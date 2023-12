Hets mot kvinnelige komikere – slik tar de grep

De tilhører hver sin humorgenerasjon, men er begge kjent med det samme urovekkende problemet: Du skal tåle en trøkk om du våger å være komiker og kvinne.

Erfarne Lene Kongsvik har gjort stor suksess med TV-serier som «Kongsvik ungdomsskole», «Kongsvik-klinikken» og «Costa del Kongsvik», og har flere humorpriser på CV-en. Hun ser flere forskjeller mellom sin humorgenerasjon og nåtidens.



LENE, ALIAS «STEINAR»: Denne partyglade fyren har du kanskje sett i «Costa del Kongsvik», én av flere serier der Lene Kongsvik Johansen spiller et knippe ulike karakterer. Foto: Discovery+

– Nåtidens komikere er kanskje spissere og råere. Det er mer brutal humor og «roasting», og grensene for hva som er greit og ikke har flyttet seg med tiden, sier Kongsvik til TV 2.

Fikk aha-opplevelse

Graden av hets er også noe Kongsvik tror har tilspisset seg de siste årene, med sosiale mediers inntog.

– For der viskes skillet mellom artisten og personen ut. Hvis du, særlig som kvinne, stikker deg godt fram, så risikerer du å få brutalt tyn, sier Kongsvik.

I januar ble komikeren og VGTV-profilen Martha Leivestad utsatt for så mange hatkommentarer i en VGTV-video på TikTok at kommentarfeltet måtte stenges.

I etterkant oppsto en omfattende diskusjon om hvor mye kvinnelige komikere får gjennomgå i forhold til deres mannlige kolleger.

«Forræder»-vinner og humorprofil Marlene Stavrum (29) er blant dem som har fått kjenne på hvor lite eksponering som skal til for å havne i søkelyset.

Quiz-showet «Alle mot alle» på TVNorge var ett av de første TV-programmene Stavrum deltok i, tilbake i 2022.

– Jeg tenkte: «Ja, det er jo ganske safe. Det er et hyggelig familieprogram». Og da, når man er såpass ukjent, og med så liten TV-tid … og å likevel få så mye med så lite eksponering. Da var jeg sånn: «OK? Er dette vanlig?».

TV-TID = HETS?: Vinneren av både «Forræder» og «Ikke lov å le på hytta» har selv opplevd hvor lite eksponering som skal til for å få folks oppmerksomhet – på godt og vondt. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Komikeren, som for tiden er på turné, luftet opplevelsen med sine mer profilerte kvinnelige kollegaer i bransjen, som langt på vei kunne bekrefte at de mottok like mange negative tilbakemeldinger.

– De viste meg tonnevis med hetsing som de får bare av å puste, på en måte. Og det syns jeg er helt sinnssykt, sier Stavrum.

– Orker ikke å få dritt

«Forræder»-vinneren tror det provoserer folk mer å se en dame som er litt frekk eller sint, noe hun baserer på reaksjonene hun har fått for sine TV-deltakelser.

– Jeg skal ikke gi kjønn all skylda, men jeg tror ikke jeg hadde fått like mange reaksjoner hvis jeg var mann. Jeg har opplevd at menn som oppfører seg som meg ikke får tyn for den samme oppførselen.

Da Stavrum gjestet podkasten «Realitysjekk» i september, uttalte hun at hun ikke så noe sterkt behov for å fortsette som komiker dersom det ble «mer vondt enn gøy».

Etter at 29-åringen denne høsten vant VGTV-programmet «Ikke lov å le på hytta», tok hun grep for å beskytte seg mot stygge kommentarer.

– Jeg orker ikke å få dritt til ethvert tidspunkt. Da syns jeg det noen ganger er både lurt og bra å ta seg en pause.

Til Nettavisen har Stavrum uttalt at hun, som følge av all hetsen, har lagt inn begrensninger på sosiale medier slik at ikke alle meldinger hun mottar faktisk når frem til henne.

Men hvorfor tror 29-åringen at det er så provoserende for enkelte at en kvinne står og vitser på scenen?

– Jeg tror at menns største frykt er å bli ydmyket. Og med en litt røff kvinnelig komiker bak mikrofonen som kan finne på å gjøre nettopp dét, tror jeg at man som mann er kritisk allerede før komikeren har rukket å starte, sier Stavrum – som neste sommer debuterer med sitt første store soloshow.

Lene Kongsvik mener at kvinnehat ligger i vår kultur – og medgir at det er en kontroversiell ting å si.

– Men for meg fremstår det som at synlige og uredde kvinner oppleves truende for både menn og andre kvinner. Det at du stikker hodet litt langt ut, og utfordrer kvinnerollen med litt galskap, «pigger» eller noe som går på utseende, sier Kongsvik.

– Vi kvinner er litt «underdogs» i utgangspunktet. Vi har alt å bevise – og hvis du prøver for hardt, så er det feil.

Styrer unna én type TV-program

Og med sosiale medier er det enkelt for alle å slenge med leppa og å drive med verbal «heksebrenning», mener 51-åringen.

Hun tror at hun ved å ha lukket Instagram-profil og begrenset aktivitet på sosiale medier er mer skjermet for kritikk enn Stavrum og andre kvinnelige komikere.

– Men det kan godt hende at det foregår drittslenging om meg der som jeg ikke får med meg, sier Kongsvik. I januar går hun i gang med nytt soloshow uten blygsel – men innrømmer at hun unngår én spesifikk type eksponering.

– Jeg styrer unna å være med i ulike kjendisprogram. Jeg har fått en del henvendelser, men jeg trives dårlig i søkelyset. Det har jeg ikke mage til å holde på med.

51-åringen mener at kvinner bør bli flinkere til å støtte kvinner som mottar hets, mens Stavrum mener at menn bør komme mer på banen.

At menn for eksempel tipser hverandre om kvinnelige komikere, tror 29-åringen kunne bidratt til endring.

– Jeg tror dessverre at flere menn må bidra til den endringen, for det menn mener tror jeg har mye å si. Men også kvinner er «imot» andre kvinner. Så vi må bli flinkere til å heie hverandre opp og frem, sier Marlene Stavrum.