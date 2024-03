Hetses på TikTok: «La barnet ditt være fullt norsk»

FORELDRE: Både Quentin og Angelica Pettiford opplever å få flere kommentarer etter at lille Helene kom til verden. Foto: Privat

Etter at ekteparet Angelica og Quentin Pettiford fikk en datter, har hetsen i sosiale medier blitt verre.

– Rasisme er på samme nivå her som i USA, om ikke enda verre, sier Quentin DeCarlo Pettiford til sine 220.000 følgere på Tiktok.

Han er bosatt på Gjøvik sammen med sin norske kone Angelica Pettiford og deres lille datter Helene på ett og et halvt år.

Her har familien bodd sammen siden Quentin til Norge fra USA i 2022.

Selv om han er veldig glad i Norge og livet her, har ikke opplevelsene bare vært positive.

– Trist

Som mørkhudet amerikaner, profil på sosiale medier og far til et barn med en norsk kvinne, føler Quentin at han er spesielt utsatt for rasisme.

Også Angelica opplever å få kommentarer. «La barnet ditt være fullt norsk», er blant det som blir skrevet til henne.

– Slike kommentarer får vi hele tiden, sier Quentin, i videoen som i skrivende stund har i underkant av 100.000 visninger.

TIKTOK-PAR: Samlet har Angelica og Quentin over 250.000 følgere på Tiktok. Foto: Privat

Ifølge paret ble kommentarene i sosiale medier verre etter at de fikk barn sammen. I juni venter de også en gutt.

– Det er selvfølgelig trist å oppdra barn i en verden hvor man skulle tro at man hadde kommet lenger. Men dessverre vil nok disse holdningene være her for alltid, sier de til TV 2.

– Opplevd mye i Norge

Også Angelica er aktiv på TikTok, og paret deler videoer både om hverdagen og om forskjeller mellom Norge og USA.

Blant forskjellene er altså at Quentin opplever å få flere kommentarer på hudfargen sin her.

– Da Quentin fortalte at rasisme er verre i Norge enn i USA, snakket han ut fra egen erfaring. Han har selv opplevd mye rasisme her i Norge, men aldri kjent noe særlig på dette i USA, forklarer Angelica.

I tillegg til i kommentarfeltene, har kommentarene også kommet når Quentin har strømmet turneringer i dataspillet Fortnite for de norske følgerne sine.

– Her går n-ordet igjen veldig mye, i mange ulike former. Det blir også trukket frem flere stygge ord knyttet til slavetiden.

– Blir ofte sint

Angelica lar seg provosere av folk som bagatelliserer forekomsten av rasisme i Norge. Slike kommentarer er «aldri noe koselig å motta», understreker hun.

– Jeg blir veldig ofte sint, og flau over at nordmenn fortsatt har disse holdningene. Jeg får et veldig beskyttelsesinstinkt ovenfor mannen min, men også datteren min, sier hun.

Hun forteller at hun flere ganger har måttet blokkere brukere på sosiale medier på grunn av dette.

Samtidig får paret også støtte i kommentarfeltene. Da Angelica selv la ut en video om opplevelsene deres, var kommentarene stort sett hyggelige.

– De fleste klarer ikke å forstå at det fortsatt finnes slike holdninger der ute.

– Økende

Daglig leder Hatem Ben Mansour i Antirasistisk Senter sier rasisme i sosiale medier er en økende trend, og noe de har fått flere henvendelser om den siste tiden.

– Vi ser at det er økende blant minoriteter som er synlige, også blant dem som er synlige på en positiv måte, sier han til TV 2.

DEHUMANISERER: Kommentarene i sosiale medier kommer ofte fra folk som aldri ville sagt det ansikt til ansikt, sier Hatem Ben Mansour. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mange av de som skriver hetsende kommentarer i sosiale medier er ifølge Ben Mansour unge mennesker som aldri ville sagt de samme tingene ansikt til ansikt.

– Da måtte de tatt stilling til reaksjonen og hvordan det påvirker personen. Avstanden sosiale medier skaper, bidrar til å dehumanisere.

– Mye sterkere

Selv er Ben Mansour oppvokst med norsk mor og afrikansk far. Han forteller at moren fikk de samme kommentarene som Angelica på 70-tallet.

– Dette er også noe av bakgrunnen for den historiske, biologiske rasismen, og frykten for å blande raser. Kvinnene som får barn med noen som har annen etnisk bakgrunn beskyldes for å være «forrædere» eller «urene», sier han.

Ben Mansour tror heller ikke Quentin er alene om å oppleve mer rasisme i Norge enn han gjorde i hjemlandet.

– Flere opplever at rasismen, og følelsen av utestengelse, er mye sterkere her.

Noe av bakgrunnen tror Ben Mansour kan være at Norge skårer høyt på undersøkelser om «kulturell overlegenhet».

– Norsk kultur settes så mye høyere enn andres kultur, og det som kommer utenfra devalueres, sier han.