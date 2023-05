Hjemmet til Martine kan bli sprengt bort

MANDAL (TV 2): Debatten om å sprenge et skjærgårdsområde koker. Kommunen lover verdiskaping og arbeidsplasser, mens motstanderne frykter for selve sørlandsidentiteten.

I skjærgården på Sørlandet spirer og gror et folkeopprør.

– Jeg har vokst opp mellom jordene, hestene, fjellene og sjøen her, sier Martine Kjerulf Narum.

Hun tråkker gjennom skogen, en sti hun har gått mange ganger før. Nå for tiden har stien fått et nytt kallenavn: «Walk of shame».

– Folk burde kjenne på en type skam når de går rundt i dette området og ønsker å planere det, fjerne det helt, sier hun.



WALK OF SHAME: I skogen i Sodevika er det en rekke plakater og skilt. De bærer alle samme budskap som folkeaksjonen «La Sodevika Leve». Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Folk er veldig engasjerte, og mange går tur her nå, fortsetter hun.



Frykten for at stedet hvor hun har vokst opp skal jevnes med jorden er ikke ny. Sodevika har nemlig vært regulert som sjørettet næringsområde lenge, og i 2012 ble det endelig bestemt at noe skulle skje.

Men nå er planene helt konkrete, og skal stemmes over om tre uker.

– Alt dette skal sprenges vekk, huset og gården og alt, sier Martine.

Drukner i leserinnlegg

Det siste året har det pågått en intens debatt om Sodevika blant innbyggerne i Mandal.

– Vi må øke antall debattsider hele veien. Bare siden i morges har vi fått inn seks innlegg om Sodevika, sier Siri Wichne Pedersen. ansvarlig redaktør i Lindesnes Avis.



OVER ET ÅR: Det startet i februar i fjor, forteller Wichne Pedersen, og siden har flere og flere engasjert seg i debatten. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Det er kort tid igjen før valget skal falle, og debatten har nådd kokepunktet.



– Dette er kanskje den mest betente saken man har hatt i Mandal på en årrekke, sier redaktøren.



Nå har hun printet ut alle høringsinnspillene som har kommet inn i saken, før fristen gikk ut forrige uke. Det er en tykk bunke papir.

– Jeg har allerede gått gjennom mange av dem. Det spennende nå er hva Statsforvalteren kommer med, sier Pedersen.

Og tirsdag kunne avisen melde at Statsforvalteren i Agder kommer med flere innsigelser mot planene i Sodevika.

SODEVIKA: Det mørkerøde huset midt i bildet er der Martine Kjerulf Narum har vokst opp. Hele høyden skal etter planen sprenges bort. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Blant annet mener Statsforvalteren at forslaget blant annet bryter med nasjonale mål for ivaretakelse av naturmangfold og nasjonale retningslinjer om støy og støv, samt nasjonale mål om jordvern.

– Naturvoldtekt



Jan Terje Nielsen jobber dobbelt for tida. Halve dagen går til den «vanlige» jobben i Oslo, og den andre halvdelen brukes for å motarbeide forslaget om å sprenge Sodevika.

– Det er et gammelt og vakkert naturlandskap, sier Nielsen.

SINT: Jan Terje Nielsen er forbannet på lokalpolitikerne. Han tror det er gode sjanser for at Sodevika-saken vil avgjøre årets kommunevalg. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Nå er han en av driverne bak gruppa «La Sodevika leve», som har flere tusen følgere på Facebook.



– Vi ønsker å stoppe et unødvendig og helt uvettig inngrep i naturen, nesten så ille at jeg vil kalle det en naturvoldtekt, sier han.



Er ikke det veldig lett å si når du selv har hytte her?

– Mitt engasjement handler om at jeg er ekstremt glad i byen min. Det handler om etterslekta, Sørlandsidyllen og fremtiden til barna våre, sier han.

Like ved området de prøver å bevare, finner aktivisten sitt skrekkeksempel, i Strømvika.

– Dette er bare et lite fjottebrudd sammenlignet med det som kan komme i Sodevika, sier han og peker fra båten sin.



