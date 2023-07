Johanne Benitez Nilsen fortviler over at et nytt lovpålagt rustilbud i alle landets kommuner ikke ser ut til å fungere.

– Hittil har vi ikke hatt en eneste sak å jobbe med. Det har rett og slett ikke vært noen henvisninger til oss, sier Johanne Benitez Nilsen til TV 2.



Hun er kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand.

Kommunene skulle gjennom etablering av tilbudet rådgivende enhet for russaker, ha hjulpet ungdom som politiet har tatt med narkotika.



Men de har rett og slett ingen å bruke tiden sin på i denne enheten.

– Tar tid

Ett år etter opprettelsen av den nasjonale ordningen i alle landets kommuner, har bare et fåtall ungdommer blitt pålagt av politiet å møte i enhetene på landsbasis.

Etter at TV 2 begynte å jobbe med tematikken, opplyser enheten i Kristiansand at de har fått henvist fire personer.

Terje Kaddeberg Skaar, påtaleansvarlig i Agder politidistrikt, sier de «har ilagt påtaleunnlatelser på vilkår om å møte for rådgivende enhet» og at disse vil bli oversendt når de er rettskraftige.



Samtidig vedgår han:

– Vi ser at det tar noe tid å etablere en ny praksis for håndtering av disse sakene, opplyser Kaddeberg Skaar.

PÅTALE: Terje Kaddeberg Skaar har lang fartstid i Agder-politiet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Fungerer ikke

Opprettelsen av rustilbudet til 100 millioner kroner har bare blitt brukt av 75–80 personer, viser tall TV 2 har fått tilgang til.

Finnmark politidistrikt har ikke henvist én eneste ungdom med rusutfordringer til enhetene.

– Systemet fungerer ikke slik det er lagt opp nå, fordi det er kun politiet eller retten som har lovhjemmel til å henvise til enheten. Dette er en alternativ straffereaksjon til ungdommer som er tatt med narkotika, sier Benitez Nilsen.

Hun mener at dersom politiet hadde brukt tilbudet, så hadde de klart å gi nødvendige råd og veiledning i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.

MANGLER UNGDOM: Johanne Benitez Nilsen (t.v.) er kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand og kollega med Sidsel Strand som er koordinator ved rådgivende enhet for russaker Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Men når vi ikke har «klienter», fungerer heller ikke ordningen, sier Benitez Nilsen.



– Vanskelig å gjennomføre

Målet med lovendringen var at de rådgivende enhetene for russaker i kommunene skulle hjelpe personer som var tatt med narkotika, og at en del av straffen skulle være pålegg om å møte opp i enheten.

Slik har det altså ikke gått.

– Jeg opplever at politikerne har besluttet noe som er veldig vanskelig å gjennomføre, fordi de har plukket ut deler av forslaget til rusreformen uten å gjennomføre hele grunnprinsippene fra straff til hjelp, sier Benitez Nilsen.

I utgangspunktet var rådgivende enhet tenkt å være et tilbud til personer som ble henvist av politiet.

Det skulle ikke inngå som en del av en straff, men et henvisningsvedtak gjennom en ny sivilrettslig bestemmelse i politiet, forklarer hun.

– Slik ble det ikke, sier Benitez Nilsen.

SPRØYTER: I Oslos gater finner TV 2 brukerutstyr liggende åpenlyst. Foto: Stein Akre / TV 2

Må være avdekket lovbrudd

Derfor er oppmøteplikten hos kommunen fortsatt å regne som en straffereaksjon.

– Vi har derfor kun anledning til å ta imot personer i denne enheten, som er ilagt oppmøteplikt gjennom en påtaleunnlatelse eller dom, sier enhetslederen.

Det må ligge et lovbrudd i bunn for at politiet oppretter en straffesak og gjennom en påtaleunnlatelse eller ved dom kan sender personene videre til enheten.

– Men politiet prioriterer ikke å avdekke disse sakene. Det er jo sagt fra Riksadvokaten at det ikke er et prioritert saksområde å skulle pågripe personer med mindre mengde narkotika, sier hun.



Viser til rundskriv

Det Benitez Nilsen viser til er et rundskriv fra Riksadvokaten i fjor.

Der legges det klare føringer for politiets prioriteringer i mindre narkotikasaker.

De skal ikke prioriteres, og terskelen for ransaking og pågripelse i mindre narkotikasaker skal heves.

– Vi ønsker ikke på det nåværende tidspunktet å gå nærmere inn på hva som eventuelt er årsaken til at dette bestemte strafferettslige særvilkåret – pålegg om oppmøte for en rådgivende enhet for russaker – ikke er brukt i straffesaker som kunne være egnet for det, skriver statsadvokat Alf Butenschøn Skre ved Riksadvokaten.



