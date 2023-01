Historiske salgstall: – Kan føre til et lavere boligtilbud

For første gang siden finanskrisen ble det solgt færre enn 20.000 nye boenheter, ifølge ny boligstatistikk. Økonom mener det vil merkes godt i kommende år.

HISTORISK LAVT: Salgstallene for 2022 på nye boliger er synkende fra 2021. Mange ønsker heller bruktbolig. Bildet viser boliger under bygging i Tromsø. Foto: Nils Ole Refvik/TV 2

Tirsdag kom Boligprodusentenes Forening sin boligstatistikk for 2022.

Den viste de laveste salgstallene siden finanskrisen.

– Mange prosjekter er lagt på is eller kansellert, og vi ser dessverre oppsigelser og permitteringer bransjen, sier administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim.

Han er bekymret for boligforsyningen i hele landet.

I 2022 ble det solgt totalt 19.371 nye boenheter. Dette er en nedgang på 26 prosent fra året før.

Det er spesielt det siste kvartalet som har hatt størst nedgang i nyboligsalget. De siste tre månedene hadde salget en nedgang på 41 prosent.

I desember hadde det falt med 50 prosent, sammenlignet med desember 2021.

Igangsettingen av nye boliger lå på samme nivå i første halvår av 2022 som det gjorde i første halvår av 2021. Etter dette har det falt.

Langsiktige konsekvenser

Sjeføkonom ved Prognosesenteret, Nejra Macic, sier at de lave salgstallene vil føre til lavere igangsetting av nye boliger. Dette vil igjen føre til et fall i antall ferdigstilte nye boliger om to år.

– Lavere igangsetting fører til et lavere boligtilbud om to år. Dette kommer til å presse prisene oppover igjen, da det blir færre nye boliger på markedet, sier Macic.

Den økonomiske usikkerheten i 2022 med krig i Europa, økende renter og uvanlig høy inflasjon har ført til at mange boligkjøpere har flyttet etterspørselen sin fra nybolig- til bruktboligmarkedet.

– Etterspørselen etter nye boliger har falt til de gitte prisene. Hadde prisene på nye boliger blitt satt ned, ville mange flere blitt solgt. Men dette er ikke mulig med de høye byggekostnadene, uten at utbyggerne går med tap, sier Macic.

Hun trekker også frem at salget av nye boliger har vært fallende lenge, men at det er først nå igangsettingen også faller.

VARSLER KONSEKVENSER: Nejra Macic, sjefsøkonom i Prognosesenteret, mener man vil merke endringen i igangsetting om to år. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Ingen «quick fix»

Macic trekker frem at det er mange faktorer som må spille inn for at situasjonen skal snu.

– Det finnes nok ingen enkel løsning. Det som har drevet byggekostnadene til disse høye nivåene er sterk prisvekst for byggematerialer internasjonalt i 2021 og første halvdel av 2022. Mye av det er utenfor vår kontroll i Norge, sier hun.

Halvparten av byggekostnadene er arbeidskraftkostnader, som er forventet å vokse videre.

Men det er flere brikker som må falle på plass.

– Folk må få tilbake interessen for nye boliger. Dette får de dersom det blir en tryggere økonomisk situasjon, det så vi etter finanskrisen, sier Macic.

– En annen faktor som må til et at det ikke kommer flere renteøkninger.

– Det finnes nok ingen «quick fix» på utfordringen, men det er flere indikasjoner på at salget vil ta seg opp i årets andre halvår. Og da vil igangsettingen øke igjen i 2024, men det vil først påvirke ferdigstillelsene to år deretter, sier hun

Stiller krav

I rapporten har Boligprodusentenes Forening tre krav for å sikre det de mener er nødvendig boligforsyning.

Foreningen ber om at Norges Bank ikke setter opp renten videre. De ønsker at rentehevningene som allerede har blitt satt i gang skal få tid til å virke.

Videre ber de om at kommunene må forenkle saksbehandlingen i plan- og byggesaker. De ber også om at husbanken må brukes aktivt og at utlånsrammene må økes.