SAMMENLIGNER: Jan Terje Nielsen sammenligner planene for Sodevika med det pågående arbeidet like ved, i Strømvika. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Det samme området mener kommunen er en av grunnene til å gjennomføre planene, for å få et stort sammenhengende næringsområde.

Nielsen på sin side tror støyen fra flere år med sprengning kommer til å ødelegge sørlandsidyllen Mandal så gjerne skryter av.

– Nok er nok, sier mandalitten.

Vil hindre kommunen i å falle bakpå

Ordfører Even Tronstad Sagebakken i Arbeiderpartiet har stått midt i stormen lenge. Han peker på to årsaker til at gjennomføringen av forslaget er viktig.

– Det ene er å klare å legge til rette for nye arbeidsplasser knyttet til dette, og det andre er å ta vare på den kompetansen vi har i dag, sier ordføreren og legger til:

– Uansett snakker vi om verdiskapning, og det er det som gjør at vi er veldig på og ønsker å få lagt til rette dette området for utvikling.



VIL POSISJONERE: Ordfører i Lindesnes kommune, Even Tronstad Sagebakken, ønsker å tilrettelegge for at regionen får en ledende posisjon innen sjørettet industri, blant annet havvind. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Sagebakken viser til at planene om å legge til rette for næring i området går flere år tilbake, og at det er flere næringsområder ikke langt fra Sodevika.

– Det å sørge for at vi får helheten i dette bassenget er veldig viktig for at vi skal tiltrekke oss næring. Vi vet at hadde vi hadde dette arealet tilgjengelig nå, hadde vi hatt prosjekter allerede i 2024, sier han.

Hvor høy vil verdiskapningen være?

– Vi har aldri gått inn spesifikt med tall, men det handler om å tilrettelegge for at Agder tar en posisjon her, sier Lindesnes-ordføreren.

Agder er et attraktivt område for havvind-industrien, tett på Nordsjø-bassenget. Ordføreren er en av dem som har skrevet en rekke leserinnlegg og svar i lokalavisa.

– Min jobb som ordfører er å følge opp vedtak. Jeg forstår de som bor i nærheten av der det skjer utvikling. Vi hadde det samme med E39, som var et massivt prosjekt, sier Sagebakken.



Hvor mange arbeidsplasser området vil skape?

– At det er et potensial fra flere hundre opp mot 1200 er en sikker på, sier ordføreren og utdyper:



– Nok en gang kommer det an på hva området blir brukt til. Det reguleres til å ta en posisjon for havvind. og vi vet havvind er veldig arealintensivt.

SODEVIKA: Skjebnen til Sodevika skal snart bli avgjort i kommunestyret. Om forslaget går gjennom vil dette bli jevnet med jorden. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Er ikke det vage planer sett opp imot å ødelegge natur og fritidsområder?

– Det som er viktig er å utvikle areal der det allerede er utviklet. I dette området, Klevefjorden, ligger det ferdig infrastruktur allerede, sier han.

Kan du gi en arbeidsplassgaranti?

– Ingen kan gi noen garantier. Det som er viktig er at det vi jobber med handler om mindre sannsynlighet eller mer sannsynlighet, sier Sagebakken.

– Det som gjør Mandal til Mandal



Martine Kjerulf Narum holder pusten, spent på hva som kommer til å skje 15. juni.

Hvordan føles det å vite at du er på politikernes nåde, og kan tape?

– Kan vi ikke ta det spørsmålet?

Martine går noen steg lenger bort på berget og tørker noen tårer.

PERSONLIG: For Martine Kjerulf Narum er det alvor. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Det går fint altså, sier hun og legger til:

– Vi har aldri følt så mye støtte som vi gjør nå. Det er helt enormt.

Statsforvalterens innsigelser mot planene har gitt henne håp om at avgjørelsen kan utsettes og senere kastes bort.

Hvis ikke vet hun ikke hva hun skal gjøre.

– Det vil påvirke hele byen, det vil fjerne en bit av det som gjør Mandal til Mandal.