Hit strømmer turistene i sommer

– Veldig spennende å se at interessen for Norge har økt, sier Katrine Mosfjeld fra Visit Norway.

Med en historisk svak krone og forlokkende fjorder og fjell er det mange som ønsker å oppleve det Norge har å by på.

Katrine Mosfjeld, leder for forbrukermarkedsføring i Visit Norway, forteller at de allerede i mai så at interessen var stor.



– Vi så allerede i mai at det lå an til stor økning i reisende til Norge, så interessen har økt veldig.

Mosfjeld sier at de òg så en økning før kronekursen falt betydelig, ved hjelp av reisebarometer, som måler reiselyst i europeiske markeder.

– Kronekursen er med på å konvertere de som har lyst, men kanskje har ventet, sier hun.

STORT INTERNASJONALT TRØKK: Det har vært stor interesse for å feriere i Norge denne sommeren, sier Katrine Mosfjeld i Visit Norway. Foto: Visit Norway.

Sørlands-boom



Mosfjeld forteller at nytt i år er at Sørlandet hevder seg med internasjonal turisme.

– Det boomer på Sørlandet med nordeuropeere. I fjor var økningen 883 prosent fra Nederland, og 244 prosent fra Tyskland, når vi ser på gjestedøgn. Det blir helt ville prosenter når vi åpner relativt nye markeder. Vi forventer en ytterligere vekst i år.

– Byene langs kysten er det spesielt mange som reiser til. Vestlandet utmerker seg, der går det så det suser! Nord-Norge opplever det samme.

Midnattssol og fjorder

Mosfjeld forteller at ifølge trafikken på Visit Norway så er utenlandske turister i sommer interessert i både midnattssol, fjorder, vandrerturer og våre nasjonale turistveier.

NORGE PÅ KRYSS OG TVERS: Natur og vandring er noe av det Norge er kjent for. Foto: COLOURBOX

– Interessen for togreiser har og økt formidabelt i sommer.

– Hvilken by er den mest besøkte om sommeren?

– Hvis vi ser historisk, så er det Oslo som er den mest besøkte byen i Norge, og også den mest besøkte sommerbyen. Nye museer i verdensklasse, flere gode restauranter, et sydende uteliv og fjordnære opplevelser gjør byen til et veldig attraktivt reisemål, både for nordmenn og utlendinger.

– Det er for tidlig å si hva som er de mest populære turiststedene denne sommeren, men signalene vi får fra næringen er at det er bra trykk nærmest overalt, sier hun.

Hun forteller likevel at det er bra trykk i de fleste tradisjonelle «sommerbyene» landet rundt.

Gode tider for reisebransjen

– Hver eneste av dem har jo noe unikt å by på, sier Mosfjeld.

VELDIG GOD SOMMER: Morten Thorvaldsen forteller om grønne tall for hotellkjeden. Foto: Thon hotel.

Også hotellbransjen opplever en veldig god sommer. Morten Thorvaldsen, konserndirektør i Thon Hotel, sier at de mest populære destinasjonene i sommer er Kristiansand, Bergen, Ålesund og Lofoten.

– Vi ser fin vekst i Stavanger og resten av Nord-Norge. Oslo er opp 30 prosent hos oss mot fjoråret så langt i sommermånedene, sier Thorvaldsen.