Historisk svak Ap-måling

96 dager før valget faller Arbeiderpartiet for første gang under 20 prosents oppslutning på TV 2s kommunebarometer.

Med en oppslutning på 19,7 prosent kan Arbeiderpartiet dermed gjøre sitt dårligste valg siden partisamlingen i 1927.

Det tar nestleder og næringsminister, Jan Christian Vestre, med tilsynelatende knusende ro.

– Vet du hva, vi er et lag som er veldig motivert for denne valgkampen som bare har en eneste plan, og det er at vi skal opp, opp, opp, på målingene, fram til valgdagen, sier en energisk Vestre.

TV 2 publiserte den første kommunemålingen i denne valgsyklusen i september i fjor. Hele tiden har Arbeiderpartiet ligget høyere på kommunemålingen, enn på den parallelle stortingsmålingen.



Men nå skjer det noe.

­­­– To måneder på rad er denne avstanden mellom de to målingene blitt klart mindre. Det kan tyde på at velgerne er i ferd med å bestemme seg, sier TV 2s tallanalytiker Terje Sørensen.

For Arbeiderpartiet er det en trøst at partiet fortsatt har svært mange velgere på gjerdet. Dette er velgere som ikke ville stemt Ap nå, men som heller ikke har bestemt seg for et annet parti.

På den annen side.

– Erfaringsmessig er det vanskeligere å mobilisere disse gjerdesitterne i et kommunevalg, sier Sørensen.

Snakke om politikk

– Vi har tusenvis av listekandidater over hele landet som nå skal ut og fortelle velgerne hvordan vi skal trygge arbeidet, styrke eldreomsorgen og sørge for at alle barn og unge får en god oppvekst, sier Vestre.

EN VEI: – Opp, opp, opp, gjentok Vestre da han svarte på spørsmål om Aps svake junibarometer. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Men det er under 100 dager til valget, og det ser ikke ut til at trenden går riktig vei for Arbeiderpartiet?

– Det er først nå valgkampen begynner for alvor, og jeg er helt sikker på at velgerne vil snakke mer om politikk, de vil høre om de konkrete løsningene på de utfordringene vi står i nå, sier nestleder Vestere.

Borgerlig maktdemonstrasjon

For de borgerlige partiene er det stort sett bare grunn til jubel over denne målingen. Til sammen får Høyre, Venstre, KrF og Frp 47,9 prosents oppslutning. Det er en fremgang på 11,7 prosentpoeng sammenlignet med valget for fire år siden.

Det gir de borgerlige anledning til å danne flertall i mange nye kommuner. Særlig hvis sentrumspartiene som har samarbeidet med venstresiden, skifter side.

– Med disse tallene får de tradisjonelt borgerlige partiene en ekstra motivasjon for å finne sammen, også i de kommunene der dette ikke har vært selvsagt, sier Sørensen.



– Håper det holder helt inn

Nestleder Henrik Asheim er svært fornøyd med målingen, og kaller det en «gullstart».

– Det er kjempegode tall selvfølgelig, og det er kjempespennende. Nå skal vi inn i den intense valgkampperioden, og dette er jo en gullstart for oss, sier Asheim.

I MEDVIND: Høyres nestleder kunne juble for nok en måned med sterke tall før kommunevalget i høst. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Hvor stor tro har dere på at dette kan holde helt inn?

– Vi har stor tro på at vi kan gjøre et veldig godt kommunevalg. Så er det klart at bak de stolpene så ligger det nesten 400 veldig spennende valg. Så vi håper nå at dette holder helt inn, sier Asheim.

Arbeiderpartiet mister Høyre-velgere

Med 19,7 prosents oppslutning ligger Arbeiderpartiet hele 6.6 prosentpoeng under valgresultatet fra stortingsvalget for to år siden. Det er mye, ikke minst med tanke på at Ap stiller til valg i flere kommuner enn Høyre.

– Ap pleier å «låne» en del velgere fra Høyre i lokalvalg, sier Terje Sørensen. Tallene fra denne målingen viser at bytteforholdet mellom Høyre og Ap har skrumpet inn til rundt 17.000 velgere i Aps favør, sier han.

For bare to måneder siden var dette tallet rundt 50.000 i Aps favør.

Stortingsmåling

Parallelt med kommunemålingen har Kantar som vanlig spurt velgerne om hva de ville stemt hvis det var stortingsvalg i dag.

Også her går Arbeiderpartiet tilbake. Frp går mest fram.

Hvis dette var valgresultatet ville de fire borgerlige partiene vende tilbake til Stortinget med 93 mandater. Det trengs 85 for å danne flertall.

Undersøkelsen er utført av Kantar for TV 2 i perioden 31.5–2.6.2023 Det er utført 984 intervjuer. Feilmarginen er mellom +/-1,5 og +/-3,2 poeng.