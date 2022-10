Holdt «Farmen-gudstjeneste»: – Når lenger ut med budskapet

PREST OG KJENDIS: Farmen-deltager i 2020, Thor Haavik, holdt prekenen under Farmen-gudstjenesten. Han opplever at stemmen hans når flere. Foto: Heidi Venæs/TV 2

En helt spesiell gudstjeneste fant sted i Trondheim søndag formiddag. Mye bønn og sang, men enda mer snakk om Farmen. Slik måtte det nok gå når de tre Farmen-deltagere Erlend Indergaard, Vebjørn Selbekk og Thor Haavik møttes i Guds navn.

Melkespann og bønn

En konsept-gudstjeneste, kaller pastor Erlend Indergaard det. Deltager i årets Farmen-utgave.

– Det er nok hverdager så vi må ha det litt artig. La oss dra litt på.

Pastoren hos pinsemenigheten i Trondheim holder nok ikke de mest stillegående gudstjenestene ellers heller, men søndagen ble spesielt livlig. Inspirert av Farmen ble det avholdt konkurranse i å holde melkespann med strake armer, og tautrekking.

GUDSTJENESTE MED MELKESPANN: Farmen kjendis-deltager Vebjørn Selbekk gikk av med seieren. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Farmen Kjendis-deltager Vebjørn Selbekk gikk av med seieren etter å ha holdt tunge melkespann á la Farmen.

Selbekk, til daglig redaktør i den kristne avisa Dagen, sier han storkoste seg under innspillinga, også med tanke på trosspørsmål.

– I Farmen kjendis var folk veldig åpne for det åndelige. Shabana Rehman har jo sin tro, for eksempel, og vi hadde mange spennende samtaler om tro.

Farmen ga ham større stemme

Etter en heftig innledning med dans, sang og musikk på scenen, var det Farmen-deltager fra 2020, Thor Haavik, sin tur. Presten fra Vestlandet mener at kjendisstatusen har gitt ham en større stemme.

– Det gode kristne budskapet når jeg lenger ut med nå, tror jeg.

Haavik fikk boltre seg bak mikrofonen fra scenen, da han holdt dagens preken, og møtte stor entusiasme hos sitt publikum.

– Og jeg ble mer kjent som en jovial trønder heller enn en mørkemann med annerledes synspunkter, sier Vebjørn Selbekk.

Det vakreste han opplevde med Farmen, forteller han menigheten, var at det går an å være sammen med og være venner med de som tenker helt annerledes enn en sjøl.

For eksempel Niklas Baarli, homofil, og med-deltager i Farmen.

VAKKERT Å OPPLEVE: Vebjørn Selbekk roser programleder i TV 2, Niklas Baarli, og sier han opplevde at det er mer som forener enn det som skiller, selv om de var uenige om vesentlige ting. Foto: Erik Teige / TV 2

– Jeg leser jo Bibelen bokstavtro, og mener at ekteskapet er ment for mann og kvinne. Men det forhindret ikke meg fra å bli god kamerat med Niklas, et av de artigste menneskene jeg vet av.

– Men du flyttet deg ikke én bokstav når det gjelder ditt synspunkt på likekjønnede ekteskap etter å ha blitt ordentlig kjent med Niklas da?

– Nei, og ikke endra han sin holdning heller, ler Selbekk.

Angrer de?

Ja, de angrer på enkelte ting vedrørende Farmen.

– Jeg ringte Thor for å få råd, forteller Vebjørn, og han ba meg om å ikke være med på spillet. Så det rådet fulgte jeg - i fire uker. I den femte uka ble jeg likevel dratt inn i det. Det angrer jeg på!

Også Erlend Indergaard ringte de to andre for å få gode råd. Som han fulgte. Det angrer han på.

– Nei, altså, de ba meg om å ligge lavt. Vel, det er jo ikke min personlighet å ligge lavt, så det tok to minutter før jeg følte for å komme meg opp i gamle høyder (Her synger han i vei på låta « I'm coming up»).

– Jeg skulle nok bare kjørt på mer frimodig, som den jeg er!

Thor Haavik mener også at han angrer på noe, men klarer ikke helt å komme på hva det er.

FARMEN FORNYET EKTESKAPET: Både Vebjørn Selbekk, nr. to fra venstre, og Erlend Indergaard, nr. to fra høyre, opplevde at de måtte ta grep i sine ekteskap. Indergaards kone Annika, ytterst til høyre, hadde fått det bedre når ektemannen var på innspilling. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Fornyede ekteskap

At redaktør Selbekk fikk forfrisket sitt ekteskap med sin kone gjennom flere tiår, er allerede kjent.

– Psykologen som TV 2 stilte til rådighet, Hedvig Montgomery, ga oss god rådgivning. Det vil jeg si er et gode sånn midt i livet.

Men også pastor Indergaard opplevde en fornyelse med sin Annika.

– Hedvig sa: se på det 31 år gamle ekteskapet med nye øyne, kanskje dere skal finne en ny balanse? Ja, for jeg har visst tatt for stor plass. Jeg skjønte jo plutselig at kona mi hadde hatt det bedre uten meg, mens jeg var lenge vekke på Farmen-innspilling!

Pastoren beretter at hans kone, som også tilhører menigheten i Trondheim, har kommet mer fram i lyset nå som han ektemannen har holdt seg mye borte.

– Du vet, når man får høre sånt, da må man justere seg.

Ber om av-publisering

Den internasjonale menigheten, med folk fra 30 nasjoner, består av folk i alle aldre. Her synges ingen salmer - det rockes ved benkeradene. Unge menighetsmedlemmer veiver med armene i været.

Men er det blitt et tøffere klima for unge å flagge sin tro?

Selbekk undres. Han har sett denne tendensen gjennom et godt stykke tid nå.

TROSSER TRO OG BLIR VENNER: Shabana Rehman og Vebjørn Selbekk trivdes godt i hverandres selskap, og diskuterte tro under Farmen kjendis-innspillinga. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Jeg har etter hvert nokså mange ganger blitt bedt av unge kristne om å av-publisere saker der de medvirker. De frykter rett og slett at enkelte arbeidsgivere ikke vil ansette dem. Et økende antall unge mennesker forteller meg at de ikke tør vise et sterkt, kristent engasjement. Det kan ramme dem senere.

Søndagens Farmen-gudstjeneste har handlet om tro og Farmen.

Men Dagen-redaktøren frykter ei utvikling som vil fornekte tro i det offentlige rom.