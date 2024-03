Hjertespesialist: – Eneste løsningen

INNLAGT: Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet etter at han forrige uke ble syk og fikk lagt inn en midlertidig pacemaker i Malaysia. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet etter at han forrige uke ble syk og fikk lagt inn en midlertidig pacemaker under sin private ferietur i Malaysia

Pacemakeren ble implantert grunnet lav hjertefrekvens, etter at kongen ble lagt inn på sykehus med infeksjon på ferieøya Langkawi.

Kort tid etter at kong Harald landet på norsk jord søndag kveld, meldte Slottet at han er i bedring.

Mandag ettermiddag opplyser Slottet at kong Harald vil trenge en permanent pacemaker. Kongehuset skriver at infeksjonen har kommet mer under kontroll den siste tiden.



Når Kongen er helt infeksjonsfri kan den permanente pacemakeren settes inn. Dette kan ta flere dager, opplyser slottet.



Tidligere mandag ble Ingrid Alexandra og kronprinsesse Mette-Marit sett kjørende til og fra Rikshospitalet.

Også prinsesse Märtha Louise har besøkt kong Harald på Rikshospitalet, opplyser hennes pressekontakt til NTB.



– Kartlegger veldig grundig

Før det ble kjent at kongen skal få en permanent pacemaker, intervjuet TV 2 to hjertespesialister.

Professor og kardiolog ved Ullevål sykehus, Dan Atar, tror kong Harald nå blir svært nøye undersøkt.

Han tror kongen nærmer seg en avslutning av infeksjonen, men understreker at det er svært lite offentlig informasjon om kongens tilstand.

– Jeg regner med de kartlegger veldig grundig for å finne ut hvor infeksjonen kommer fra, og behandler den målrettet. Det gjøres sikkert en bred utredning med blant annet røntgenmetoder.

Han tror det mest sannsynlig ikke er snakk om en infeksjon i hjertet. Atar sier man vanligvis klarer å ferdigbehandle en infeksjon med for eksempel antibiotiske midler innenfor en uke.



PROFESSOR: Dan Atar ved Oslo universitetssykehus. Foto: Lise Åserud / NTB

Tror kongen får permanent pacemaker

Så snart infeksjonen blir nedkjempet, tror Atar at kongen får plassert inn en permanent pacemaker.

– Jeg regner med det er nødvendig, ettersom den midlertidige ble lagt inn grunnet lav puls. For lav puls er ofte en tilstand som kan vende tilbake, og da vil det være en stor trygghet å få en permanent pacemaker.

Han sier man aldri legger inn en permanent pacemaker under en pågående infeksjon.

– Infeksjonen kan kan overføres til implantatet, som er alvorlig, sier kardiologen.



Han sier pacemakeren legges inn ved et lite inngrep som gjøres i lokal bedøvelse. Pacemakeren har to ledninger som leder inn til hjertekammeret.

En pacemaker legges vanligvis inn øverst på venstre side av brystkassen like under kragebeinet mens pasienten er lokalbedøvet og våken under inngrepet.



Pacemaker En pacemaker er et lite apparat med batteri og ledninger som operereres inn under huden din for å kunne behandle hjerterytmeforstyrrelser som fører til lav og/eller ujevn puls.

Pacemaker er et system som kan stimulere hjertemuskelen elektrisk slik at et hjerteslag kan startes. Riktig tilpasset, erstatter det helt eller delvis hjertets ledningssystem. En pacemaker opereres inn og brukes særlig for behandling av for langsom hjerterytme, men noen systemer kan også forbedre arbeidsmåten til et svekket hjerte eller korrigere alvorlige rytmeforstyrrelser.

Disse små apparatene har revolusjonert behandlingen av hjertesykdommer og har reddet utallige liv.

Kilde: Akershus universitetssykehus/SNL

– Den beste løsningen

Inngrepet tar vanligvis 30–60 minutter, og medfører ikke ubehag. Pasienten sendes vanligvis hjem dagen etter.

