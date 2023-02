Hetses grovt i Facebook-gruppe: – Lysår unna humor

Onsdag la AAP-aksjonen ut en sak på sine hjemmesider.

Der tar de et oppgjør med en større Facebook-gruppe, som inneholder en rekke innlegg med grove og stigmatiserende karakteristikker av syke og uføre.

«Uføre lever i snitt kortere enn arbeidsføre, fordi det tar på psyken å lyve for lege, nav og omgangskrets i flere år», skrives det i et av de anonyme innleggene.

Leder av AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen, er svært opprørt når TV 2 ringer.

– Jeg blir utrolig sint og utrolig trist. At det eksisterer et slikt hat mot de mest sårbare i vårt samfunn, jeg har nesten ikke ord, sier hun.

Les hva gruppas administratorer sier lenger ned i saken.

HETS: Dette er et av innleggene TV 2 har sett. Foto: Skjermbilde, Facebook

– Overgår alt

I en kommentar i gruppa står det:

«Navere ligger der på sofaen å gaper som små måkunger med store blodige munner «skal ha, skal ha» mens de hyler i kor om hvor fælt staten behandler dem, så normale mennesker må holde seg for ørene av all skrikingen og løpe derfra for å beskytte seg mot all dritten som spruter fra de trygda måkeungene».

Gruppa har over 1000 medlemmer, og TV 2 har sett innleggene som omtales i denne saken.

Thoresen forteller at hun er godt vant med hets av uføre og syke, men mener det hun har sett i gruppa overgår alt.

– Vi har en del ugreie holdninger i samfunnet vårt, på mange nivåer, men dette er virkelig lavmål, sier Thoresen.

LAVMÅL: Leder Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen kaller hetsen lavmål. Foto: Linda Kristiansen / AAP-aksjonen

AAP-aksjonen er en ideell organisasjon som har som mål å sikre rettighetene til syke og uføre. De jobber også for å få til en holdningsendring, ettersom de mener uføre er særlig utsatt for hets og trakassering i samfunnet.

De ble gjort oppmerksomme på innleggene på Facebook-gruppa den 24. januar.

Thoresen er selv ufør, og blir lei seg på vegne av alle i lignende situasjoner.

– Det er ikke et valg å være syk eller ufør. Vi ligger ikke på sengen eller sofaen fordi det er det vi ønsker, det er fordi vi er syke og ikke klarer å holde oss oppreiste, sier hun.

– Bør skamme seg

Facebook-gruppa inneholder også en rekke innlegg som ikke omhandler uføre eller syke. Av hensyn til enkeltpersoner velger TV 2 å ikke omtale gruppa ved navn.

Regel nummer én i gruppereglene er å «være vennlig og høflig», samt å behandle hverandre med respekt. Alle innlegg som postes godkjennes av administratorene.

UFØRE HETSES: Flere innlegg i gruppa er grovt hetsende mot uføre. Foto: Skjermbilde, Facebook

Thoresen avviser blankt at innleggene kan forklares som et forsøk på humor eller ironi.

– Dette er lysår unna humor. Det er bare nedrig og nedsettende trakassering av andre mennesker. Denne gjengen bør skamme seg, sier Thoresen.

– En gruppe med takhøyde

TV 2 har vært i kontakt med flere av administratorene i gruppa, blant annet for å spørre om hvorfor de tillater grove og trakasserende karakteristikker av uføre.

Flere av dem opplyser at de selv er uføre.

– Jeg er selv 100 prosent ufør på grunn av kronisk sykdom, så jeg har selv opplevd stigmatiseringen av uføre. Det jeg derimot er motstander av er den stakkarsliggjøringen av uføre, skriver den ene administratoren.

Han mener Norge har et godt velferdssystem «som nesten er for godt».

