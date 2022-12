Hjemfylket splittet om Kirsti Bergstø

Torsdag kveld møttes fylkesstyret i Viken for å diskutere lederkampen i SV.

Men det ble ikke holdt noen votering i saken.

Dermed ligger det ikke an til at valgkomiteen vil få noe samlet innspill fra storfylket om hvem som bør overta som partileder i SV etter Audun Lysbakken – til tross for at Viken er hjemfylket til nestleder Kirsti Bergstø.

Valgkomiteen har bedt partiorganisasjonen om komme med innspill på lederspørsmålet innen 20. desember.

– Det er ikke lagt opp til noen prosess fram mot 20. desember, sier fylkesleder Haitham El-noush i Viken SV til TV 2.

Delte meninger

Bergstø bekreftet i et intervju med NRK fredag at hun stiller som kandidat i ledervalget. Tidligere har hun vært mer nølende og sagt at familiesituasjonen gjør at hun må tenke seg nøye om.

SV-nestlederen kommer fra Finnmark, men er valgt inn på Stortinget fra Akershus i Viken. Hun bor i dag utenfor Oslo sammen med en ni år gammel sønn.

RIVAL: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er den andre favoritten i ledervalget. Hun har ikke endelig bestemt seg ennå, men utelukker ikke at det kan bli aktuelt å stille. Foto: Aurora Hovland / TV 2

TV 2 får bekreftet fra flere kilder at fylkesstyret i Viken er splittet mellom Bergstø og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i lederspørsmålet.

– Jeg vet ikke om jeg vil kalle det uenighet, sier El-noush.

– I alle fylkeslag vil det være folk som har sine favoritter. Det er der vi er. Vi har en prosess på det, og så er det landsmøtet som avgjør, sier han.

Bergstø selv har en avslappet holdning til situasjonen.

– Det er et sunnhetstegn at det er ulike meninger i ulike lag, sier hun til TV 2.

Kaski har ikke bestemt seg for om hun vil stille som lederkandidat, men i et intervju med VG torsdag gjorde Kaski det klart at hun ikke har tenkt å slåss for å bli partileder.

Bergstø utelukker ikke at det kan bli aktuelt for henne å stille til kampvotering.

– Jeg vil verken si at jeg er klart til det eller utelukker det. Valget er en demokratisk prosess, og det kan også komme fram flere kandidater enn de som er pekt på til nå, sier Bergstø til TV 2.



Fylkeslederen støtter Bergstø

Viken SVs foreløpige konklusjon er at fylkeslaget ønsker å invitere kandidatene til seg, slik at kandidatene kan legge fram sine politiske standpunkter for dem før fylkeslaget eventuelt peker på én av dem.

Fylkeslederen selv er likevel klar på at han personlig ønsker Bergstø som ny partileder.

– Jeg har snakket med valgkomiteen, og jeg har kommet med noen forslag til hva slags kriterier valgkomiteen bør legge til grunn for sin vurdering av ny leder. Og jeg har sagt til komiteen at jeg virkelig ønsker at Kirsti Bergstø skal stille som lederkandidat, sier El-noush til TV 2.

FYLKESLEDER: Haitham El-noush er leder i Viken SV. Han ønsker Kirsti Bergstø som ny partileder, men har ikke hele fylkeslaget bak seg. Foto: Javad M. Parsa / NTB

– Hvorfor ønsker du Bergstø?

– Det er mange grunner, sier El-noush.

Han viser til at SV velger leder i en situasjon hvor det går veldig bra for partiet på meningsmålingene.

– Derfor er kontinuitet veldig viktig for meg – kontinuitet av det politiske prosjektet, som fungerer veldig bra, og som Kristi har vært en sentral del av å bygge opp. Hun er i posisjon til å videreføre det og samtidig videreutvikle det med nye mål, sier El-noush.

For fylkesstyret er det derimot vanskelig å ta stilling til spørsmålet når det er så uklart hvem kandidatene er, mener han.

– Fylkeslaget vil gjerne vite hva slags politisk prosjekt de forskjellige kandidatene vil ha for SV – hva de vil med SV, og hvilken retning de vil ta SV i, sier El-noush.

Øvstegård ønsket til ledelsen

Foreløpig er det heller ikke spilt inn noen nestlederkandidat fra fylkeslaget, men flere lokallag i Viken har selv valgt å komme med innspill til valgkomiteen.

I tillegg kan det komme nye innspill neste år. I februar blir nemlig Viken SV nedlagt og Akershus, Buskerud og Østfold gjenopprettet som egne fylkeslag.

Lokallagsleder i Indre Østfold SV opplyser at lokallaget har spilt inn stortingsrepresentant Freddy Øvstegård som nestleder.

– Han er veldig dyktig, tar ting veldig raskt og gjør gode vurderinger i alle saker, sier lokallagsleder Espen Christer Ness Endal.

Han beskriver Øvstegård som en samlende person som kan sitte i partiledelsen og samarbeide godt med alle kandidatene som er pekt på som aktuelle i den nye partiledelsen.

SPILT INN: Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård seiler opp som mulig kandidat til et nestlederverv i SV. Foto: Stian Lysberg Solum / TV 2

– Det setter jeg stor pris på, sier Øvstegård selv til TV 2.

– Nå er Bergstø tydelig på at hun stiller. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker det er bra at vi får åpne lederkandidater som kan si noe om prosjektet sitt.

Innstilling i februar

Fra før er det kjent at Bergstø er formelt spilt inn av Rogaland SV. Oslo SV har formelt spilt inn Kaski.

Valgkomiteens leder, Pål Julius Skogholt, viser til at det er disse som akkurat nå er aktuelle til ledervervet.

– Vi har dialog med både Bergstø og Kaski. Ingen av dem har avvist å bli leder, sier Skogholt.

Etter å ha fått innspill fra partiet skal valgkomiteen lande sitt forslag til ledelse. Fristen for dette er 1. februar neste år.