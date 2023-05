Hit vil nordmenn på ferie i år

– Norge er et utrolig fint land, bare vi får øynene opp for det, sier Per Wennberg fra Trondheim.

Han og kona er på sin aller første bobilferie. Den har de lagt til Saltstraumen og Nord-Norge.



– Det er veldig koselig her, også er det så trivelige folk, sier Kristin Wennberg i duskregnet.

Til tross for strammere tider med høyere renter og dyrere mat, planlegger 80 prosent av den norske befolkningen å dra på sommerferie i år. Det er på samme nivå som i fjor da økonomien var langt bedre.

Tallene er hentet fra en rykende fersk gallup-undersøkelse som er gjennomført av Kantar på vegne av NHO Reiseliv.

SALTSTRAUMEN: – Norge er et flott ferieland bare man får øynene opp for det, sier ekteparet Wennberg fra Trondheim Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Rapporten viser nordmenns planer for sommeren 2023 og viser at trenden etter pandemien fortsetter.

For hele 65 prosent av de som planlegger å ha ferie i år, vil ha norgesferie. Tallet er på nivå med fjoråret og er fortsatt mye høyere enn årene før pandemien.

– Frister det ikke med Syden og varme?

– Jeg er ikke så glad i å fly. Man er ikke nødt til å dra så langt heller for å oppleve koselige ting, forteller Kristin Wennberg.

Av de som svarer at de planlegger å feriere i utlandet (utenom Sverige, men Danmark inkludert), har andelen gått signifikant ned fra 53 prosent til 47 prosent.

Østlandet er vinneren

Denne uken samles over 600 representanter fra reiselivet på NHO Reiseliv sin årskonferanse i Tromsø. Dette er åres viktigste nettverkssamling for bransjen.

NHO REISELIV: I Tromsø arrangeres nå årets største reiselivskonferansen med over 600 aktører. Foto: Daniel Fosseng/ TV 2

Rapporten er gode nyheter.

– Dette er veldig hyggelige. Jeg tror det skyldes at bedriftene var veldig flinke å markedsføre seg mot nordmenn under pandemien. Siden da har man blitt glad i å feriere i Norge, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

I år er det en kraftig økning i andelen nordmenn som vil besøke Østlandet sammenlignet med i fjor.

Av fylkene som er de mest populære å besøke, er det Viken som seiler opp som vinneren. På andreplass kommer Vestland. Deretter følger Innlandet, Vestfold og Telemark.

Vil enda lengre nord

Hvis nordmenn måtte velge ett fylke, eller en region de fritt kunne velge å reise til, er Nord-Norge vinneren også i år.

I undersøkelsen svarer 1 av 3 at de vil dra på ferie til enten Nordland, Troms og Finnmark.

– Flere sier nå at det er Troms og Finnmark som står øverst på ønskelista. Det har pleid å være Nordland. Kanskje mange var i Lofoten under pandemien og nå tenke at man skal dra ett hakk lenger opp, sier Devold.

LOVENDE: – Seks av ti reiselivsbedrifter ser en økning i antall bookinger i år, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Daniel Fosseng/ TV 2

Akkurat det merkes godt ved et av Nord-Norges største hoteller.

– Vi merker at folk vil til Nord-Norge. Det ser lovende ut med antallet gjester som vil bo på hotellet vårt. Det er en optimisme i reiselivsbransjen i Nord-Norge, og det er vi glade for. Vi elsker å få besøk og legger vår sjel i at folk skal trives og føle den nord-norske gjestfriheten. Alle fra hele Norge er velkomne, sier Ida Jacobsen, hotelldirektør ved Clarion The Edge i Tromsø.

– Merker dere noen økning i sommer?

– Ja, det er på samme nivå som i fjor. Bare de siste dagene har jeg hørt folk som sier at de er her i Nord-Norge for aller første gang, forteller hun.

En trend går ned

Oslo er by-vinneren, men hele 41 prosent har svart at de har ingen planer om å besøke noen av de seks største byene i Norge.

Sommerferien 2023 beskrives i større grad enn på lenge som en hytte- og besøksferie. Faktisk har bading og soling i Norge fått økt fokus de siste to årene.

Også i 2023 er trenden at nordmenn vil ha opplevelsesferie som blant annet kultur, mat, vin og fornøyelsesparker.

En negativ trend man ser over år nå er at andelen som planlegger friluftsaktivitet går ned.

ALLE ER VELKOMNE: – Vi ønsker å vise frem nord-norsk gjestfrihet når turistene kommer til oss på ferie, sier Ida Jacobsen, direktør ved Clarion The Edge Hotell i Tromsø Foto: Daniel Fosseng/ TV 2

– Vi merker at veldig mange vil investerer i livskvalitet som kultur og mat. Turen nordover vil folk huske resten av livet, men samtidig er det en større usikker nå når det gjelder folk sin privatøkonomi. Vi er klar over dette, men vi merker ikke så mye til det enda, forteller hotelldirektøren.

En svak norsk krone gjør at prisene på mat, drikke og opplevelser i utlandet stiger mer enn hva nordmenn la til grunne da ferieplanene skulle legges i vinter.

Ifølge undersøkelsen lar nordmenn seg i liten grad påvirke av dagens svake kronekurs. Hele 68 prosent sier at den svake kronen ikke spiller noen rolle for sommerferieplanene i 2023.

Ser positivt på fremtiden

Derimot er det flere unge som sier at de dropper den planlagte utenlandsferien fordi den blir for dyr.

Temaet for årets reiselivskonferanse er å «Skape og bygge i en tid med uro».

KØ TIL RYTEN I LOFTEN: Antallet turister som vil delta på friluftsaktiviteter er en nedadgående trend. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Turistnæringen velger å se positivt på tiden fremover. I tillegg til at nordmenn fortsatt velger Norge, kommer det også i år store mengder med turister fra utlandet.

– Vi har god plass, vi har ren luft og vi har god matkvalitet. Vi er blitt billigere på grunn av euroen mot svak krone. Vi er kanskje den bransje som kan komme positiv ut av den urolige tiden, sier Krohn Devold.

Ekteparet Wennberg fra Trondheim storkoser seg i Saltstraumen til tross for at fiskelykken er heller dårlig.

– Her er fangsten. Det blir tangsuppe i kveld. Nei, jeg tror vi gir oss med fiskinga for i dag og dra videre til Ørnes, humrer Per og Kristin Wennberg og hopper inn i bobilen.

Senere i sommer blir det ferie med barnebarna på Lillehammer og Hunderfossen.

– Det er positivt at nordmenn bruker Norge til tross for at det er litt dyrt her også, forteller de to.