stanset bestillinger til hotellet, og at kunder som allerede har bestilt har fått tilbud om andre hotellopphold.

– Vi har enda ikke fått noe ny informasjon fra tyrkiske myndigheter om årsaken til brannen da etterforskningen fortsatt pågår, og vi har heller ikke noen informasjon direkte fra hotellet. Derfor kan vi ikke kommentere hvordan brannen oppsto i denne bygningen av hotellet, sier hun.



HAR STANSET SALGET: Ving har stanset bestillingene til det aktuelle hotellet i Antalya. Foto: Kaan Soyturk

Ansette i Ving har fulgt opp de fire nordmennene etter brannen, både i Tyrkia og hjemme i Norge, legger Zachrisson til.

Hun sier at Ving tror på påstandene om at brannalarmen ikke fungerte på hotellet, samt at det ikke var noen nødutganger, men at de venter på bekreftelse fra tyrkiske myndigheter.



– Er dere på noen måte ansvarlige for sikkerheten til kundene deres når de er på ferie?

– Vi har absolutt et ansvar for sikkerheten til våre kunder. Derfor er det tydelige krav til bl.a. brannsikkerhet i kontraktene som gjøres med hotellene direkte eller via leverandører av hoteller. Dette er en bransjestandard, sier Zachrisson.

TV 2 har også prøvd å få kontakt med Alp Pasa Hotel, men har foreløpig ikke fått svar.