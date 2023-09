Historisk miljøsak i gang i Oslo tingrett

– Førdefjorden er en av de mest artsrike fjordene på Vestlandet. Havforskere har klart frarådet sjødeponi og uttalt at det ikke er bærekraftig, sa advokat Amund Noss i CMS Kluge, som fører det såkalte Fjordsøksmålet for naturvernorganisasjonene, da han innledet i Oslo tingrett mandag.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom hevder at tillatelsen staten har gitt til gruveselskapet Nordic Mining, bygger på feil forståelse av to EU-direktiver: vanndirektivet og mineralavfallsdirektivet. Derfor mener organisasjonene at tillatelsene er ugyldige.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen i forkant av rettssaken mot staten og den langvarige striden om gruvedumping i Førdefjorden. Foto: Emilie Holtet/NTB

Trygg på seier

Nordic Mining, som planlegger gruvedrift i fjellet, har fått lov til å deponere 170 millioner tonn avfall i fjorden.

– Det er miljøorganisasjonene som må ta belastningen med å saksøke, men det er mange som lever av Førdefjorden og støtter dette søksmålet og håper at vi vinner fram, sa Noss mandag morgen.

Leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen sier til Nynorsk pressekontor at han er trygg på at naturvernerne kommer til å vinne rettssaken.

– Hvis disse EU-reglene gjelder i Norge, som også motparten mener de gjør, så bør dette være en lett sak. Man har ikke gjort vurderingene man burde ha gjort, ifølge lovverket, sier Gulowsen.

Finnes alternativ

Søksmålet bygges på tre rettslige innvendinger. I tillegg til feil forståelse av to EU-direktiver, hevdes det at det fins bedre alternativer og at miljøkonsekvensene av deponi blir mer alvorlige enn det tillatelsen har regnet med.

– Dette kan bli den viktigste miljørettssaken i norsk historie. Hvis vi vinner, vil det bli slutt på at myndighetene med viten og vilje kan tillate forurensning som ødelegger norske fjorder og havområder, sier Gulowsen.

Prosessfullmektig for staten og advokat hos Regjeringsadvokaten, Henrik Vaaler, ønsket ikke å uttale seg om utfallet av saken i forkant. Han har uttalt til NTB at det ikke er noen tvil om at deponering av industriavfall har store miljøkonsekvenser, men at det har blitt satt av grundig med tid til utredninger for å svare på disse spørsmålene.

Det er satt av ti dager til saken.