Riksadvokaten om ordningen: Etter straffeloven er pålegg om oppmøte for rådgivende enheter for russaker et særvilkår som kan ilegges i forbindelse med en straffesak om bruk, erverv, besittelse eller oppbevaring av narkotika til lovbryterens egen bruk. Dersom en mistanke om narkotikabruk mv. følges opp av politiet på en måte som ikke medfører at det opprettes en straffesak mot vedkommende, for eksempel gjennom en bekymringssamtale med politiet i det forebyggende sporet og/eller en bekymringsmelding fra politiet til barnevernet, kommer derfor bestemmelsen i straffeloven om pålagt oppmøte for de rådgivende enhetene for russaker ikke til anvendelse.



Særvilkåret kan bare benyttes dersom straffesaken resulterer i en såkalt betinget straffereaksjon, så som betinget påtaleunnlatelse eller betinget bot. Dette innebærer at påtalemyndigheten konkluderer med at personen er skyldig i et straffbart forhold. På generelt grunnlag kan brudd på særvilkår som stilles for en betinget straffereaksjon medføre at straffesaken gjenopptas og avgjøres med en strengere straffereaksjon. Valg av påtaleavgjørelse, og eventuelt anvendelse av særvilkår i forbindelse med en betinget straffereaksjon, vil bero på en rekke ulike forhold og utøvelse av påtaleskjønn i den enkelte sak. Kilde: Statsadvokat Alf Butenschøn Skre, Riksadvokaten.

TV 2 har spurt landets største kommuner om antall saker de har mottatt fra politiet.

Bodø, Drammen, Bærum og Lillestrøm har null saker. Landets hovedstad har fått henvist tre saker fra politiet i Oslo i løpet av ett år.

MILJØ: TV 2 har snakket med flere i rusmiljøet. Ingen av dem vi treffer kjenner til ordningen. Foto: Stein Akre / TV 2

Statistikk-stup



I Kristiansand er de svært urolig for konsekvensene. Tidligere hjalp de 70–80 ungdommer i året som politiet ga påtaleunnlatelse til i mindre narkotikasaker.

Så brukte de 2,3 millioner kroner på å etablere en enhet som ingen har tatt i bruk.



– Vi er bekymret for at det er mange ungdommer der ute vi ikke klarer å fange opp. Tidligere klarte man å fange det opp på annen måte gjennom det politiet avdekket. Nå gjør man ikke det og statistikken har stupt når det gjelder rusbruk blant unge, sier Benitez Nilsen, og fortsetter:

– Det er jo ikke fordi de har sluttet å ruse seg. Vi har kanskje lent oss for mye til politiet som avdekker, og at vi har selv et stort potensial i å se på hvordan vi kan avdekke dette gjennom bedre rutiner på skole, klubber og utetjenester.

UTBREDT: Rusbruk er utbredt, spesielt i hovedstaden. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Som kriminalitetsforebyggende koordinator ser hun også en annen utvikling, som bekymrer henne:

– Vi ser en svært negativ utvikling i kriminalitetsbildet blant de yngste ungdommene. Vi bekymrer oss for at rus kan være en bakenforliggende årsak for mye av den kriminaliteten vi nå er vitne til, sier hun.



Vet ikke grunnen

På spørsmål om ordningen har vært vellykket, svarer Helse- og omsorgsdepartementet slik:



– Vi ser at den fortsatt har mye å gå på. Det har ikke vært så mange saker som vi først hadde trodd. Men det tar også litt tid når det etableres nye ordninger, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet (Ap).



IKKE HELT FORNØYD: Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet (Ap). Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Hva tror du er årsaken til at flere ikke henvises?

– Det er spørsmål vi også stiller. Vi vet at Justisdepartementet også har dialog med politidirektoratet og Riksadvokaten for å finne ut hva det er som hindrer at så mange som vi håpet, blir henvist denne veien, svarer statssekretæren.



– Hvilke konsekvenser kan det få at det nå vanskelig å komme i kontakt unge mennesker som er på vei inn i rus?

– Rus kan være farlig for barn og unge, og man er nødt til å forholde seg til det på en måte at man kommer tidlig nok inn med god hjelp. Det er viktig at barn og unge har den riktige informasjonen, og at de kan forholde seg til den på en troverdig måte fra oss som myndigheter. For det er viktig å si at narkotika fortsatt skal være forbudt, men vi må ha forholdsmessig bruk tvangsmidler, og det må samarbeides godt med helseapparatet.



– Når dere nok unge?

– Det tror jeg ikke at vi gjør, det er derfor vi også skal lage en forebyggings- og behandlingsreform der dette med å forebygge på riktig måte ved få alle tjenestene og ressursene til å treffe hverandre og nå ut på en god måte, det er vårt viktigste formål.