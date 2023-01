Historisk høyt for Høyre: – Et betydelig skifte

STØRST: Erna Solberg bekreftet nylig at hun stiller til gjenvalg som partileder i Høyre. Velgerne belønner henne med sterke tall i TV 2s januarbarometer for kommunevalget. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det gir en veldig god innsprøytning i januar måned. En litt trist og grå måned for de fleste, men det gir en innsprøytning før valgkampen til høsten, sier Erna Solberg til TV 2.

Og partilederen i Høyre har god grunn til å være fornøyd.

I Kantars ferske kommunevalgbarometer for TV 2 får Høyre nemlig en oppslutning på 29,2 prosent. Det er på nivå med valgresultatet i 1979 – Høyres beste kommunevalg noensinne.

Sammenlignet med kommunevalget i 2019 er det snakk om en økning på 9,1 prosentpoeng. Høyre går samtidig opp 0,9 prosentpoeng fra TV 2s forrige kommunevalgbarometer i november.

Nå kvesser Høyre knivene for en hard valgkamp i månedene som kommer. Solberg har god tro på suksess.

– Vi vet det kommer til å være tøft framover, sier hun.

– Men vi har sagt at målet vårt er å doble antall ordførere og helst ta tilbake igjen en del av de store byene.

Strategier hamres ut

I helgen var sentralstyret og stortingsgruppen i Høyre samlet til strategikonferanse på Sundvolden Hotel for å begynne å legge en slagplan for månedene framover.

HÅPER PÅ DOBLING: Høyre-leder Erna Solberg sier målet i kommunevalget til høsten er å doble antall Høyre-ordførere i Norge og vinne tilbake makten i noen av landets største byer. Foto: Erik Edland / TV 2

Så kom Arbeiderpartiet til samme hotell mandag formiddag for å holde et utvidet sentralstyremøte.

I åpningstalen til sentralstyret påpekte Jonas Gahr Støre at mange Ap-velgere nå har satt seg på gjerdet. Men statsministeren har ikke gitt opp.

– Jeg håper jo at vi kan strekke oss mot det resultatet vi hadde i 2019, og gjerne gå forbi, sa han til TV 2.

I kommunevalget i 2019 fikk Arbeiderpartiet 24,8 prosent av stemmene. Det var Arbeiderpartiets dårligste kommunevalg noen gang.

HOLDT TALE: Statsminister Jonas Gahr Støre lot pressen være til stede under åpningen av Arbeiderpartiets sentralstyremøte mandag. Foto: Erik Edland / TV 2

I den nye kommunemålingen fra Kantar får Arbeiderpartiet en oppslutning på 23,0 prosent, opp 3,0 prosentpoeng fra forrige måling i november, men fremdeles 1,8 prosentpoeng under 2019-resultatet.

Oppgaven med å kommentere tallene overlater Støre til partisekretær Kjersti Stenseng:

– Vi er ikke der vi ønsker å være, konstaterer hun.

– Men vi gleder oss over alle piler og signaler som peker i riktig retning. Jeg tror dette er ytterligere motivasjonspåfyll til hele det engasjerte laget vårt om at vi kan få til en god valgkamp og ikke minst et godt valgresultat i 2023. Vi har dyktige ordførere og ordførerkandidater over hele landet som gleder seg til å synliggjøre god lokalpolitikk og god regjeringspolitikk som er viktig for folk flest i hverdagen.

Kan endre maktbalansen

TV 2s tallknuser Terje Sørensen tror makten kan skifte hender i mange kommuner hvis målingene slår til.

– Det er et betydelig skifte hvis dette skulle bli resultat, sier Sørensen.

Han påpeker at hele 56,1 prosent av velgerne stemte på rødgrønne partier i kommunevalget i 2019, mot 36,4 prosent for de borgerlige partiene. I TV 2s kommunevalgbarometer for januar er dette endret til 49,2 prosent for rødgrønne partier og 46,5 prosent for borgerlige.

– Det betyr at mange kommuner hvor de rødgrønne fikk et knapt flertall i 2019, vil kunne skifte side, sier Sørensen.

– Men der hvor det var klart rødgrønt flertall, vil det nok være lenger fram for de borgerlige.

Vedum faller

Det partiet som faller mest sammenlignet med valget i 2019, er Senterpartiet.

Senterpartiet ligger på 9,1 prosent i den nye TV 2-målingen, ned 5,3 prosentpoeng fra 14,4 prosent i valget i 2019. Sammenlignet med forrige kommunemåling i november er det likevel en oppgang på 0,5 prosentpoeng.

Senterpartiet gjør det samtidig bedre i kommunevalgmålingen enn i den tilsvarende stortingsvalgmålingen Kantar har gjort for TV 2. Bakgrunnstall fra målingen viser at Senterpartiet mobiliserer vesentlig flere gjerdesittere i kommunevalg enn i stortingsvalg.

OPTIMISTISK: Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener TV 2s kommunevalgbarometer er et godt utgangspunkt før valgkampen, til tross for at partiet ligger vesentlig lavere enn valgresultatet i 2019. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener tallene er et godt utgangspunkt. Ifølge ham ligger Senterpartiet bedre an nå enn i meningsmålinger på samme tidspunkt før valget i 2019, selv om det ikke er tvil om at regjeringsdeltakelsen har krevd mye.

– Det er en tøff jobb. Men sånn er det, sier Vedum.

– Det aller viktigste er tryggheten for folk. Og så har vi et godt lag som kan gjøre et godt kommunevalg til høsten, sier Vedum.

Målingen er gjennomført av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 990 personer mellom 3. og 6. januar 2023. Feilmarginen er 1,4–2,8 prosentpoeng i begge retninger.