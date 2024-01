Historisk medlemsvekst etter tap i retten

10. Januar tapte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom rettssaka mot staten, etter at dei hadde saksøkt staten for å ha gitt løyve til å dumpe 170 millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden.

Saka har i årevis vekka sterkt engasjement i miljørørsla og blant lokalbefolkninga som bur langs fjorden, og mange tok utfallet av dommen tungt.

– Ein skamplett, sa ein gråtkjøvd og skuffa Florøværing til TV 2 like etter at dommen fall.

Onsdag skal miljøorganisasjonane avgjere om dei ankar saka.

– Eg er grådig spent. Det er gode grunnar til å anke, men det er samstundes eit økonomisk sjansespel å gå til retten i klimasaker, seier Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet til TV 2.

SKUFFA: Det var stor skuffelse blant miljøorganisasjonane då dei tapte mot staten i retten tidlegare i år. No skal dei avgjere om dei kan bere den økonomiske risikoen ved å anke. Foto: Jan Helge Rambjor/TV2

Betent sak

Strien om sjødeponi i Førdefjorden har gått føre seg i årevis, og protestane har vore store sidan selskapet Nordic Mining sende første søknad om å vinne ut rutil og granat gjennom ope dagbrot i Engebøfjellet i 2008.

Motstandardane er uroa for konsekvensane sjødeponi vil ha for Førdefjorden.

Havforskingsinstituttet har påvist fleire raudlista artar i fjorden, og har tidlegare åtvara mot å deponere gruveavfall der.

Nordic Mining er allereie i full gang med å bygge anlegget på Engebøfjellet, og meiner dei svarar på miljøkrava i prosjektet.



I GANG: Nordic Mining er i gang med å bygge ut anlegget i Vevring like ved Engebøfjellet, etter mange rundar innom fleire ulike klageinstansar. Dei meiner dei møter strenge miljøkrav. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

I 2022 saksøkte miljøorganisasjonane staten, då dei meiner løyva strider med forpliktingar Noreg har gjennom EØS-avtalen. Dei fekk ikkje medhald.



I tillegg blei dei pålagt å betale sakskostnadane på 1,4 millionar kroner.

– Det viser at naturen har svak rettstryggleik i Noreg, hevdar Gulowsen.

Han reagerer på at miljøorganisasjonar risikerer å måtte betale så mykje pengar for å forsvare miljøet i retten.

Dette er saka Gruveselskapet Nordic Mining skal utvinne rutil og granat frå Engebøfjellet i Sunnfjord. Prosjektet har skapt sterke reaksjonar, i hovudsak på grunn av det planlagde fjorddeponiet av overskotsmassar som vil bli dumpa i Førdefjorden.





Sidan første søknad blei send i 2008, har det vore ei rekke demonstrasjonar mot at prosjektet skal gjennomførast. Motstandarane fryktar det vil få store konsekvensar for miljøet og livet i fjorden dersom planane blir gjennomført.





I 2015 blei utsleppsløyve, herunder spørsmålet om sjødeponi, innvilga av Klima- og Miljødepartementet i 2015. Vedtaket blei påklaga, men oppretthalde av KMD i 2016.





Driftkonsesjonen blei tildelt etter minerallova av Direktoratet for mineralforvalting i 2020. Vedtaket blei påklaga, og klaga blei sendt til Nærings- og fiskeridepartementet i 2020. Nærings- og fiskeridepartementet skjerp miljøkrava i nye vilkår i driftskonsesjonen og gav endeleg driftsløyve.





I mai 2022 saksøkte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom staten . Saka var oppe i retten hausten 2023.





Naturvernforbundet og Natur og Ungdom meiner mellom anna at løyvene til sjødeponi er ugyldig fordi dei bryt med EØS-regelverk og fordi miljøkonsekvensane vil bli meir alvorlege enn det som er føresett i løyvene.





10. Januar fall dommen i Oslo Tingrett. Miljøorganisasjonane fekk ikkje medhald og blei ilagt å betle 1.4 millionar kroner i sakskostnadar.

Riktig og grundig dom

Henrik Vaaler er advokat ved Regjeringsadvokaten og har representert staten i denne saka.



Han seier staten er einig i at sakskostnadane for norske domstolar må ned.

– Men då må vi sjå kva som driv dei opp - at sakene blir omfangsrike og advokatane sin timepris høg - og ansvaret for begge ligg i denne saka hos miljøorganisasjonane sjølv, meiner Vaaler.

Han viser mellom anna til at miljøorganisasjonane har kravd nesten 7,4 millionar av staten i sakskostnadar, medan staten kravde 1,7 millionar.

Vaaler seier vidare at dei meiner tingrettens dom er riktig, grundig og god.

RIKTIG: Regjeringsadvokat Henrik Vaaler meiner dommen frå tingretten er grundig og svarar på alle innvendingane frå miljørørsla. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Massiv støtte

Sidan dommen om Førdefjorden fall, har Naturvernforbundet opplevd massiv støtte, mellom anna i form av 2398 nye medlemmer.

– Det er historisk høge tal. Det er kjempemotiverande og viser at mange tenker at no er det på tide å velje side for natur og miljø, seier Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet.

Gulowsen seier det aldri har skjedd noko liknande i organisasjonens snart 110 år lange historie.

– Innmeldingane kan vere ei solidaritetshandling for at vi skal overleve eller ei stemme til å gå vidare med saka, seier Gulowsen.



KLAR: Langs ei kai ved Førdefjorden, står skilta klare. Miljøforkjemparane er ikkje klare til å gi opp Førdefjorden enno. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Samla inn over 800.000

Det er ikkje berre gjennom medlemstala at støtta til organisasjonane har vist seg.

Støtta kjem og til syne i faktiske kroner og ører. Etter at dommen blei klar i vår, gjekk nemleg leiarane ut og bad om donasjonar for å dekke sakskostnadane, eller finansiere kampen vidare.

SPENTE: Lokalbefolkninga i Vevring brukar ofte å fiske på fjorden. I over femten år har dei venta i spenning på eit endeleg utfall. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Så langt har det kome inn over 800.000 kroner.

– Det er heilt fantastisk. Mange synest nok det er ille at to miljøorganisasjonar må betale over ein million på å beskytte miljøet, seier Gulowsen.

– Men vi er likevel langt unna å dekke kostnadane vi har eller kan komme til å få.

Dersom dei vel å ikkje anke, må dei betale 1.4 millionar kroner i løpet av 14 dagar. Dersom dei ankar, risikerer dei å legge ut meir.

– Det er nærmast ein risikosport. Viss vi ankar, eksponerer vi oss for enda større økonomisk risiko, seier Gulowsen.

Gjev ikkje opp

Anne-Line Thingnes Førsund i Naturvernsforbundet i Sogn og Fjordane, seier dei lokalt vil gå inn for og håpe på anke.

– Dommen kan ikkje bli ståande. Det er av omsyn til Førdefjorden, men og på grunn av ein svært negativ presedens, som set ei utoleleg låg grense for grov forureining av fjordar, vatn og elvar i Noreg, seier Thingnes Førsund.

KJEMPAR: Anne-Line Thingnes Førsund seier ho Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ho har kjempa mot sjødeponi i femten år, og seier saka for henne også er personleg.

– Vi gjev uansett ikkje opp førdefjorden. Dette vil bli ei konstant blødande miljøsak og omdømesak for landet som må stansast.

Avgjerda er venta onsdag kl. 18.00 etter at medlemmene har stemt på landsstyremøte.