Hjelmeland: – Brakte den moderne spillerstilen til Norge

KOLLEGA: Bjarte Hjelmeland kjente avdøde Toralv Maurstad. Her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Da TV 2 ringer Bjarte Hjelmeland fredag kveld har han og skuespiller-kollegaene han er sammen med allerede fått beskjed om at Toralv Maurstad er død.

– Vi står her og mimrer. Det er så mange gode historier, sier han.

Hjelmeland er teatersjef på Christiania teater, og har kjent Maurstad godt de siste 20 årene.

– Han har hatt en helt enorm betydning. Han brakte den moderne spillerstilen til Norge, og har gjort mye for norsk teater. Han var en stor skuespiller på et tidlig tidspunkt, og gjorde seg gjeldende hele sitt liv, sier han.

Han opplevde også Maurstad som en fantastisk person.

– Det var høytid når man møtte ham, jeg var heldig som ble kjent med ham og var veldig glad i ham, sier han.

KULTURMINISTER: Anette Trettebergstuen sier verden blir fattigere uten Toralv Maurstad. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– En legende

– En legende har forlatt oss, og norsk kulturliv har blitt fattigere, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) etter Toralv Maurstads bortgang.

– Hans scenenærvær og magnetiske utstråling har vært enestående i norsk skuespill i mange tiår, sier hun i en kommentar sendt til TV 2.

– Toralv Maurstad underholdt og trollbandt generasjoner av nordmenn. Våre tanker går til hans etterlatte, sier hun.

Anette Hoff var kollega med Maurstad i Hotel Cæsar, og er tydelig preget etter kollegaens dø.

– Jeg er ekstremt takknemlig for at jeg fikk samarbeide med han i Hotel Cesar. Vi fikk et nært forhold og det har vi hatt siden, sier hun.

– Jeg har vært så heldig å kjenne ham som den teaterbautaen han var og fikk komme enda litt nærere, sier hun.

– Viktig

Kollega Ellen Horn har bare positive ting å si om Maurstad.

– Jeg har bare en ting å si om han. Han var en av de viktigste og største personlighetene i norsk teater, sier Ellen Horn.

VENNER: Toralv Maurstad, Bjarte Hjelmeland og Ellen Horn under Riksteatrets presentasjon av repertoaret for våren 2007. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg hadde han som min første teatersjef. Vi har vært teatersjef-kollegaer, og kjenner han godt. Han betydde utrolig mye for meg personlig. Jeg startet min første jobb på Oslo Nye da han var sjef der, sier hun.

Horn understreker at hun har lært utrolig mye av ham.

Han var skarp, varm, inderlig, morsom, kunnskapsrik. Han var en veldig, veldig god venn, sier hun.

– Alltid morsomst

Kari Simonsen (85) har jobbet med Maurstad i over 60 år.

SAMMEN PÅ SCENEN: Oslo Nye Teater med pressevisning av KJÆRLIGHETSBREV med Toralv Maurstad og Kari Simonsen i 2014. Foto: Berit Roald / NTB

– Han var forloveren til mannen i bryllupet vårt. Jeg har hatt ham som teatersjef og kollega i over 60 år. Toralv har vært en stor del av mitt liv og teaterliv. Veldig vondt å høre at han har gått bort, sier Kari Simonsen.

– Han var en flink skuespiller og alltid den morsomste på scenen. En snål, gøyal, fin og klok mann som har gått bort. Det er bare å kondolere så mye, forteller hun videre.