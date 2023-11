H&M-kjolen går viralt – selges til dobbel pris

Etter at sosiale medier fanget opp en spesiell H&M-kjole, går den nå for blodpris på bruktmarkedet. – TikTok kunne sikkert solgt gråstein, sier markedsføringsekspert.

«Alle kommer til å ha samme julekjole i år».

«Er jeg den eneste som ikke liker denne kjolen?»

Slik lyder kommentarfeltet til en video på TikTok med nesten 14 millioner avspillinger.

En hvit paljettkjole med svart stor sløyfe, produsert og solgt av klesgiganten H&M, har virkelig fått bein å gå på de siste ukene.

Selges til dobbel pris

Kjolen som omtales som «sesongens kjole» i sosiale medier, har en prislapp på 599 kroner, men er helt utsolgt hos H&M.

På bruktmarkedet er det nå budkrig for å få kloa i kjolen, og enkelte har endt opp med å by over dobbel, nesten trippel pris.

Markedssjef for Tise Norge, Sigrun Stenseth, er ikke overrasket over etterspørselen rundt denne kjolen.

– Det er både fordi den har satt fyr på TikTok, men også fordi vi er midt i julebordsesongen og mange er på jakt etter kjoler med paljetter og festlige detaljer, forklarer Stenseth.

Hun tror bruktmarkedet er unikt i denne sammenhengen.

– Det påvirkes av større markedstrender, men kanskje i enda større grad av smalere trender på sosiale medier og da spesielt TikTok.

Skeptiske til budrunder

Onsdag lå det rundt ti annonser på Tise, der det høyeste annonserte budet ligger mellom 1150 og 1600 kroner.

Foto: Skjermdump / TikTok

Tise er i utgangspunktet skeptiske.

– Det er ikke forbudt å ha budrunder på klær på Tise, men vi oppfordrer folk til å unngå det og heller ha en tydelig prising.

ØNSKES: Desperate jenter prøver lykken på Tise. Foto: Skjermdump / TikTok

– Som alltid håper vi at Tiserne er bevisste på hva de kjøper. At det er plagg som de ser for seg å bruke mange ganger, og som de opplever at er verdt prisen de betaler, selv om noen øyner muligheten for å tjene penger på populære plagg.

I tillegg til salgsannonser tilbyr flere nå utleie av kjolen.

Mange prøver også lykken med annonser markert «ønskes kjøpt». En av dem presiserer at hun har besøkt åtte H&M-butikker, uten hell.

Kreppsengetøy gikk viralt

Det er ikke første gang TikTok har satt fyr på forbrukernes lommebok.

I fjor sommer fikk interiørbutikken Kid sine «five seconds of TikTok-fame».

Flere unge jenter la ut videoer av oppredde senger med Kids kreppsengetøy. Sengetøyet solgte som varmt hvetebrød.

– Disse trendene setter fart på salget, og vi har opplevd å bli fort utsolgt når noe trender, som vi for eksempel opplevde med krepp-sengesettene, sier SoMe-sjef i Kid, Hannah Hæger.

Sammenhengen er ikke til å ta feil av.

– Da kreppen gikk viralt blant den yngre kundegruppen, var det sosiale medier som var en vesentlig årsak for den høye etterspørselen.

– Vi opplevde stort trykk på kundeservice og så annonser på Finn med krepp fra Kid som var ønsket kjøpt, sier Hæger.

Optimal markedsføring

Carina Elise Godou holder foredrag om TikTok og hjelper bedrifter i møte med appen.

Hun mener TikTok er en optimal plattform for organisk markedsføring, fordi det kommer fra brukerne selv.

POSITIV: Gründer og foredragsholder Carina Elise Godou mener flere bedrifter bør se potensiale i TikTok som markedsføringsplattform. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– En ting er betalt reklame, som man kan nå et stykke med. Men det er fortsatt produsenten eller butikken som er avsender. Denne typen innhold, som kommer som anbefalinger fra kunder selv, er nok mye mer verdt.

Det skjer nesten helt av seg selv på grunn av TikToks algoritmer.

GLOBAL INTERESSE: Også i Tyskland er interessen for kjolen stor. Foto: Skjermdump / TikTok

Algoritmene er også årsaken til at man aldri helt kan vite hva som tar av, forteller Godou.

– Kunne TikTok solgt gråstein?

– Jeg tror faktisk det. Jeg har sett mye rart få oppmerksomhet der, og man kunne sikkert solgt stein også hvis de rette folkene var med på det.

Fortjent tilfeldighet

Så hvordan får man ett produkt til å bli et knapphetsgode «alle» vil ha tak i?

– Kall det en fortjent tilfeldighet, sier daglig leder i Ecit Marketing, Dennis Aasterud Pedersen.

Han viser til at H&M selv har skjønt verdien av TikTok. For eksempel har de en egen produktkategori på nettsiden deres som heter «TikTok made me do it».

– Det kommer av at man har en strategi og et ønske om å skape blest rundt produktene sine, og så er det tilfeldig hva som funker.

Utypisk

Hvorfor akkurat denne hvite paljettkjolen tar av, er dermed tilfeldig, mener Pedersen.

– Det er utypisk at man får en slik eksklusivitet rundt H&M-produkt. Og hvis H&M hadde visst om denne effekten, hadde de økt varelageret.

TV 2 har forsøkt gjentatte ganger å komme i kontakt med H&M Group. De har ikke besvart våre henvendelser.