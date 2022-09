En mann i 50-årene er dømt til seks og et halvt års fengsel for drapsforsøk på kjæresten sin. Han ringte selv politiet og fortalte at «det hadde klikka helt for han».

DØMT FOR DRAPSFORSØK:

«Ja, god dag det er N.N (domfelte) jeg har stukket ned samboeren min og du må sende ambulanse og politi».

Slik innledet den nå domfelte mannen nødsamtalen i minuttene etter at han hadde knivstukket samboeren sin i desember i fjor.

Like etterpå ringte fornærmede selv til politiet:

«Ja heisan det er N.N. (fornærmede) som har blitt stukket ned av mannen min her», innledet hun ifølge dommen samtalen med.

«Jeg trenger ingen ambulanse. Det går helt sikkert greit, det er bare overfladiske sår, det er jeg helt sikker på. Jeg trenger bare at dere henter han. Så blir jeg ikke stukket noe mer», fortsatte hun.

På dette tidspunktet var kvinnen knivstukket fem ganger i magen og brystet. Denne uken ble mannen dømt til fengsel i seks år og seks måneder for drapsforsøk.

NRK omtalte dommen først.

Endret forklaring

Mannen nektet straffskyld i retten. Da han ble pågrepet utenfor parets bolig, skal han uoppfordret ha gjentatt overfor politiet at det var han som hadde knivstukket henne.

Ti minutter senere, i politibilen på vei til arresten, endret han derimot denne forklaringen til at han «gikk i svart og ikke husket noe».

I leiligheten fant politiet fornærmede sittende i sofaen i stua med blodige klær. Hun drakk av en ølboks og var påvirket av både alkohol og benzodiazepiner da hun ble kjørt til sykehuset.

I nødsamtalen der mannen selv varslet politiet om hva som hadde skjedd, sa han også, ifølge dommen at «(…)Ho har masse stikk i brystet for jeg har stukket ho ned. Så nå har det klikka helt for meg.»

Retten kritiserer sykehuset

Søndre Østfold tingrett retter i dommen sterk kritikk mot sykehuset, fordi de mener kvinnens skader ikke er godt nok dokumentert:

«... til tross for uttrykkelig beskjed fra politiet om å ta bilder. Overraskende nok er heller ikke stikkretning eller dybde på stikkene beskrevet.»

Politiet har beslaglagt en kjøkkenkniv med knivblad på 21 centimeter, som de mener ble brukt under drapsforsøket.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra mannens forsvarer, advokat Torgeir Røinås Pedersen, uten å lyktes.

Kvinnens bistandsadvokat, Vigdis Brandstorp, har heller ikke besvart TV 2s henvendelser.

Sier han ikke husker

I retten sa den nå domfelte mannen at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene av hva som skjedde «fordi det ikke er sånn han er som person.»

Han mener den mest sannsynlige teorien er at hun har knivstukket seg selv, angivelig «fordi hun er ond og fordi hun ønsket å bli kvitt tiltalte for slik å slippe å fortelle sin mor om at hun og tiltalte bodde sammen igjen.»

Tingretten ser fullstendig bort i fra denne teorien.

Det var ingen andre enn de to i leiligheten da kvinnen ble knivstukket.

Tingretten skriver at de to har hatt et turbulent forhold i mer enn 15 år, preget av rus og konflikt dem i mellom.

Han ble først innlagt på psykiatrisk avdeling da han ble arrestert, men senere overført til vanlig varetektsfengsel.

Rettsoppnevnte sakkyndige har gjennomført en undersøkelse av mannens psykiske helse. I rapporten konkluderer de med at han ikke har vært i en tilstand som påvirket hans virkelighetsforståelse verken før, under eller etter handlingene.

En av psykiaterne mener det er like sannsynlig at han ikke husker handlingene fordi han var ruset, som at han «meget vel husker handlingene, men ikke vil vedkjenne seg dette.»