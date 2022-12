Historien om Vinmonopolet: Frankrike spilte en sentral rolle

Den 30. november 1922 ble Vinmonopolet etablert i Norge. Men for å forstå bakgrunnen for innføringen av polet, må vi tilbake til 1800-tallet. Da var nemlig alkoholkonsumet til nordmenn svært høyt.

– Det var en gedigen fyllefest landet rundt, vil jeg si, sier presseansvarlig i Vinmonopolet, Jens Nordahl, til God morgen Norge.

Det hele startet i 1814, da Norge fikk sin selvstendighet fra Danmark.

– Danskene hadde avgiftsbelagt brennevin veldig høyt i Norge, så man ville få en ny nasjonal identitet. Norske myndigheter ville da senke avgiftsnivået på brennevin, sånn at det ble veldig mye billigere, forklarer Nordahl.

I tillegg ville man utvikle norsk næringsliv ved å etablere destillerier rundt omkring i landet.

FYLLEPROBLEM: På 1830-tallet drakk hver voksne innbygger i gjennomsnitt 13 liter ren alkohol i året, forteller Jens Nordahl i Vinmonopolet. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

– Tilgjengeligheten økte, brennevin ble veldig mye billigere, og vi fikk et kjempe-fylleproblem, sier Nordahl.

Det økende alkoholforbruket førte til at avholdsbevegelsen fikk vann på mølla, og i 1916 ble det innført brennevinsforbud i Norge. Dette var under første verdenskrig, og politikerne begrunnet forbudet med forsyningssituasjonen.

– Korn og poteter skulle brukes til mat og ikke til å lage rusdrikk, sier Nordahl.

I 1919 ble forbudet forlenget gjennom en folkeavstemning. Problemet var bare at Frankrike, vår store handelspartner i sør, så på utviklingen med misnøye.

Fransk misnøye

Norge eksporterte nemlig store mengder fisk til Frankrike. Samtidig gikk norsk import av fransk rødvin og konjakk ned som følge av brennevinsforbudet.

– Da sier franskmennene at hvis vi skal fortsette å kjøpe fisk av dere, så er dere nødt til å kjøpe det vi produserer agrikulturelt. Det er rødvin og konjakk.

STATLIG IMPORT: I 1922 var det ikke lov å selge sprit i Norge, så Vinmonopolet skulle først og fremst selge vin. Foto: Vinmonopolet

Norske myndigheter sendte sine diplomater til Paris for å forhandle.

– Betydelig norsk eksport stod virkelig på spill, og man kunne ikke gamble med hele kystnorge eller distriktsnorges økonomiske situasjon.

Franskmennene stilte som krav at vin måtte være friest mulig tilgjengelig i Norge, til tross for at landet på den tiden var nesten tørrlagt.

– Staten måtte gå inn som en garantist for import. Så man måtte etablere en sentral importordning, Vinmonopolet. Vi fikk jo også navnet vårt fordi det var et forbud mot sterkvin og brennevin. Så det var egentlig bare vin man skulle fasilitere import av i starten. Derav også navnet, forklarer Nordahl.

Konjakk på resept

Frankrike krevde at Norge årlig skulle importere minst 400 000 liter konjakk. Problemet var bare at brennevin fortsatt var ulovlig i Norge.

– Da måtte vi nærmest leve i en kollektiv livsløgn, så vidt jeg kan forstå. Det var slik at Vinmonopolet måtte importere disse 400 000 literne hvert eneste år, men man måtte jo bli kvitt det, man kunne ikke sitte med enorme lagre, sier Nordahl og fortsetter:

KONJAKK PÅ RESEPT: Fransk konjakk ble solgt som medisin både for mennesker og dyr. Foto: Vinmonopolet

– Så det ble jo solgt som hostemedisin og influensamedisin på apotekene. Man måtte da få resept fra lege.

Også dyr kunne få konjakk på resept.

– Syke hester kunne få to flasker, en syk person fikk bare én. Man måtte da gå til veterinæren og påstå at hesten var syk. Norske hester har aldri vært så dårlige helsemessig som under forbudstiden.

Vold i køene

Det var først i 1927 at brennevinsforbudet ble opphevet. Etter andre verdenskrig ble det imidlertid innført et forbud mot å stille seg i kø utenfor polet før butikken var åpen.

– Det ble voldelige forhold. På det verste ble folk dyttet gjennom vinduene så de knuste og man havnet i et hav av glasskår. Det var en kamp om å få godbitene.

Mange kjøpte sprit som en økonomisk sikkerhet.

– Folk hadde ganske mye penger mellom hendene under krigen. Det kan høres litt rart ut, men det var varemangel, stopp i importen, inflasjon og pengene mistet verdi. Så det folk ønsket var å sikre seg for fremtiden.

KAMP FOR TILVÆRELSEN: Under andre verdenskrig oppstod det stadig kaos i køene utenfor Vinmonopolets butikker. Foto: Vinmonopolet

Nordmenn investerte i gull, diamanter eller brennevin, gjerne konjakk og whiskey.

– Så kunne den flasken stå et år eller to eller tre, og du kunne selge den. Dette var rett og slett pengeplassering, og det var en kamp for tilværelsen, sier Nordahl.

Med det som bakteppe ble det etter hvert kaotiske tilstander utenfor vinmonopolene.

– Det var et køforbud, og derfor patruljerte politiet i gatene for å holde orden. Etter hvert posisjonerte folk seg i portrom og satte seg ned bak biler for knyte skoene i flere minutter, for de ville få best utgangsposisjon før butikken åpnet.

APRILSPØK: Forventningsfulle mennesker i kø håper å få fylt bøttene sine med gratis alkohol, etter en aprilspøk i avisen. Foto: Vinmonopolet

Moderniseringen av polet

Flere streiker har historisk sett vært en kilde til misnøye blant Vinmonopolets kunder, noe som til slutt fikk uheldige konsekvenser.

– I 1986 var den siste streiken ferdig. Men da hadde polet hatt stengt i nesten fire måneder. Dette ga oss også et alvorlig spritsmugleproblem i Norge. Spritsmuglerne skjønte at det var god business å selge disse varene. De kunne jo ha åpent døgnet rundt, mens polet hadde stengt.

På 90-tallet ble norsk alkoholpolitikk i stor grad modernisert. Det har blitt mange flere butikker, varesortimentet har økt og åpningstidene har blitt utvidet.

– Den politikken vi har i Norge i dag støttes av de brede lag, vil jeg si.

– Tror du Vinmonopolet eksisterer om hundre nye år?

– Så lenge politikerne er fornøyde med oss, og så lenge vi produserer en folkehelsemessig gevinst, altså så lenge vi resulterer i færre alkoholskader enn alternativet, så har jeg tro på at folk, politikere og samfunnet vil ha oss, sier Nordahl.