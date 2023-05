Historisk rentenivå – så lenge må du vente til det snur

Styringsrenten har nådd det høyeste nivået på 15 år og gjør det dyrt å eie et boliglån.

Samtidig fortsetter boligprisene å stige kraftig.

Nayadi Hera er en av dem som ser det usannsynlig å få kjøpt en bolig i nær fremtid.

FOR DYRT: Nayadi Hera ønsker seg bolig, men er ventende. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Rentene stiger

– Det hadde vært bra, men med tankene på rentene nå så er det ikke ideelt, sier Hera.

Torsdag satte Norges Bank opp styringsrenten til 3,25 prosent, mens ekspertene spår ytterligere oppgang på 0,25 prosentpoeng i både juni og september.

Begrunnelsen er blant annet at aktiviteten i norsk økonomi fortsatt er for høy.

Torsdag la også Eiendom Norge frem sine tall, som viser at boligprisene fortsetter å stige kraftig.

– Vi er forundret

I april økte prisene med 1 prosent. Hittil i år har prisene steget med 6,8 prosent.

Det er overraskende for administrerende direktør Henning Lauridsen,

– Vi hadde regnet med å se et mye svakere boligmarked enn det vi har sett hittil i år. Vi er forundret over at det ikke ble slik som det pleier å bli når renten stiger, sier Lauridsen.

STIGER: Boligprisene fortsetter i full fart oppover. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Går hardt utover én gruppe

Nordeas leder for personmarked, Randi Marjamaa, sier det går hardt utover spesielt én gruppe:



– De mange renteøkningene og fortsatt høye boligpriser ser ut til å gå hardest ut over mulighetene for de unge til å komme seg inn i boligmarkedet, sier Marjamaa.



Hera, som er potensiell førstegangskjøper, sier det føles urettferdig.



– Dette er jo ikke bra for unge i 20-årene, sånn som meg, som ønsker å etablere seg og kjøpe noe som kan stige i verdi over tid, sier han.

Også venninnene Sofie Nordby og Nora Mathisen må se seg nødt til å vente med boligkjøp til prisene synker.

AVVENTENDE: Venninnene i Oslo tør ikke kjøpe bolig med det første. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Kvadratmeterprisen er jo kjempehøy nå, så det gjør at man må senke kravene på størrelse for eksempel, sier Mathisen.

Vil for alvor påvirke

Målet med rentehevingene til Norges Bank er å svekke folks kjøpekraft for å kjøle ned økonomien.

Analytiker i Prognosesenteret, Marte Herje Strømme, tror ikke folk flest har fått kjenne på alvoret riktig enda.



– Det at vi ser at bruktboligprisene fortsatt øker, viser nok at mange ikke tar innover seg de mange renteøkningene som faktisk kommer.

Hun tror det for alvor vil gå opp for folk til høsten.

ANALYTIKER: Marte Herje Strømme tror ting kan endre seg gjennom sommeren. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Dersom man da har tatt opp mer gjeld for å dekke inn økt forbruk, så vil det definitivt kunne ramme når rentene fortsetter å øke utover høsten, og folk skjønner at dette er kommet for å bli.

Boligprisene kan flate ut

Eiendom Norge tror at også boligprisene vil flate ut til sommeren.

– Kanskje vil vi se en svak prisnedgang til høsten, slik som vi pleier å se hver høst, sier Lauridsen.

Det samme tror seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard:

– Vi tror at boligprisene skal mer ned mot sommeren, og falle mer enn de typiske sesongtrendene, også som et resultat av at Norges Bank hever renten som de gjør nå.



Dette skjer med renta

Derimot vil det trolig ta litt lenger tid før styringsrenten kommer ned på et mer normalt nivå.

– Rentemarkedet selv sier at om ett år så vil renten ha begynt å bli satt ned i Norge. Hvor langt ned den kommer det endrer seg litt med tiden, sier Remy Bilsback, rente og valutamegler i Sparkebanken Vest.

Selv om det er usikkert hvor mye renten vil bli satt ned, tror Bilsback at vi skal et stykke ned fra dagens nivå.

– Jeg tror ikke vi skal regne med at rentene vil bli liggende oppe på 4 prosent de nærmeste årene. Kanskje det nærmeste året, men så tenker jeg at det begynner å falle igjen, sier Bilsback.