– Hjerteskjærende og provoserende

KLAR TALE: Rødt-politiker Mímir Kristjánsson sier det burde være helt unødvendig at noen i Norge vokser opp med frykten for å ikke bli mett. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson er rystet etter Røde Kors-nyheten om at stadig flere sulter. Nå vil partiet gi sosialklienter ekstra julestøtte.

– Dette er et krisevarsel. Det er nesten så man ikke tror på tallene! sier Mímir Kristjánsson (R).

Det var torsdag at TV 2 kunne melde om undersøkelsen Opinion har gjort for Røde Kors.

Der kom nyheten som fikk hjelpeorganisasjonen til å slå fattigdomsalarm - nemlig at én av fem enten har gått sulten til sengs, spist mindre eller hoppet over måltider grunnet dårlig råd.

– Dette er dypt urovekkende, sa generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors, og la til at organisasjonen nå driver med humanitær hjelp i Norge.

Dette ble tydelig da TV 2 samme dag besøkte lokallaget til Røde Kors i Knarvik. Der hadde de frivillige så vidt klart å skaffe nok matkasser til de 359 som hadde bedt om hjelp.

BEHOV: Omsorgsleder Signe Wingaard pakket matkasser for harde livet da TV 2 var på besøk i Knarvik, torsdag. De måtte ha ekstrahjelp fra gavmilde donorer for å få råd til alle. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Fullstendig fallitterklæring

Meldingen om at flere nå sulter, får Mímir Kristjánsson til å se rødt.

– Jeg tenker at dette er en fullstendig fallitterklæring for oss som sitter på Stortinget og styrer dette landet. Det er ingenting som tilsier at innbyggere i Norge skal trenge u-hjelp, slik vi nå ser tendenser til.

Kristjánsson sier det er dystert å tenke på at enkelte må frykte å ikke få nok mat i et så rikt land som Norge.



– Da tenker jeg særlig på de unge, som er nødt til å vokse opp med frykten for å ikke bli mette. Det er hjerteskjærende, unødvendig og provoserende, sier han.

Tusen kroner ekstra

I lys av fattigdomstallene ønsker Rødt nå å bedre situasjonen til de trengende.

Dette vil de gjøre ved å fremme et hasteforslag i Stortinget fredag, om å bevilge tusen kroner ekstra til sosialklienter i jula, i tillegg til tusen kroner per barn i husholdningen.

– Dette er ikke løsningen på alle verdens problemer, men det er ganske mye penger for dem det gjelder. Av de som står i matkø, får åtte av ti allerede en form for stønad fra Nav. Nå i jula er det veldig mange som har større utgifter enn før, og da mener vi de bør få ekstra hjelp, sier Kristjánsson.

FORSLAG: Rødt ønsker at Stortinget innvilger ekstra sosialhjelp til trengende i desember. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Han understreker at myndighetene bør innvilge pengene, også fordi man ikke kan få en situasjon der frivillige organisasjoner skal bære hovedbyrden med å hjelpe de fattige.

– Jeg er veldig bekymret for at vi i praksis kommer til å knekke ryggen på frivilligheten. De gjør en sinnssykt viktig jobb, og ingen frivillige tilbud i Norge er dimensjonert for å holde liv i hundre tusen mennesker, som er realiteten nå.

Kritiserer rentehevingen

Da TV 2 var på besøk i Knarvik, kom nyheten om at Norges Bank satte opp renten nok en gang.

– Det er ille. Jeg tenker på de stakkars familiene dette går ut over, sa Margareth Fjeldsbø, en av de frivillige.

INNSAMLING: De frivillige i Nordhordland Røde Kors har jobbet lange dager for å samle inn gaver og matkasser til de som lever på fattigdomsgrensen i jula. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache begrunnet rentehevingen med et ønske om å dempe den høye prisveksten.



Omsorgsleder Wingaard sa myndighetene bør følge nøye med på hvilke konsekvenser rentehevingene får for folk flest.

– De som har store lån, får problemer, men uansett tenker jeg det er trist at noen må tigge om mat i Norge. Det skulle ikke vært nødvendig, sa Wingaard.



Nedringt av fortvilte

Ifølge generalsekretær Bergh i Røde Kors har de vært nødt til å skalere opp matserveringene fordi frivillige blir nedringt av fortvilede mennesker.

MEDFØLELSE: Generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors sier det er hjerteskjærende å høre historiene fra lokallagene, om folk som sulter. Foto: Lage Ask / TV 2

– Mange er rett og slett sultne og forteller om hjerteskjærende utfordringer, sa Bergh.

Hun mener også myndighetene må vurdere nøye hva de gjør fremover.

– Vi har sagt før at samfunnet svikter de med aller minst penger, men den sosiale krisen stadig flere nå opplever sender et kraftig signal til oss alle, både organisasjoner og politikere: Tiltak for å endre utviklingen må på plass.