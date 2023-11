Hever ikke renta: – Frykter skred av mislighold

Norges Bank varsler mulig renteheving i desember, men poner samtidig for at den kan holdes på samme nivå. Økonom advarer mot ny heving før jul.

Det fremgår av Norges Bank sin pressemelding torsdag formiddag. Dermed blir det rentepause for første gang siden januar.

Utfallet var spådd av eksperter på forhånd.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har tidligere varslet at renta vil heves igjen i desember. Dette gjentar hun nå.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten trolig settes opp i desember.

Samtidig sier hun at det forholdene tilsier at renta også kan holdes i i desember.

– Frem mot møtet i desember vil komiteen få mer informasjon om prisutsiktene. Dersom vi blir sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned, kan renten bli holdt i ro, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Dane Cekov, seniorstrateg i Nordea, har imidlertid tro på at det ikke blir ny heving i desember.

– Vi tror inflasjonen vil overraske på nedsiden i de kommende månedene slik at Norges Bank ikke hver renten, men marginene er små: 50-50 for heving eller ikke. En svakere krone gjør situasjonen mer usikker.



Frykter negativ utvikling

– Det siste året har for mange blitt en stadig brattere privatøkonomisk motbakke, noe vi ser av høstens markante vekst i forbruksgjeld, sier Sebastian Mikolajczyk i Bank2.



– Vi håper dagens beslutning om å holde renten i ro også blir konklusjonen i desember, ellers frykter vi et skred av mislighold og inkasso inn i juletiden.



Foto: Bank 2

Norges Bank har som mål å holde inflasjonen på to prosent over tid. Når inflasjonen er høyere enn målet, tilsier det normalt at sentralbanken vil holde styringsrenta høy.

Men med lav kronekurs, vil det bidra til å trekke inflasjonen opp, siden importerte varer blir dyrere i kroner.

Bekymret for svak krone

Fremskrittspartiets nestleder og finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi har følgende kommentarer til dagens rentebeslutning.

– Jeg er glad for at styringsrenten ikke øker nå, men er bekymret for en svak krone som vil bidra til inflasjon og skape et press på Norges Bank for å øke rentene.

Limi viser til at kronen de siste ukene har tapt seg i verdi mot euro og dollar. Kronen er nå på historisk lave nivåer, og har ikke vært svakere siden covid-19 krisen våren 2020.