– Jeg liker ikke at folk utnytter systemet. Det gjør at de som faktisk virkelig trenger det kanskje ikke får den hjelpen dem trenger. Derfor ønsker jeg å være med og administrere en gruppe med noe takhøyde hvor folk kan ytre sine meninger på godt og vondt, sier han.

I Facebook-gruppa blir også enkeltpersoner hengt ut. Derfor velger TV 2 hverken å omtale gruppa eller administratorene med navn.

HETS: AAP-aksjonen reagerer sterkt på flere av innleggene i gruppa. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Aldri ment å bli mobbegruppe

Samtidig understreker administratoren at personrettet mobbing absolutt ikke er greit.

– Det vi burde gjøre er å eventuelt endre gruppebeskrivelsen og se over gruppereglene så de som faktisk ønsker å være i gruppa vet hva de kan forvente der. Dette var aldri ment å bli en mobbegruppe.

Flere viser også til at gruppa har hatt en rask medlemsvekst, som har gjort den tidkrevende å administrere.

– Det er viktig å sette fokus på de som utnytter systemet, og setter ekte uføre i et dårlig lys, sier gruppas hovedadministrator i en kommentar.

– Utbredte holdninger

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson reagerer sterkt på utsagnene i gruppa.

– Det dette viser er at det finnes ekstremt mye fordommer og hets mot uføre folk, og da er det verdt å spørre seg hva uføre folk er, sier Kristjánsson til TV 2.

– Det er syke folk. Folk som av ulike grunner har vært gjennom prosess hos lege og Nav, og er for syke til å jobbe. Det er ikke ulovlig, eller noe du skal hetses for, sier han.

SER RØDT: Mímir Kristjánsson reagerer kraftig på hetsen som uføre og syke utsettes for i Norge. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Kristjánsson omtaler hetsen som «grums» på Internett, men mener det stammer fra mer utbredte holdninger i befolkningen, basert på et bilde av uføre som arbeidssky snyltere.

– Man kan ikke utelukke at det finnes en og annen slik person blant uføre, men at det på noen måte dekker den gruppen generelt, er bare tull, sier Kristjánsson.

Han mener hetsen er fjern for folk flest, men at holdningene bak kan finnes hos mange.

Kristjánsson har selv vokst opp med en mor som er uføretrygdet etter senskader fra kreftbehandling.

– Den holdningen om at mange på trygd egentlig ikke er syke, har jeg nesten hatt litt selv. Jeg har tenkt at moren min er annerledes enn de andre trygdede, sier Kristjánsson.

– Hetsen er den ekstreme varianten av dette.

Dette er noe av det groveste jeg har lest. På en norsk Facebook-gruppe pågår det systematisk hets av syke og uføre folk av en alvorlighetsgrad som jeg knapt tror vi hadde akseptert mot noen andre i samfunnet vårt.



Fy f***n!https://t.co/TdWcJlCs0T — Mímir Kristjánsson (@mimirk) February 1, 2023

Kontaktet politiet

Elisabeth Thoresen forteller at APP-aksjonen har rapportert gruppa til Facebook for trakassering og mobbing.

– Jeg tviler sterkt på at det vil ha en effekt, men det er likevel viktig å gjøre, sier hun.

I tillegg tok de kontakt med politiets nettpatrulje.

«Det er sjelden vi oppretter sak på dette, men heller at de fornærmede selv tar kontakt med oss og anmelder».

Politiet presiserer at det selvfølgelig vil avhenge av alvorlighetsgrad og intensitet, altså om trakasseringen har pågått over tid.

«Om det er et konkret tilfelle du ønsker å drøfte nærmere foreslår jeg at du tar kontakt med en av våre politijurister».

– Det virker ikke som at dette er noe politiet kan gjøre noe med, så fremt det ikke går på et enkeltmenneske, sier Thoresen.

Hun kommer derfor med en generell oppfordring:

– Felleskapet bør fordømme slike utsagn og slike grupper, og egentlig bør det være et massivt og unisont kor som slår ned på hets som dette, sier hun.