Hevder ingen legemidler funker mot hostekuler

Alle legemidler kan ha bivirkninger. En del av godkjenningsprosessen handler om å se på om effekten av legemiddelet overstiger risikoen for mulige bivirkninger. Men det er viktig at forskrivende lege er klar over mulige bivirkninger og informerer pasienten om disse før et legemiddel forskrives. Pasienter bør oppfordres til å ta kontakt med legen om nødvendig. Utover det er det svært viktig at bivirkninger meldes inn til Statens legemiddelverk. Bivirkninger kan meldes både fra behandlende lege, annet helsepersonell, pasient og pårørende. Innsamling av bivirkningsdata er et kontinuerlig arbeid som utføres så lenge et legemiddel er i salg. Legemiddelselskaper i Norge har ikke lov til å gi informasjon om legemidler direkte til pasienter – utover det som står i pakningsvedlegget. Informasjonsplikten faller dermed på behandlende lege, svarer Legemiddelindustrien i en e-post til TV 2.