Holder Forsvarets «karakterkort» hemmelig

Regjeringen har kunngjort at den styrker Forsvarets beredskap i Norge, som følge av Russlands krig i Ukraina og situasjonen i norske nærområder.

Beredskapen styrkes uten at regjeringen legger en krone mer på bordet.

I et intervju med TV 2 sa den tidligere toppbyråkraten i Forsvaret, Espen Amundsen, at han ikke er enig med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i at forsvarsbudsjettet er tilstrekkelig i dagens situasjon.

Da Amundsen leste regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2023, la han også merke til at noe manglet. Det er han ikke alene om å reagere på.

HEVET BEREDSKAPEN: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Veldig rart

Tidligere har statsbudsjettet inneholdt en tabell som viser Forsvarets operative evne opp mot Forsvarets ni kjerneoppgaver.

Tabellen kan på folkemunne forklares som et «karakterkort», hvor det på enkel måte opplyses om hvor godt rustet Forsvaret er til å håndtere sine viktigste oppgaver.

Tabellen, som ble publisert i statsbudsjettet 2022, var nedslående lesing. På flere av Forsvarets viktigste oppgaver, ble evnen vurdert som «mindre god».

– Den har vist veldig tydelig at på de mest krevende oppgavene har evnen ikke vært tilfredsstillende, sier Amundsen til TV 2.

KRITISK: Espen Amundsen er tidligere sjef for økonomi- og styringsavdelingen i Forsvarsstaben. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

For eksempel ble Forsvarets operative evne i krise og krig vurdert til å være «mindre god» fra 2018 til 2020.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere uttalt at Forsvarets evne til å løse de mest krevende oppgavene er lite tilfredsstillende.

Samtidig har faren for krig økt, etter Russlands angrepskrig mot Ukraina i februar i år.

– Jeg synes det er veldig rart at tabellen ikke er med i budsjettet for i år, for jeg mener at det er viktig informasjon når man skal behandle budsjettet, sier han.

– Så karakterkortet til Forsvaret fulgte ikke med i årets budsjett?

– Du kan godt si det på den måten, sier Espen Amundsen.

KARAKTERKORTET: Faksimilen fra det forrige forsvarsbudsjettet (2022) viser hvordan Forsvarets operative evne ble vurdert. Skjermdump: Statsbudsjettet 2022

– Må være offentlig

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOS), har også registrert at tabellen ikke var med i årets forsvarsbudsjett.

– Jeg stiller meg undrende til at den er fjernet. Min meget klare oppfordring til departementet er at en sånn vurdering må være offentlig, sier Bongo til TV 2.

Han peker på flere årsaker til at det er uheldig at tabellen ikke er med i budsjettet.

– Hvordan det faktisk står til i Forsvaret, er vesentlig i forhold til den offentlige debatten om Forsvaret og med tanke på bevilgning av penger til kritiske områder, sier forbundslederen.

Skylder på gradering

Forsvarsdepartementet svarer slik på hvorfor tabellen med Forsvarets operative evne ikke finnes i budsjettet for 2023:

– Tabellen ble tatt ut fordi vurderingen var at vi ikke kunne gi en tilstrekkelig forklaring på den uten at dette ville bli gradert, skriver pressevakt Asgeir Spange Brekke i en epost til TV 2.

OVERVÅKER: Forsvarets Orion-overvåkingsfly på tokt over norske installasjoner i Nordsjøen. Foto: Robin Jensen / TV 2

Espen Amundsen stiller seg uforstående til hvorfor offentligheten ikke får vite om Forsvarets operative evne.

– Det som tidligere var ugradert, er nå gradert, vurderer han.

Torbjørn Bongo ser heller ingen grunn til at informasjon som var offentlig i 2022, skal bli gradert informasjon i 2023.

– Jeg er uenig i den vurderingen. Den tekniske statusen i Forsvaret, som for eksempel sier hvor mange missiler vi har, skal være gradert. At sammenfatningen, som setter en totalscore på hvordan det står til i Forsvarets kjerneområder, skal være gradert? Det kjøper jeg ikke.

KRITISK: Forbundsleder Torbjørn Bongo er kritisk til at karakterkortet unndras offentligheten. Foto: Privat

Han mener Norge gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å holde tabellen hemmelig.

– Ved å holde det hemmelig, lurer vi bare oss selv, ikke fienden. De vi skjuler dette for, er egen befolkning, sier forbundslederen.

