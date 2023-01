Hevder han reddet 21-åringen: – Kan gjøres uten å skyte

HAMAR TINGHUS (TV 2): 28-åringen som er tiltalt for kidnappingen i Tolga hevder han reddet 21-åringen fra en kriminell gjeng på Lørenskog. – Jeg mener et redningsoppdrag kan gjøres uten å skyte, sier fornærmede.

De tre neste ukene skal kidnappingsdramaet i Tolga behandles i Østre Innlandet tingrett.

Tre av de tiltalte erkjenner delvis straffskyld i saken der en 21-åring ble bortført fra barndomshjemmet sitt i Tolga natt til 2. januar i fjor.

Den tiltalte 26-åringen som nekter straffskyld mener at han ble tvunget til å kjøre fornærmede fra Hamar til Oslo den aktuelle natten.

Redd for egen sikkerhet

Først ut i vitneboksen er den fornærmede 21-åringen.

Han fremstår preget av situasjonen og gjentar flere ganger at han ikke ønsker å svare på aktors spørsmål.

Han begrunner det med redsel for egen sikkerhet.

GJEMTE BILEN: På vei mot Oslo fra Tolga kjørte gjerningsmennene av veien med 21-åringen i bilen. Foto: Politiet

21-åringen forteller at han ble livredd da de to gjerningsmennene tok seg inn huset til foreldrene. Aktor vil likevel at han så detaljert som mulig forteller om kronologisk om hendelsesforløpet slik han husker det.

– Mamma vekket meg og sa det var folk utenfor.

– Hva tenkte du da? spør aktor.

– Stor frykt. Det var veldig mange tanker i hodet. Jeg klarte ikke å konsentrere de. Det var i hovedsak mest frykt og at jeg var stressa for hva som kom til å skje.

Den tiltalte 28-åringen som var i Tolga, og som skal ha skutt 21-åringen i rumpa, hevder på sin side at det hele var en redningsaksjon.

REVOLVEREN: Nesten et halvt år etter bortføringen fant politiet denne revolveren, en Smith & Wesson, i nærheten av der gjerningsmennene kjørte av veien. Foto: Politiet

21-åringen har også fortalt om hvordan de to gjerningsmennene slo han i ansiktet og sparket ham i ribbeina før de fikk han med seg ut av huset.

– Vi har hørt at han (tiltalte, journ. anm.) mener det var et redningsoppdrag. Hva tenker du om det? vil aktor vite.

– Jeg mener et redningsoppdrag kan gjøres uten å skyte og uten skuddsikker vest, sier fornærmede og fortsetter:

– Jeg vet ikke hvorfor han hadde på den (vesten, journ. anm.). Det er snakk om hjemmeadressen til foreldrene mine.

Fryktet å fryse i hjel

Fornærmede kommer så inn på turen nedover Østerdalen. Han sier at det var svært anspent stemning i bilen, og at han til å begynne ble utsatt for trusler.

– Kan du beskrive disse og fortelle om innholdet?

– Ønsker ikke å svare på det.

Aktor Vibeke Stolp Ekeland trekker frem at han i avhør har sagt at en av dem sa «du får håpe og be til Gud om at mora di ikke har ringt politiet, for da mister du fingrene dine. Og hvis vi blir stoppa blir du skutt.»

21-åringen bekrefter i retten at dette stemmer.

Fra tidligere er det kjent at bilen med de to tiltalte og fornærmede kjørte av veien ved et potetutsalg i nærheten av Koppang.

KJØRTE UT: Dagen etter bortføringen var det tydelige spor etter utforkjøringen. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Fordi de ikke fikk start på bilen igjen banket de på hos en nabo. Der fikk de låne en telefon og ringt etter en taxi.

21-åringen anslår at det tok om lag en time før taxien kom.

– Jeg frykta å fryse i hjel, sier han i retten.

Han var kun iført boxershorts og en genser da han forlot foreldrenes hus i Tolga.

Skyldte penger til annet miljø

Til slutt endte 21-åringen og en av de tiltalte opp i leiligheten til sistnevnte på Røa i Oslo.

Der spilte de inn en video hvor 21-åringen svarer på flere spørsmål knyttet til et ran av narkotika og kontanter i romjulen.

I videoen, som ble spilt av i retten tirsdag, fremstår 21-åringen tydelig preget. Han sitter på en stol i leiligheten på Røa og har noen røde merker i ansiktet.

BLE FRAKTET HIT: Bak denne døren på Røa måtte 21-åringen svare på en rekke spørsmål i en video. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I videoen forklarer han til tiltalte, som filmer, at han tidligere på høsten hadde blitt ranet på Hamar. Etter ranet havnet i gjeld til en person på Lørenskog.

21-åringen sier også i videoen at han fra 23. desember begynte å få en rekke svært truende meldinger fra miljøet på Lørenskog.

Miljøet truet med å ta familien hans, og sendte blant annet bilder av at de visste hvor foreldrene hans bodde, sier han i videoen.

La ransutbytte på depot

Han forteller at han måtte rane de tiltalte i Tolga-bortføringen for å kvitte seg med gjelden til personene fra Lørenskog.

Ransutbyttet ble levert på en «dropspot» uten at han møtte noen personer, hevder han.

RANET: Ranet i romjulen skjedde i en leilighet tilknyttet denne oppgangen i Oslo sentrum. To politibetjenter fra Innlandet politidistrikt er avbildet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tidligere tirsdag delte aktoratet ut et relasjonskart til rettens aktører. Tre personer fra et miljøe på Lørenskog er en del av politiets kart.

Likevel har ingen av disse vært siktet i saken, og ingen av dem er avhørt i forbindelse med Tolga-bortføringen.

TV 2 er kjent med at i hvert fall to av de tre personene fra Lørenskog er tidligere straffedømt.

21-åringen siktet i egen sak

Innledningsvis mandag ble retten gjort oppmerksom på at 21-åringen er siktet i en annen straffesak.

Derfor er han etter straffeprosessloven ikke nødt til å forklare seg om noe som kan føre til at han pådrar seg straffansvar.

Underveis i sin utspørring minner aktor 21-åringen på at den andre gjengen som var ute etter han gjennom høsten og julen i 2021, også ble tema da han selv var i avhør med politiet.

I avhøret ønsket han ikke å si noe om hvem disse personene er, utover at de er «farlige og fra Oslo».

Heller ikke i retten ønsker han å svare på noen spørsmål om hvem disse personene er. Han begrunner det med egen sikkerhet.

DISKUTERTE: Aktor Vibeke Stolp Ekeland i samtale med advokatene Marius Ihlebæk og Harald Grape. Foto: Lars Nyland / TV 2

En av de tiltaltes forsvarere, advokat Marius Ihlebæk, mener derimot at 21-åringen er forpliktet til å svare på dette spørsmålet.

– Han kan ikke unngå å svare på dette spørsmålet fordi det er ubehagelig, sier Ihlebæk til rettens administrator.

Forsvarsadvokaten mener at spørsmålet ikke har betydningen for straffesaken mot 21-åringen. Ihlebæk får støtte av de tre andre forsvarerne i salen.

– Han tør ikke å forklare seg om det av sikkerhetsmessige årsaker og opprettholder det, sier 21-åringens bistandsadvokat Helge Hartz.

Rettens administrator avbryter så diskusjonen og sier at de får komme tilbake til dette spørsmålet på et senere tidspunkt.