Hever ikke styringsrenta: – Frykter skred av mislighold

Norges Bank varsler mulig renteheving i desember, men åpner samtidig for at den kan holdes i ro. Økonom advarer mot ny heving før jul.

Styringsrenta holdes på 4,25 prosent. Det fremgår av Norges Bank sin pressemelding torsdag formiddag etter rentemøtet.

Dermed blir det rentepause for første gang siden januar. Utfallet var spådd av eksperter på forhånd.

Norges Bank skriver at prisveksten har falt mer enn ventet, og at den økonomiske aktiviteten har vært lavere enn anslått, men at en svak norsk krone kan bidra til å holde inflasjonen oppe.



Varsler igjen ny heving

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har tidligere varslet at renta vil heves igjen i desember. Dette gjentar hun nå.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten trolig settes opp i desember.

Samtidig sier hun at det også kan komme et scenario der renta holdes i ro.

– Frem mot møtet i desember vil komiteen få mer informasjon om prisutsiktene. Dersom vi blir sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned, kan renten bli holdt i ro, sier Wolden Bache.

Har tro på at den vil ligge rolig

Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en «god stund fremover», heter det i pressemeldingen fra Norges Bank.

Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen, skriver de.

Dane Cekov, seniorstrateg i Nordea, har imidlertid tro på at det ikke blir ny heving i desember.

– Vi tror inflasjonen vil overraske på nedsiden i de kommende månedene slik at Norges Bank ikke hver renten, men marginene er små: 50–50 for heving eller ikke. En svakere krone gjør situasjonen mer usikker.



SPÅR: Dane Cekov i Nordea tror renta holder seg rolig også i desember. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tror rentetoppen er rundt hjørnet

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier følgende til TV 2:

– Min umiddelbare tanke er at Norges Banke er litt forvirret. Helt frem til jeg leste siste avsnitt, så trodd jeg de skulle si at rentetoppen er nådd. Men så sider de at renten trolig går opp i desember, men at de vil få mer informasjon før dette møtet.



Han viser til at det vil komme to nye inflasjonstall før neste rentemøte, og legger til:

– Samtidig kan jeg forstå Norges Bank også, i og med at det kommer to tall til, så kan de gjenta litt av det de sa sist med at den trolig går opp, men sannsynligheten er litt lavere.



SANNSYNLIGHET: Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-bank tror sannsynligheten nå er lavere for ny renteheving i desember. Foto: Jan Inge Haga / SpareBank 1 SR-Bank

Han er enig med Cekov i Nordea at det er en 50 prosent sjanse for renteheving i desember. Seniorøkonomen tror vi er nærmere rentetoppen enn at den skal videre opp.

– Uten at de skriver det eksplisitt, så tror jeg det for Norges Bank var 75 prosent sjanse for at det ville komme en renteheving i desember, nå tror jeg de er på nærmere 50 prosent sjanse for at det skjer, sier Knudsen.



Frykter negativ utvikling

– Det siste året har for mange blitt en stadig brattere privatøkonomisk motbakke, noe vi ser av høstens markante vekst i forbruksgjeld, sier Sebastian Mikolajczyk i refinansieringsbanken Bank2.



– Vi håper dagens beslutning om å holde renten i ro også blir konklusjonen i desember, ellers frykter vi et skred av mislighold og inkasso inn i juletiden.



HÅPER PÅ STILLSTAND I DESEMBER: Sebastian Mikolajscyk i Bank2. Foto: Bank 2

Frykter mer tvangssalg av boliger

Administrerende direktør Carl Olav Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener rentenivået for lengst har passert smertegrensen for nyboligmarkedet.

– Vi har gjentatte ganger påpekt at både sentralbanken og regjeringen har operert med altfor optimistiske anslag for boliginvesteringene. Det øker risikoen for at det utløses et dypere fall i økonomien enn tilsiktet, sier Geving.

FARE: Carl Olav Geving i Eiendomsmeglerforbundet mener det er er fare for økning i tvangssalg av boliger dersom renta heves før jul. Foto: CF-Wesenberg

– I lys av dagens rentebeslutning håper vi at sentralbanken revurderer planen om å heve renten i desember, og snarlig senker rentebanen for å dempe det pågående fallet i boligøkonomien, legger han til.

Nivået på gjennomførte tvangssalg av boliger ligger foreløpig stabilt, men Geving mener det er en fare at omfanget av tvangssalg øker dersom rentenivået holdes på dagens nivå i lang tid.

Bekymret for svak krone

Norges Bank har som mål å holde inflasjonen på to prosent over tid. Når inflasjonen er høyere enn målet, tilsier det normalt at sentralbanken vil holde styringsrenta høy.

Men med lav kronekurs, vil det bidra til å trekke inflasjonen opp, siden importerte varer blir dyrere i kroner.

Fremskrittspartiets nestleder og finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi har følgende kommentarer til dagens rentebeslutning.

– Jeg er glad for at styringsrenten ikke øker nå, men er bekymret for en svak krone som vil bidra til inflasjon og skape et press på Norges Bank for å øke rentene.

BEKYMRET: Han Andreas Limi i Frp er bekymret for den svake kronen. Foto: Per Haugen / TV 2

Limi viser til at kronen de siste ukene har tapt seg i verdi mot euro og dollar. Kronen er nå på historisk lave nivåer, og har ikke vært svakere siden covid-19 krisen våren 2020.



– Regjeringens skattesjokk med historisk store skatte- og avgiftsøkninger for næringslivet har svekket tilliten til norsk økonomi. Norske investorer har sagt rett ut at regjeringens politikk svekker kronekursen. Dessverre risikerer vi nå at både kronen svekkes enda mer om regjeringen ikke endrer kurs.