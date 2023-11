Holdt på å spise larve: – Var kvalm hele dagen

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp EKKELT: Dette synet møtte Sara Paymard da hun skulle kose seg med et knekkebrød. Foto: Privat

Fikk besøk av livlig krabat under frokosten.

Onsdag morgen skulle Paymard døyve sulten med et knekkebrød fra Wasa.

Slik ble det ikke. Hun ble istedenfor veldig kvalm etter at hun så hva som kom med knekkebrødet.

– Det var utrolig ekkelt. Istedenfor å bli mett, ble jeg kvalm og var det hele dagen. Jeg bare satt der og så sjokkert ut. Jeg spiste ikke noe mer, forteller hun.

– Er det mulig

Først så hun at det var noe tråd-lignende, som minnet om spindelvev i pakken.

Da hun så på tallerken så hun det. En larve kom med knekkebrød-pakken.

– Jeg har spist av den samme pakken siden mandag. Jeg ble stresset og lurer på hva jeg har fått i meg siden mandag, forteller hun.

– Er det mulig? tenkte jeg. Jeg vil føle meg trygg, nå kommer jeg bare til å tenke på larven nesten gang.

Hun har kontaktet Wasa, men ikke fått svar ennå.

– Vi er lei oss

Markedsansvarlig for Wasa i Barilla Norge, Monika Thoresen, sier til TV 2 at de mottok en henvendelse fra Paymard i forrige uke.

– Henvendelsen er behandlet og besvart fra vår side.

Hun forstår at det har vært en ubehagelig opplevelse.

– Vi er lei oss for at en av våre forbrukere har hatt en slik opplevelse med et av våre produkter.

Thoresen forteller at knekkebrød er en attraktiv vare for småkryp, i likhet med for eksempel mel, brød og andre kornvarer.

– De er dessverre ikke immune mot insekter.

– Vi anbefaler å oppbevare knekkebrød i en tett boks og på et tørt sted. Enkelte slike småkryp kan ta seg gjennom emballasje, selv emballasje som er uåpnet, sier hun videre.

Vanskelig å fastslå

Men hvor en slik larve kan komme fra er ikke så godt å si. For ifølge Thoresen er det mange ulike steder de små krypene kan komme seg inn til knekkebrødene.

– Knekkebrød stekes på så høy temperatur at ikke noe levende vil kunne følge med fra produksjonen, deretter blir produktet umiddelbart emballert.

Wasa har strenge kontroller når det gjelder rutiner rundt skadedyr og andre insekter på alle sine produksjonsanlegg og lagre. Men fordi knekkebrød har så lang holdbarhetstid, er det ikke mulig å fastslå nøyaktig hvor og når et insekt kommer seg inn i pakken.

– Det kan være gjennom distribusjon eller uheldig lagring.

– Ved slike hendelser som blir rapportert inn til oss, oppretter vi alltid en rapport internt, uavhengig av hvor lang tid det er siden pakken har vært utlevert fra oss, sier Thoresen.