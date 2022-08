Historisk økning i høstferier utenlands - derfor bekymrer tallene

Reisebyråene Ving og TUI opplyser om at de opplever et historisk høyt salg av utenlandsreiser i høst.

– Vi har nå passert rekordåret 2019 i salg av reiser. Det tyder på at reiselysten er stor og mange lengter etter en opplevelse i utlandet, sier Marie-Anne Zachrisson, landssjef i Ving.

Økt interesse for to destinasjoner

Også Finn Reise merker stor pågang.

Ifølge kommersiell direktør Terje Berge ser denne uken ut til å bli suverent best for salg av flybilletter til både høst- og vinterferien.

NÆRMER SEG: Kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, sier de nærmer seg 2019 når det gjelder antall bestillinger av pakkereiser. Foto: Finn Reise

– Overkapasitet og fallende etterspørsel har drevet flyprisene nedover og flyselskapene har satt i gang ett gigantisk billigsalg av flybilletter. Dette har ført til et kjempestort salg, sier han.

Destinasjoner som Kreta, Rhodos, Mallorca og Gran Canaria er blant de mest populære.

Maldivene og Mauritius topper listene hos Ving når det gjelder mer eksotiske reisemål. De to destinasjonene har hatt en vekst på 23 prosent sammenlignet med høstferien i 2019, ifølge reiseselskapet.

Frykter for konsekvensene

Samtidig som ferieturer bestilles i stor fart, blir listen for hva lommebøkene til nordmenn rammes av stadig lenger.

Renteheving, økte strøm- og matvarerepriser og dyrere drivstoff gjør at både økonomer og inkassoselskaper roper varsko og ber folk ta grep.

PRIORITERER FERIE: Rekordmange nordmenn bestiller ferieturer til tross for at prisene på en rekke råvarer skyter i været. Foto: Ingvild Gjerdsjo

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, er overrasket over at folk er villige til å prioritere utenlandsreiser før vi går en høst med skyhøye priser i møte.

– Det er nærliggende å tro at mange nordmenn fikk ferien sin ødelagt av flystreik i sommer. I tillegg ønsker nok mange seg en velfortjent ferie etter to år med pandemi, sier Olsen.

Hun er derimot redd for at stadig flere bruker penger over evne.

OVER EVNE: Thea Olsen, Forbrukerøkonom i Danske Bank, tror mange nordmenn ikke har god nok oversikt over egen økonomi før de tar seg råd til ferie. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Mange kjenner prisøkningen godt i lommeboken allerede, og ser seg nødt til å prioritere hardere. Samtidig frykter jeg at lysten på ferie er så stor at mange lukker øynene for egen økonomi, sier hun.

Mer enn 900.000 nordmenn er ikke i stand til å betale en uforutsett utgift på 19.000 kroner Ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Olsen tror mange ikke forstår alvoret av hvor hardt den økonomiske situasjonen vi nå står i kan komme til å ramme.

– Jeg unner alle som har råd til å bruke penger på ferie. Samtidig har mange nordmenn allerede en svært liten bufferkonto og sliter med å betale uforutsette regninger.

Advarer mot én ting

Mange betaler feriene sine med kredittkort for å få fordeler og gode forsikringsavtaler.

Olsen mener det kan være problematisk om man ikke har satt opp et ordentlig budsjett og har en god plan for tilbakebetaling.

– På generelt grunnlag bør en familie, spesielt hvis du eier bolig, ha en bufferkonto tilsvarende tre månedslønner. Det vet vi at mange ikke har.

– Når man betaler ferien med kredittkort kan man fort havne i en ond sirkel om man ikke tilbakebetaler totalbeløpet med en gang.

Olsen mener det er skummelt å utsette beløp eller belage seg på nedbetaling når man bruker kredittkort på ferie.

– Det baller ofte på seg. Det er viktig å ha i tankene at det kommer en jul og en vinter med mange utgifter, sier Olsen.

Ønsker forutsigbarhet

Denne uken har reiseselskapet TUI merket en økning i salg av reiser med 30 prosent sammenlignet med tilsvarende uke i rekordåret 2019.

FULLT TRYKK: Kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren, sier salget av reiser er høyere enn i rekordåret 2019. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kommunikasjonssjef Nora Aspengren sier til TV 2 at de er spent på hvordan den økonomiske situasjonen kommer til å påvirke reisemønsteret til nordmenn fremover.

– Vi ser at stadig flere booker hoteller med all inclusive. Det kan tyde på at folk ønsker forutsigbarhet i reiseutgiftene og at man reiser på et gitt budsjett.

– Vi har et høyt trykk når det gjelder bestilling av reiser og vi har allerede satt opp fem ekstra avganger til Gran Canaria. Det blir spennende å se hvordan etterspørselen blir fremover, sier Aspengren.