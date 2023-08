HIV-smittet mann tiltalt for voldtekt

Mannen var HIV-smittet da den angivelige voldtekten skjedde. Han er derfor tiltalt for både voldtekten og for å ha utsatt en person for fare for overføring av smittsom sykdom.



Saken skal opp for Oslo tingrett i oktober.

– Dette er en svært alvorlig sak og en alvorlig tiltale, sier statsadvokat Kari Hangeland Buvik til TV 2.

Mannen erkjenner å ha utsatt kvinnen for fare for å få HIV, men benekter at det skjedde gjennom en voldtekt.

– Han erkjenner ikke straffeskyld for post 1, men erkjenner straffeskyld etter post 2, sier hans forsvarer, Petar Sekulic.

Vitner ringte politiet

Buvik opplyser at politiet «fikk kjennskap til saken i sanntid».

– Det skjedde ved at vitner tok kontakt med politiet. Det vil bli full bevisføring i retten, med både vitnebevis, tekniske bevis og sakkyndighet, forteller Buvik.

– Betyr dette at du anser denne saken som veldig solid bevismessig?

– Påtalemyndigheten tar bare ut tiltale når vi er overbevist om skyld og mener at vi kan føre bevis for skyld i retten. Den oppfatningen har vi også i denne saken, konstaterer statsadvokaten.

Strafferamme på 15 års fengsel

Mannen er tiltalt etter paragraf 292 i straffeloven for voldtekten, som har en strafferamme på fengsel i fra 3 til 15 år.

I tillegg er han tiltalt etter paragraf 237, som omfatter å utsette andre for fare for å få overført smittsom sykdom. Dette har en strafferamme på inntil tre års fengsel.

Hvor lang straff påtalemyndigheten vil be om i denne saken, er foreløpig uvisst.

– Det er altfor tidlig å si, men normalt så påstår vi fengsel i voldtektssaker. Det kommer an på saken slik den fremstår etter at bevisføringen er ferdig, sier Buvik.

Kvinnens bistandsadvokat, Trine Rjukan, ønsker ikke å kommentere saken.