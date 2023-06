Hollywood-helg i Romsdalen

Forberedelsene er i full gang i Romsdalen. I formiddag var det trafikkdirigering ved E136 ved Monge der filmcrew klargjør utstyr. Som vanlig er det et hemmelig slør over hva som skal skje, men TV 2 får bekreftet at det er scener til filmen «The Gorge» som skal skytes på ulike lokasjoner i Rauma i helga.

I tillegg til filming i Romsdalen, skal det etter det TV 2 forstår også gjøres opptak i Trollstigen lørdag.

Blant skuespillerne i Hollywood-produksjonen er Anya Taylor-Joy, kjent fra blant annet «The Queens Gambit» og «Peaky Blinders». På rollelista står også Miles Teller som spilte i «Maverick» og ikke minst Sigourney Weaver. Det er imidlertid ikke kjent hvem av stjernene som kommer til Norge.

TIL NORGE?: Anya Taylor-Joy, Sigourney Weaver og Miles Teller er blant stjernene i filmen «The Gorge» der noen av scenene skal spilles inn i Romsdalen. Foto: NTB

I går ettermiddag landet det et charterfly på Vigra med filmfolk som kom fra Luton utenfor London. Ifølge Avinor sin ankomstoversikt på Vigra, er det meldt inn en privatjet fra Liverpool fredag kveld. Dette flyet har trolig har med seg skuespillere.

Filmen «The Gorge» blir beskrevet som en romantisk actionfilm og har allerede fått innvilget 7,2 millioner kroner fra insentivordningen til Norsk filminstitutt gjennom en søknad fra Truenorth Norway, som jobber fram nye lokasjoner og tilrettelegger for de store internasjonale filmprodusentene.



Insentivordningen tilbyr refusjon på opptil 25 prosent til produksjoner som skal produseres helt eller delvis i Norge.

Refusjonsordningen er opprettet for å tiltrekke store internasjonale produksjoner til Norge. «The Gorge» skal produseres av Skydance Media og distribueres av Apple TV+.