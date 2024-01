Hevder hun mister samarbeid grunnet Palestina-uttalelser

UT PÅ SOME: Sophie Elise ber bransjekolleger ta mer ansvar. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

«Jeg vet man mister litt samarbeid av å uttale seg. Jeg gjør jo det selv! Men hva betyr det, i det store bildet? Tjene noen kjappe kroner over empati?»

Det skriver Sofie Steen Isachsen (29), kjent som influenser Sophie Elise, i et innlegg på Instagram.

Bakgrunnen for innlegget er at 29-åringen savner at flere offentlige personer uttaler seg om situasjonen i Gaza.

«Vær så snill. Snakk ut, fordi dette skjer nå!»

Influenseren utdyper videre at hun ikke kommer til å nøle med å utlevere hvilke samarbeidspartnere som har trukket seg på grunn av uttalelser om Palestina/Gaza.

«Det vil bli deres tap», legger hun til.

TV 2 har gjentatte ganger prøvd å ta kontakt med Sophie Elise for å høre mer om hvilke samarbeidspartnere det er snakk om, men Isachsen har ikke besvart våre henvendelser.



Får støtte

Sophie Elise får støtte fra bransjekolleger, som forteller at de har samme erfaringer som 29-åringen etter uttalelser på sosiale medier.

– Veldig fett at Sophie la det ut. Det syns jeg var skikkelig kult.

Det sier influenser Kristin Gjelsvik (37) og legger til:

– Jeg har ikke opplevd mer laber respons fra samarbeidspartnere enn jeg har gjort etter at jeg begynte å snakke om det jeg vil kalle et grotesk, brutalt folkemord.

– Så det er ganske tydelig. Det er veldig interessant å se hva som har skjedd med engasjementet fra samarbeidspartnere.



MINDRE ENGASJEMENT: Kristin Gjelsvik opplever i likhet med Isachsen, mindre engasjement fra samarbeidspartnere. Foto: Frode Sunde / TV 2

Gjelsvik forklarer at hun ikke har fått en spesifikk forklaring om at aktører trekker samarbeid grunnet hennes uttalelse om krigen, men at det ikke skulle forundre henne om det var årsaken:

– At min kanal ikke helt passer inn med kundens merkevare. Det er jo kjempesynd. Jeg ser også at det er veldig mye reklame ute og går - gjerne hos profiler som ikke har nevnt noe om det.



Kritisk

Både Nora Haukland og Sofie Nilsen har vært aktive med sine synspunkter om den pågående krigen, men foreløpig har ingen av dem opplevd å miste samarbeid, opplyser de til TV 2.

– Jeg er veldig glad for at jeg ikke har opplevd det. Samarbeidspartnerne mine har kun vært positive til mine uttalelser, sier Nora Haukland og legger til:



AKTIV: Nora Haukland har vært svært aktiv og vist sin støtte til Gaza over lengre tid. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Tror nesten ikke jeg hadde klart å jobbe med dem om de ikke var det.

Også Sofie Nilsen er kritisk til bedrifter som trekker seg grunnet uttalelser om den pågående krigen.

– Jeg tenker at om en samarbeidspartner skulle velge å trekke seg fra et samarbeid med meg på grunn av det jeg deler om krigen, så er det absolutt ikke en samarbeidspartner jeg ønsker å fronte på mine profiler, sier Nilsen.

– Jeg vil være takknemlig for at jeg får vite hvor de står før jeg eventuelt velger å fronte deres produkter på mine kanaler.



– Overrasket



Flere influensere har vært i hardt vær for ikke å bruke plattformen sin til å snakke om den pågående krigen.

Ekspert på sosiale medier, påvirkning og influensere, Mathilde Hogsnes, er overrasket over at bedrifter trekker seg fra samarbeid grunnet uttalelser om krigen.

– Vi vet mange bedrifter til tider tar avstand fra influensere som er politisk aktive, men å avslutte samarbeid som allerede er inngått på bakgrunn av samfunnsengasjement, hører vi ikke like mye om i Norge.

FORSKER: Mathilde Hogsnes, forsker på influensere i Skandinavia. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Spesielt når influenseren, i dette tilfellet Sophie Elise, lenge har vært relativt aktiv i en rekke samfunnsspørsmål. Jeg må si jeg er litt overrasket over å høre om dette.

Hogsnes har en stund forsket på influensere og kommersiell påvirkning.

– Noen bedrifter ønsker kanskje ikke å ta standpunkt. Influenserens politiske ståsted kan dermed reflektere tilbake på bedriften.

Kan få konsekvenser

Hun legger imidlertid til at dersom bedriftene blir navngitt, kan dette få store konsekvenser.

– Sophie Elise har en enormt sterk posisjon i Norge. Det kan resultere i at mange tar avstand fra bedriftene.

Hogsnes syns det er positivt at influensere bruker stemmen sin for å spre samfunnsnyttig informasjon.

– De kan gjøre en forskjell med den sterke posisjonen de har oppnådd på sosiale medier.

– Det kan samtidig være ubehagelig for influencere å ta del i informasjonsspredning knyttet til konflikten dersom de opplever å ikke sitte på nok kunnskap.