– Alt vi gjør inne i kroppen kan ha komplikasjoner, og det gjelder også rutineinngrep som pacemakerimplantasjon, men det er veldig sjelden, sier Atar.

Kardiologen sier pacemaker er den beste behandlingen mot for lav puls.

– Ikke bare er det den beste løsningen, men den eneste løsningen. Jeg pleier å si til mine pasienter at det ikke finnes noen medisin som kan virke mot lav puls, sier Atar.

Lav puls er et aldersfenomen, forteller han.

– Derfor er det ganske vanlig å trenge en pacemaker i 80- og 90-årene, og så lever de fleste som normalt etter det, sier kardiologen.

Flere scenarioer

Gaute Vollan er overlege på hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssykehus og spesialist i hjertesykdommer.

– I utgangspunktet vet vi ikke helt om pacemakeren ble lagt inn først og fremst som forebyggende tiltak før en lang transport som gardering i tilfelle lav puls under transport, sier Vollan, som er sertifisert innen rytme- og pacemakerbehandling.



Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag ettersom han ikke har detaljert informasjon om kongens situasjon, men sier det er flere mulige scenarioer nå som kongen er på Rikshospitalet.

– Scenario nummer én kan være at han ikke lenger trenger pacemaker når han blir skrevet ut fra sykehus. Hvis pacemakeren ble lagt inn av forebyggende grunner, kan den bli tatt ut når situasjonen er stabilisert og han ikke trenger den lenger.

EKSPERT: Gaute Vollan er overlege på hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssykehus. Foto: Privat

Vollan sier en pasient vanligvis går med en midlertidig pacemaker i 3–10 dager før den tas ut.

Det andre scenarioet er at kong Harald får lagt inn en permanent pacemaker.

– Når pasienten har en infeksjon, er det vanlig å legge inn en midlertidig pacemaker mens infeksjonen behandles, før man tar ut pacemakeren etter en ukes tid. Deretter kan man legge inn en permanent pacemaker når pasienten ikke lenger har mikrober i blodet.

Tror de har kontroll på infeksjonen

Men det er ikke uvanlig at det oppstår komplikasjoner når en pasient med infeksjon får lagt inn midlertidig pacemaker, sier Vollan.



– Ofte kan infeksjonen legge seg på ledninger og batteri, som kan spre seg til hjerteklaffen, som ville vært en svært uheldig situasjon. Derfor vil man alltid unngå dette for at det ikke skal oppstå komplikasjoner på sikt.

Det er infeksjonen som er jokeren, som kan dra behandlingen ut i tid, forklarer overlegen.

Vollan tror helsepersonellet rundt kongen har god kontroll på infeksjonen med tanke på at han er blitt transportert til Norge.



– De fleste infeksjoner svarer veldig godt på behandling etter en uke, og er gjerne ferdigbehandlet etter 10–12 dager. Det er nærliggende å tro at det er infeksjonskontroll ettersom han er i Norge.

Ultralydundersøkelse

Kongen har ved to anledninger i 2005 og 2020 operert hjerteklaffen. I 2020 fikk kongen lagt inn en midlertidig pacemaker, før det ble satt inn en ny biologisk hjerteklaff.

– Vi vet at klaffen ligger i nærheten av ledningssystemet til pacemakeren. Derfor er det vanlig at det gjøres undersøkelser med ultralyd for å se om det er tegn til infeksjonsforandringer på klaffen, sier Vollan.

– Hvor lenge tror du kong Harald vil være innlagt?

– Hvis den midlertidige pacemakeren tas bort og hjerterytmen stabiliserer seg, og det ikke er tegn til alvorlig infeksjon, vil man være innlagt i få dager.

Vollan legger til:

– Hvis det går mot en permanent pacemaker som kan implanteres, vil det være nødvendig å avvente infeksjonen, og da kan man være innlagt en uke eller lenger.

Kongehuset har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser om kong Haralds helsetilstand.