Historien om sønnens død ga liv til nytt helsetilbud

– Det er første gang, og det er bra for hodet! Men jeg er jo amatør, da.

Henri Jaquet spiller sin aller første runde «Rocket League». Med konsollen skal han manøvrere en bil.

FORNØYD: Spillet falt i god jord hos pensjonisten Henri Jaquet. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Ingen lett oppgave for «gamlinger», påpeker han.

– Men jeg tar imot denne utfordringene fordi jeg har barnebarn, og da skjønner jeg mer hva de prater om, sier Jaquet.

På Majorstuen seniorarena i Oslo har Jaquet og andre mennesker på 60 pluss møtt opp for å lære seg å «game». Seniorgaming er et nytt helsetiltak som Oslobyrådet innfører, for å sikre enda bedre eldreomsorg.

Men initiativet har et mer alvorlig bakteppe enn det latter og lek foran pc-skjermene viser.

Åpenbaring etter sønnens død

Ideen til senior-gaming er det nemlig helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), som står bak. Han fikk selv erfare viktigheten av gaminguniverset da sønnen gikk bort i 2014.

Mats Steen hadde en muskelsykdom som førte til at han satt mye i rullestolen på rommet sitt og gamet, alene. Da han døde som 25-åring, trodde pappa Robert at han hadde hatt et ensomt liv.

MUSKELSYKDOM: Mats Steen ble gradvis verre med årene, og etter hvert var det bare hendene som fungerte. Da ble gaming redningen. Foto: Privat

– Vår store sorg var at han aldri skulle få oppleve kjærlighet, vennskap eller å være viktig for andre mennesker, sier Steen.

I begravelsen strømmet det likevel til mennesker fra hele verden som anså seg selv som nære venner av Mats. De hadde spilt med han i en virtuell verden i åtte år.

Helsebyråden fortalte først sin historie i NRK i 2019, og har senere gitt ut bok.

Nå har historien fått et nytt liv, når Steen inviterer til lavterskel gamingmesterskap for seniorer i Oslo.

– Jeg husker vi ofte sa til Mats at menneskene han spiller med ikke var så viktige fordi det ikke var ordentlige mennesker. Når jeg ser disse menneskene sitte og spille her, er det ingen tvil om at dette er ekte relasjoner.

Ikke bare for de unge

GOD ELDREOMSORG: Helsebyråden forteller at spilling kan trene både sosiale og fysiske ferdigheter. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Tilbudet er tatt godt i mot på Majorstuen, der seniorer står i kø for å prøve bilspillet.

– Jeg skjønner at dette er bra for unge, men det er faktisk ikke så dumt for gamle heller, sier Jaquet.

Han forteller at det oppleves som god hjernetrim.

– Det å koordinere fingre og hodet med det du ser, det trenger man litt trening for.

Over bordet sitter Lizzie Nilsen. Hun sliter litt med gassen, men holder likevel på latteren gjennom økten.

– Jeg må øve litt på dette. Jeg har barnebarn på 11 år som jeg tenker å imponere. Han blir jo litt flau av bestemor noen ganger, vet du, sier Nilsen.

SPILLE MED BARNEBARNET: Lizzie Nilsen ville lære på Majorstuen seniorarena for å senere kunne spille med barnebarnet sitt. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– 600 000 mennesker er ikke pålogget

Steen mener at gaming kan minke avstanden mellom generasjoner med ulik digital kunnskap.

– Jeg pleier å si at i dag er den minst digitale dagen i resten av vårt liv, likevel er 600 000 mennesker i Norge ikke pålogget, sier han og legger til:

– Mange av de tilhører oss litt eldre. De er litt engstelige og føler seg litt fremmede i forhold til det.

Av de som kom til bisettelsen til sønnen hans, var Ann fra London på 64 år.

– Det var altså nesten 40 år forskjell på de to som hadde blitt venner gjennom spillet. Hun sa til meg at i gamingverden spiller ikke alder noen rolle, forteller Steen.

Målet er at Oslo kan vise vei og inspirere flere byer i landet til å satse på gaming i eldreomsorgen.

– Håpet er at vi kan møtes til et norgesmesterskap i seniorgaming til neste år.

