Historisk fall i boligprisene – rammer særlig én gruppe

PRISFALL: Boligpristallene for november er ned med 2,2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,9 prosentpoeng. Foto: Goran Jorganovich

Boligpristallene falt for tredje måneden på rad i november. Denne gangen gikk prisene ned med 2,2 prosent.

Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,9 prosentpoeng.

– De siste tre månedene har boligprisene falt 6,5 prosent og enkelte områder har nå negativ 12 måneders vekst, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i en pressemelding.

Gjennomsnittprisen for en bolig i Norge var 4 208 039 kroner ved utgangen av november, ifølge Eiendom Norge.

Rammes ekstra hardt

Nedgangen i november er som ventet, ifølge Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

BOLIGPRISFALL: Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, tror vi kommer til å se en større nedgang i boligprisene i månedene som kommer. Foto: TV 2

– Denne nedgangen er nesten nøyaktig det vi fikk indikert fra obostallene fra november. Det hoper seg opp boliger som skal selges og kjøpekraften er svekket, sier Jullum.

Han forteller at tiden for hete budrunder er over og utelukker ikke at prisene kan falle ytterligere i tiden fremover.

– Det er sannsynlig at prisene kan falle med totalt 10 til 15 prosent fra pristoppen vi så i juli i år.

– Flere kommer kanskje til å måtte selge fordi de ikke lenger klarer å betjene lånene sine, men jeg tror ikke fallet kommer til å bli så kraftig at bankene blir bekymret for panteverdien.

Jullum begrunner dette med at det kommer få nye boliger på markedet.

– Få nybygg er med på å holde etterspørselen etter brukte boliger oppe, og vi unngår dermed et såkalt krakk i boligmarkedet. Jeg vil heller si at det kommer til å bli en naturlig korreksjon, sier Jullum.

Særlig én gruppe kommer til å slite nå som verdien på boligen synker, ifølge sjeføkonomen.

– Det blir verst for de som akkurat har kjøpt og som har tatt opp store boliglån. De kommer til å merke renteøkningen kraftig.

– Dersom disse boligeierne tvinges til salg, samtidig som verdien synker kraftig, risikerer man i verste fall å sitte igjen med deler av gjelden også etter salget, sier Jullum.

– Sunt

Renate Sørestrand-Hansen, leder for DNB eiendom, mener ingen er tjent med at boligprisene løper løpsk.

– Jeg vil si at det er sunt at vi får en nedgang nå. Vi ønsker et velfungerende boligmarked, sier Sørestrand-Hansen.

VIL SNU: Renate Sørestrand-Hansen, leder for DNB eiendom, tror trenden snus til våren. Foto: DNB

– Boligmodellen vi har i Norge innebærer at mange eier bolig, få leier og få har fast rente. Når markedet går ned vil flere kunne komme seg inn på boligmarkedet.

Sørestrand-Hansen sier hun venter en ytterligere nedgang, men tror trenden kan snu til våren.



– Januar er normalt sett en god salgsmåned. I tillegg har Norges Bank spådd en rentetopp våren 2023, og da kan det snu igjen.

– Nesten umulig

Til tross for et fall i boligprisene kommer det ikke til å bli enklere for førstegangskjøpere, mener Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea.

– Vi ser at det for førstegangskjøpere er blitt enda vanskeligere å komme inn i boligmarkedet denne høsten. For de fleste er boligprisene fortsatt for høye, og taket for maksimalt lån er blitt lavere, sier hun.

– Hvis regjeringen nå velger å stramme inn utlånsreglene, tror vi at veien inn i boligmarkedet blir nesten umulig for de mange som ikke har pengesterke foreldre som støtte.