Historien kan gjenta seg – frykter kaos

Det går mot et thrillervalg i Norges nest største kommune. For andre valget på rad er det utfordrerpartiene som skaper hodebry for de store. Nå advarer Høyre mot nytt kaos.

En knapp uke før valget peker flere målinger på et uhyre jevnt valg i flere store byer, deriblant Bergen. Det ligger an til et tilnærmet dødt løp mellom rød og borgerlig side, men det er ikke der kampen ligger.

Ifølge TV 2s ferske prognose fra 4. september, er det ett mandat som skiller borgerlig side fra rødgrønn side, men ingen av fløyene ser ut til å få rent flertall.

Arbeiderpartiet og Høyre må trolig derfor fri til mindre, uetablerte protestpartier.

– Vi ser tegn på at situasjonen fra 2019 begynner å gjenta seg, sier byrådslederkandidat for Høyre, Christine Meyer, som ser ut til å få en vanskelig vei til makten.

FRYKTER NYTT KAOS: Christine Meyer er byrådskandidat for Høyre i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Advarer mot nytt kaos

Ordet kaos har blitt hyppig brukt de fire siste årene for å beskrive den politiske situasjonen i Norges nest største by. Det med god grunn.

Siden 2019-valgkampen har byens øverste politiske organ bestått av i alt ti partier. I tillegg har det blant bystyrets 67 mandater også vært totalt seks uavhengige representanter – utbrytere fra andre partier.

MANGE PARTIER: Det er mange partier som kjemper om oppmerksomheten til byens velgere, her fra valgbodene på Torgalmenningen. Foto: Elias Engevik / TV 2

Det har gjort det vanskelig å styre byen.

I fire år har de totalt fire ulike byrådene som har ledet byen, pekt på fragmentering og manglende styringsgrunnlag. Dette ble blant annet tydelig da det Arbeiderparti-ledede byrådet måtte gå til Høyre for å lande et budsjettforlik for 2023.

Nå advarer altså byens største parti mot at historien skal gjenta seg.

– Vi ser nå en fragmentering og et kaos, og vi ønsker ikke et slikt kaos, fortsetter Høyre-toppen.



Nye utfordrere

I 2019 var det bompengepartiet FNB som rystet bergenspolitikken, og sørget for landets mest omtalte valgvake. Partiet, som seinere skiftet navn til Folkets Parti, fikk 16,7 prosent av stemmene i Bergen.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp KJENTE SCENER: Toppkandidat Trym Aafløy fikk en mye omtalt skål på FNBs valgvake i 2019. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Partiet har nærmest forduftet siden, og ligger på TV 2s siste prognose på 0,9 prosent. Det er holder akkurat ikke til å komme inn i bystyret. På andre målinger har de ligget inne med ett mandat.

Nå er det derimot nye utfordrere som tar velgere fra de andre partiene.

– Folk er fortvilet og føler seg overkjørt. Du kødder ikke med velgerne her i Bergen, sier toppkandidat for Industri- og næringspartiet i Bergen, Ann Jorun Hillersøy.

Partiet hennes ligger på TV 2s målinger an til å få 3,1 prosent av bergensvelgerne i ryggen. Det vil gi dem to mandater i bystyret. I andre mediers målinger ligger de enda høyere. Bergens Tidende og Bergensavisen måler dem til rundt fem prosent, og tre mandater.

MYE Å SMILE FOR: Ann Jorun Hillersøy og INP. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Vi er tannlegen

Det blokkuavhengige Industri- og næringspartiet (INP) har fosset framover på meningsmålingene over hele landet, og profilerer seg blant annet på vindkraftmotstand, en ja-holdning til olje- og gassnæringen og storstilt utbygging av ny industri.

– Vi synes vi trenger et nytt alternativt, Vi pleier å si, litt spøkefullt, at valget mellom rød eller blå side er som valget mellom en rød- eller blå tannbørste, men så er svaret egentlig tannlege. Vi er kanskje tannlegen, sier Hillersøy.

– Men du må kanskje ta valget mellom rød og blå tannbørste. Hvilken side vil dere velge?

– Jeg tror ikke at de andre partiene vil samarbeide med oss, svarer partitoppen.

Det har hun tilsynelatende rett i.

Foto: Elias Engevik / TV 2

Slik vil de unngå kaos

Foreløpig er det borgerlig side som har en knapp ledelse. Overfor TV 2 ønsker ikke Høyres toppkandidat å avvise et samarbeid med INP direkte, men svarer:

– For å unngå et fortsatt kaos i bergenspolitikken, sånn som det har vært, så er det viktig at bergenserne nå stemmer på et størst mulig Høyre.

– INP sier de kan samarbeide med dere. Hvordan stiller du deg til det frieriet?

– De partiene som vil ha et skifte i Bergen, og unngå det kaoset vi har hatt de siste åtte årene, de vil Høyre samarbeide med, svarer Meyer.

KAOSBERGEN: Ordet kaos brukes mye om den poltiske situasjonen i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Flere protestpartier

INP er heller ikke den eneste utfordreren som dukker opp på prognosene.

På TV 2s ferske prognose dukker Bergenslisten opp med ett mandat. Det samme gjør Pensjonistpartiet.

– INP er ett av protestpartiene. Det er mange små partier som prøver å mobilisere velgere på en slags misnøye med det etablerte styret og de store partiene i Bergen, sier politisk redaktør i Bergensavisen, Sølve Rydland.

FLERE MOBILISERER: Flere mindre partier mobiliserer nå på motstand mot det etablerte, forteller politisk redaktør i Bergensavisen, Sølve Rydland. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Må vinne tilbake tilliten

Den politiske redaktøren deler Meyers kaosbekymring.

– Det er i utgangspunktet bra at det ikke er så vanskelig å få et parti inn i bystyret. Utfordringen vi ser nå, også andre steder i verden, er at det også kan gjøre det vanskelig å danne et styringsdyktig flertall.

Rydland viser til tendensene i Europa, hvor store, moderate partier mister velgere til mindre, mer populistiske partier.

– Det fører til økende polarisering, og gjør det vanskeligere å bygge tillit til politikken. Det er den store utfordringen til Høyre og Arbeiderpartiet, som nå må vinne tilbake tilliten fra store deler av befolkningen, og sliter med det.

FORTSATT MOTSTAND: Småpartiene mobiliserer blant annet på omkamp om Bybane langs bryggen. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Mobiliserer på omkamp

Saken som virkelig har gitt grovest til de nyeste, små utfordrerne, er spørsmålet som har skygget over det aller meste i bergenspolitikken det siste tiåret: Bybane langs Bryggen eller ikke.

I mai ble den endelige reguleringsplanen for skinnegående trafikk langs verdensarvstedet vedtatt i bystyret, men både INP, Bergenslisten og Folkets parti mobiliserer nå blant annet på omkamp.

PÅ VIPPEN: Venstre sitter nå i byråd med Arbeiderpartiet, men kan finne på å gå til høyresiden etter valget. Foto: Elias Engevik / TV 2

Med seg på laget har de også Senterpartiet og Frp.

Byrådspartiet Venstre kan ende med å vippe valget begge veier. De er tydelige på at de vil søke makt, uansett valgresultat.

Finansbyråd, bybane-forkjemper og førstekandidat, Per-Arne Larsen, står støtt i møtet med småpartiene.



– Det er på tide å bli ferdig med bybanesaken nå, og det er den jeg opplever at fortsatt gir næring en del av disse veldig spesielle partiene, som INP og Bergenslisten. Jeg synes det er synd at vi ikke kan se framover, og peke retning for hvor vi vil i byen, og bare snakke om gamle omkamper.