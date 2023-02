Hoksrud om sjokoladeforbud: – Tante Sofie i ekstremversjon

Et regelverk for hvor store sjokolade- og chipsposer kan være, virker mot sin hensikt, mener helsepolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud.

– Man kan ikke begynne med forbud, for at folk skal få dårlig samvittighet, sier helsepolitisk talsperson i Frp og tidligere matminister Bård Hoksrud.

TV 2 skrev i forrige uke om ernæringsfysiolog Tine Sundfør som ønsker regler for hvor store sjokoladeplater og godteriposer det skal være lov til å selge.

VEKTOPPGANG: Det er vanskelig å ta de riktige valgene, når fristelsen er stor, mener Sundfør.. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tiden der det var opp til hver enkelt av oss er forbi, mener hun.

– Individet er selv ansvarlig, men det bør gjøres en justering på samfunnsnivå. Særlig av hensyn til de som er sårbare og har lett for å gå opp i vekt, sa hun da.

Det synspunktet deler ikke Hoksrud.

– Blir litt tante Sofie

Hoksrud mener det bør være opp til hver enkelt hvor mye, eller lite man kjøper av godteri og snacks. Han har lite tro på at et slikt forbud vil være til noen nytte.

– Intensjonen er veldig bra, men det blir litt tante Sofie i ekstremversjon.

Sundfør sier hun forstår at et slikt eventuelt forbud kan virke inngripende.

– Det jeg ser som det største problemet er at nå er ikke sjokoladeplatene bare 200 gram, nå er de også 320 gram.

Når vi kjøper stadig større varer, blir vi også større, mener Sundfør.

Kroppspress

Hoksrud mener forbud og regelverk for porsjonstørrelse på godteri og snacks bidrar det til å skape dårlig samvittighet og kroppspress.

SAMVITTIGHET: Et forbud vil bare gi folk dårlig samvittighet. mener Hoksrud. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er sånn at man skal ha dårlig samvittighet for å være litt større. Vi har et stort kroppspress i Norge. Man kan ikke begynne med forbud fordi man ikke liker ting, eller at folk skal få dårlig samvittighet fordi man spiser for mye, sier han.

Det tar Sundfør avstand fra.

– Jeg og koser meg med sjokolade. Jeg er ikke ute etter å bygge opp under et kroppspress. Hvis vi har mindre porsjoner kan folk kose seg med sjokoladen med god samvittighet.

Det er ikke bare folks viljestyrke det står på, mener Sundfør. Det handler i stor grad om gener.

— Genene har ikke endret seg siden 70-tallet. Vi er ikke blitt dummere. Samfunnet har endret seg.

Gode og dårlige valg

Forbud og regler er likevel ikke veien å gå, mener Hoksrud.

– Det er feil signaler.

Tanken på at noen skal fortelle han hvor mye han kan og ikke kan kjøpe før det til å gå kaldt nedover ryggen på han.

–Jeg blir ordentlig trassig, sier han.

TILBUD: Hoksrud slår gjerne til på gode sjokoladetilbud. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

For ernæringsfysiologen er kjernen at samfunnet må legge til rette for at det skal være enklere for forbrukeren å spise sunnere. Hoksrud på sin side mener det må være opp til hver enkelt.

– Det må være lov å ta noen valg, gode og dårlige. Det er ikke sånn at produsentene gjør det bare fordi de vil det, det er forbrukerne som vil det.