Avviser kritikken

Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet sier videre at statusbeskrivelsen i kapittel 3 i forsvarsbudsjettet «er en bedre egnet måte å fremstille» Forsvarets operative evne på.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) forsvarer beslutningen.

– Vi har erstattet tabellen med noe bedre og er uenige i kritikken. Vi gir en bedre og mer fyllestgjørende beskrivelse av status i forsvarssektoren i kapittel 3 enn det tabellen gir, sier han.

Gram fastholder også at «grunnlagsmaterialet for tabellen er gradert».

Selv om Forsvarets operative evne er kjernen i forsvarskonseptet, gir kapittel 3 «Status i sektoren» bare en overordnet status for utviklingen av forsvarsevnen.

TRENER: En CBRN-enhet fra Forsvaret trener på Terningmoen i Elverum. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

I karakterkortet stod det at evnen til Forsvaret i krise og krig er «mindre god». I statsbudsjettet 2023 gis det ingen «karakter», men mer generelle beskrivelser:

«Forsvarets operative evne er styrket (...). Dette har resultert i bedret evne til å gjennomføre nasjonale operasjoner, kortere klartider og mer trening og øving».

«Like fullt er det fortsatt betydelige utfordringer og operative svakheter som krever prioriteringer og videre målrettet innsats», står det i kapittelet.

«Hovedutfordringene ligger fortsatt innenfor beredskap for krise og væpnet konflikt».

Se hele utdraget fra kapittel 3 her: «Forsvarets operative evne er styrket gjennom den økonomiske opptrappingen av forsvarsbudsjettet de senere årene. Det har vært nødvendig å øke tilgjengeligheten, reaksjonsevnen og utholdenheten til Forsvaret. Dette har resultert i bedret evne til å gjennomføre nasjonale operasjoner, kortere klartider og mer trening og øving». «Like fullt er det fortsatt betydelige utfordringer og operative svakheter som krever prioriteringer og videre målrettet innsats», står det i kapittelet. «Hovedutfordringene ligger fortsatt innenfor beredskap for krise og væpnet konflikt. Samtidig er det viktige positive utviklingstrekk knyttet til alliert samvirke både med hensyn til NATO og sentrale allierte». Kilde: Statsbudsjettet 2023

Forsvarssjefen: – Har noen gap

Selv om offentligheten ikke får innsyn i den samme informasjonen lenger, vil Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget få gradert informasjon og orienteres i mer detalj om den operative evnen enn det som fremgår av budsjettdokumentet.

– Stortinget vil bli orientert om operativ status av forsvarssjefen, sier Brekke.

På spørsmål fra TV 2 om hvordan forsvarssjefen vurderer Forsvarets operative evne i 2022, når faren for krig har økt, svarer Eirik Kristoffersen:

– Utviklingen er på det samme nivået. Forsvaret har god evne til å løse sine oppgaver i daglige operasjoner. For å kunne løse en ytterligere økt innsats i krise og krig har Forsvaret noen gap i forhold til beredskap og stridsutholdenhet.

GIR IKKE KARAKTER: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil heller ikke gi en karakter på Forsvarets egen operative evne. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Ingen titter Forsvaret i kortene

Torbjørn Bongo mener åpenhet om Forsvarets operative evne er svært viktig, og mener Forsvarsdepartementet bør snu i saken.

Han uttaler seg som forbundsleder i NOF i denne saken, men er også politisk engasjert i Arbeiderpartiet.

– Jeg må rose den forrige regjeringen, som hadde karakterkortet i statsbudsjettet. De var tydelige på at Forsvarets operative evne var mindre god, noe jeg mener er en presis beskrivelse, sier Bongo.

Han mener fraværet av «karakterkortet» også reiser en annen viktig debatt om hvor vidt Forsvaret er best egnet til å vurdere egen evne.

– Vi burde hatt noen som tittet Forsvaret i kortene og gjorde en uavhengig vurdering av situasjonen, men det er det ingen som gjør i dag. Karakterkortet er i beste fall en egen evaluering av egen operativ evne, sier Bongo.

EVALUERING: Torbjørn Bongo, som forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOS), mener Forsvaret har alt å tjene på en ekstern evaluering. Foto: Privat

Han peker på Riksrevisjonen som en mulig løsning.

– Riksrevisjonen kunne egnet seg til å gjøre en ekstern evaluering og karaktersetting. Dette er noe som Forsvarskommisjonen bør vurdere nærmere, og gjerne komme med en anbefaling.