Hilde (47) er ensom – det kan forkorte livet hennes

Hilde Østby (47) har følt seg alene hele livet. Ny forskning viser at ensomhet er mer helseskadelig enn å røyke.

ENSOM: Ensomheten har preget store deler av Hilde Østbys liv. Nå formidler hun forskning og egne erfaringer gjennom boken «Kart over ensomheten». Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Hilde Østby sitter ved middagsbordet sammen med ektemannen og deres seks år gamle datter.

Det er en av pandemiens første dager, og hun bestemmer seg for å lufte ideen til sitt nye bokprosjekt.

Responsen fra ektemannen overrasker.

– Jeg har tenkt til å skrive en bok om ensomhet, sier Hilde.

– «Ensomhet? Ja, det passer jo bra. Du er den mest ensomme personen jeg kjenner», svarer han.

OVERRASKET: Hilde Østby tror mange kan bli overrasket over at hun føler seg så alene. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Levde i en løgn

I leiligheten på Galgeberg i Oslo bugner det over av grønne planter, fargerike bøker og store vinduer.

– Vi trives så godt her. Jeg har en nydelig familie, elsker jobben min og blir ofte sett på som venninnen som ler både høyt og ofte, forteller Hilde.

At det er nettopp denne kvinnen, som skulle ende opp med å skrive en bok om ensomhet, kan være vanskelig å tro.

Hun forteller at det tok henne 35 år å tørre og være ærlig om det som tynget hverdagen hennes.

STORE KONSEKVENSER: For Hilde Østby har følelsen av å være overlatt til seg selv resultert i en rekke andre plager. Deriblant overspising og søvnproblemer. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

For åtte år siden gikk Østby gjennom et samlivsbrudd med en mann hun hadde vært sammen med i ni år.

Da kom også vonde minner fra barndommen opp til overflaten, og midt i krisen bestemte hun seg for at hun ikke orket å lyve lenger.

– Jeg måtte ta et oppgjør med folk rundt meg om hvordan jeg egentlig hadde det, og den ensomheten som har preget livet mitt i så stor grad, sier Østby.

For jo mer hun tenkte over det, kokte alt ned til ensomhet.

– Alt det vonde bunner jo ned i at jeg tror ingen kommer til å hjelpe meg når jeg trenger det. At jeg ikke er verdifull eller ønsket av fellesskapet.

HOBBY: Hilde Østby forteller at yoga og planting i hagen hjelper på de vonde følelsene. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Følelsen av å være overlatt til seg selv har resultert i en rekke andre plager.

– Jeg sliter med overspising, søvnproblemer og tillitt til andre mennesker. Dette er jo en selvforsterkende spiral, som jeg aktivt må jobbe for å komme ut av.

Større risiko for en rekke sykdommer

Ifølge FHI har én av fem personer ingen eller få å snakke med når de opplever store personlige problemer.

Hos ungdom er tallet enda større. Hver fjerde ungdom sier at de ikke har noen å snakke med når livet blir vanskelig, ifølge Røde Kors.

– Ensomhet er et folkehelseproblem som får altfor lite oppmerksomhet. Eldre og unge er særlig utsatt, og det er en bekymringsfull trend at ensomheten øker, sier Maja Gunvor Eilertsen, seniorrådgiver hos FHI.

Hun forteller at ensomhet, i tillegg til andre psykiske plager, kan øke risikoen for en rekke sykdommer.

Når man er ensom øker stressnivået i kroppen. Da øker også nivået av stresshormonet Kortisol.

FYSISKE PLAGER: Maja Gunvor Eilertsen, seniorrådgiver hos FHI, forteller at ensomhet kan lede til en rekke fysiske plager. Foto: FHI

– Kortisol setter kroppen i en akutt stressituasjon. Er vi ensomme over tid utsettes kroppen for kronisk stress og risikoen for en rekke sykdommer kan øke.

Eilertsen nevner sykdommer som muskel- og leddplager, diabetes, hjerteinfarkt, nedsatt immunforsvar og hjerte- karsykdommer som mulige konsekvenser, dersom man er ensom over lengre tid.

Farligere enn røyking

En ny studie utført av amerikanske og kinesiske forskere viser at ensomhet også kan påvirke hvor fort man eldes.

Studien omfatter en digital aldringsklokke, som er utviklet basert på data fra 11 914 kinesiske voksne.

Den biologiske alderen øker mer hos personer som er ulykkelige, ensomme og føler håpløshet, enn hos røykere, viste funnene.

FARLIGERE ENN RØYK: Flere studier peker på at ensomhet kan gi større konsekvenser for helsen enn røyking. Foto: Illustrasjonsfoto, Colourbox

Studien er publisert i tidsskriftet Aging-Us, og det var Forskning.no som omtalte studien først.

– Det er åpenbart at ensomhet henger sammen med fysisk helse. Tidligere studier har vist at ensomhet gir negative konsekvenser for helsen på linje med å røyke 15 sigaretter daglig, sier Eilertsen i FHI.

Ble nesten ufør

Hilde Østby dumper ned i den blå sofaen. Under arbeidet med boken «Kart om ensomhet» har hun lært at ensomhet ikke bare er en abstrakt følelse.

– Ensomhet er ikke å stirre ut i luften med en kopp te. Det er noe veldig mange opplever som følge av det å bli utstøtt, fortalt at man er annerledes eller mindre verdt.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse Ungdoms hjelpechat: Åpent mandag-fredag 18-21 og har ikke tidsbegrensning på samtaler. https://mentalhelseungdom.no/vare-lavterskeltilbud/chat/ Mental Helse: 116 123 Kirkens SOS: 22400040 Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (også chat) Kors på halsen: 800 333 21. De har også en chat-tjeneste som er åpen fra kl 14-22

For Hilde ble ensomheten veldig konkret da hun opplevde å bli mobbet på en tidligere arbeidsplass.

– Jeg følte meg utstøtt. Sjefen fortalte meg at de ikke hadde bruk for meg der lenger, at jeg var udugelig, forteller hun.

Opplevelsen resulterte i en sykemelding.

– Jeg ble ravende deprimert og fantaserte om å ta livet mitt. For om jeg ikke jobbet, hva slags verdi hadde jeg for samfunnet da?

Både åpenheten og arbeidet med boken har gjort at Hilde nå lever bedre med ensomheten.

BER OM HJELP: Hilde Østby er tydelig på at det ikke er noen happy ending, men at hun i større grad tør å være ærlig om situasjonen hun står i. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Ved å dele sine historier og ved å formidle forskningen som er gjort på feltet, håper hun at andre i samme situasjon skal føle at de er litt mindre alene.

– Historien min er på ingen måte unik. Altfor mange opplever dette. Jeg tror bare det å gi en klem, spørre hva folk står i og droppe fordommene kan hjelpe mange, sier Østby.